Carmen de la Sălciua s-a închinat la racla cu moaște a Sfintei Parascheva: ”Șase ore de așteptare în ploaie, în mulțime…”

Carmen de la Sălciua a împărtășit recent pe rețelele sociale experiența sa la Pelerinajul de Sfânta Parascheva, unul dintre cele mai importante evenimente religioase din România. Artista a publicat imagini și gânduri din timpul pelerinajului, descriind momentele petrecute în mulțimea de credincioși care s-au adunat la Iași.

Artista a postat imagini și a scris: „După 6 ore și jumătate de așteptare… în ploaie, în mulțime multă, în răbdare… ne-a învrednicit Preacuvioasa Parascheva să ne îndeplinim această dorință a sufletului… de a ne închina și noi cinstitelor ei moaște!…Acesta a fost un drum al inimii… al sufletului care învață să tacă, să se smerească… și să aibă răbdare!”

Artista a menționat cât de mult a visat acest moment: „Este cel mai mare pelerinaj din România și mi-am dorit mult ca într-o zi să mă pot ruga în fața raclei Preacuvioasei pentru marea mea dorință.”

În încheierea mesajului, Carmen a transmis un gând de binecuvântare: „Să fie binecuvântată călătoria noastră aici! Dumnezeu să vă ajute tuturor care mergeți sau vă rugați Preacuvioasei Parascheva și tuturor sfinților bine plăcuți lui Dumnezeu!”

Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerat cel mai mare eveniment religios ortodox din România și are loc anual la Iași. În 2025, pelerinajul a început miercuri, 8 octombrie, de la ora 6:00, cu citirea Acatistului Sfintei Parascheva, urmată de scoaterea moaștelor în procesiune și depunerea lor în baldachinul amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane. Pelerinajul se încheie în 15 octombrie.

Zeci, chiar sute de mii de pelerini vin să se închine, să se roage și să ceară binecuvântare pentru cei dragi. În 2025, alături de moaștele Sfintei Parascheva vor fi aduse la Iași și moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. Pelerinajul se desfășoară pe mai multe zile și include slujbe religioase, procesiuni, momente de rugăciune și activități de sprijin pentru credincioși.

