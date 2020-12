Candidații județului Alba la alegerile parlamentare, chestionați de RECORDER: „Citesc chiar acum o carte, din păcate n-am reținut numele”

În Parlament, județul Alba are disponibile șapte locuri, două pentru funcția de senator și cinci pentru funcția de deputat. Nouă candidați care au șanse de a câștiga unul din aceste locuri au fost contactați de Recorder, fiind de acord să răspundă întrebărilor.

Sorin Bumb – Candidează pentru Senat din partea PNL Alba

Vârstă: 54 de ani

Profesie: inginer de petrol și gaze

Primul loc de muncă: inginer la Distrigaz Nord

Actualul loc de muncă: deputat în Parlamentul României (un mandat)

Ultima școală absolvită: masterat în drept comunitar european

Limbi străine: engleza (nivel mediu), mă descurc în maghiară

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Vin cu expertiza de aproape 18 ani lucrați în distribuția de gaze, unde am avut mai multe funcții, cu experiența de vicepreședinte al Consiliului Județean, cu un mandat de administrator public al județului Alba și cu un mandat de deputat.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Eu sper să-mi treacă proiectul la care lucrez de un an și jumătate prin care tot ce înseamnă rețea de distribuție gaz și curent pe domeniul public să fie făcut de operatori, iar banii să fie recuperați din tariful de distribuție pe o perioadă de cinci ani. E un proiect care va veni în sprijinul tuturor beneficiarilor din țară. După cum știți, abia 34% din populație e racordată la distribuția de gaze.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

Vreau să mă aplec pe latura practică, să ajutăm IMM-urile și să reușim să ne prelucrăm resursele, pentru că suntem un județ binecuvântat și avem resurse – aur, cupru, sare – și noi din păcate ducem minereu îmbunătățit în altă parte în loc să fie prelucrarea superioară la noi, să obținem produs finit, cu valoare adăugată mai mare. Același lucru și la lemn, să nu mai exportăm măcar câțiva ani.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

Sistemul sanitar e subfinanțat, avem nevoie de proiecte și de bani europeni. Trebuie să investim în sistemul sanitar.

5. Cum ați vota în următoarele situații:

Revenirea la alegerile locale în două tururi

pentru

Reducerea semnificativă a aparatului bugetar

pentru

Anularea imunității parlamentare în ceea ce privește justiția

pentru

Pierderea mandatului parlamentar în caz de traseism (în ipoteza revizuirii Constituției)

pentru

Introducerea educației sexuale în școli

indecis

E un semn de întrebare, depinde cum se introduce și la ce nivel. De la o anumită vârstă în sus, să se facă niște studii și să se stabilească.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

„Istoria religiilor”, de Mircea Eliade.

Călin Matieș – Candidează pentru Senat, din partea PSD Alba

Vârstă: 49 de ani

Profesie: economist

Primul loc de muncă: am vândut ziare în gară, apoi contabil, apoi necalificat la săpat șanțuri

Actualul loc de muncă: director în cadrul grupului meu de firme

Ultima școală absolvită: universitatea și tot felul de cursuri

Limbi străine: italiană (avansat), spaniola (mediu), engleză (începător)

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Agricultură, industrie alimentară, Horeca, turism. În 1998 mi-am deschis propria firmă, o brutărie, iar acum administrez grupul meu de firme în panificație, horeca, producție și distribuție.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Importăm foarte mult și trebuie să găsim o soluție pentru ca produsele românești să fie prezente în hypermarketuri și să fie mai bine promovate. Ori hypermarketurile să fie în afara orașului, și asta ar permite producătorilor locali să aibă magazine de cartier în interiorul orașelor, ori hypermarketurile să aibă un anumit procent de produse românești.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

Promovarea producătorilor, pe agricultură să se ia subvențiile la timp, deci în zonele astea. Vom căuta soluții să susținem economia locală.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

N-am fost pregătiți medical. Și toată economia a fost lăsată de izbeliște, de asta am și intrat în politică, sunt intrat de două luni, tocmai pentru că nu se face nimic. Am intrat în PSD pentru că am găsit deschidere la ei. Eu, ca patron, ar trebui să fiu liberal, dar la PSD am găsit sprijin mereu. Cel mai frumos suflet l-am găsit la PSD-iști. Sunt mai patrioți decât PNL-iștii!

5. Cum ați vota în următoarele situații:

Revenirea la alegerile locale în două tururi

pentru

În principiu pentru.

Reducerea semnificativă a aparatului bugetar

indecis

Ori eficientizarea, ori reducerea. E nevoie de niște criterii de performanță, asta e clar.

Anularea imunității parlamentare în ceea ce privește justiția

pentru

De acord cu anularea. Dar trebuie analizat, nici nu poți să fii la mâna lor, să ți se creeze tot felul de dosare.

Pierderea mandatului parlamentar în caz de traseism (în ipoteza revizuirii Constituției)

pentru

Sunt de acord. Ai avut sprijinul partidului și apoi tu trădezi…

Introducerea educației sexuale în școli

împotrivă

Trebuie niște filtre aici. Mai iute aș aborda introducerea educației economice.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

„Cum să-ți ajuți norocul”. Și am citit, împreună cu copiii mei, „Tată sărac, tată bogat”. Cărți motivaționale.

Florin Roman – Candidează pentru Camera Deputaților din partea PNL Alba

Vârstă: 45 de ani

Profesie: economist

Primul loc de muncă: redactor la ziarul „Unirea”

Actualul loc de muncă: deputat în Parlamentul României (un mandat)

Ultima școală absolvită: sunt absolvent de Babeș Bolyai, absolvent Colegiul Național de Apărare

Limbi străine: franceză și engleză

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Dacă vă uitați puțin pe activitatea mea parlamentară… eu sunt foarte mulțumit. Am peste 500 de intervenții de la tribună în dezbateri pe proiecte de legi, pe lupta cu PSD-ul… am 51 de legi adoptate până în prezent.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Am foarte multe proiecte în derulare pe care vreau să le trec. Eu am depus 201 inițiative legislative, din care 51 promulgate. De exemplu, am crescut cota din impozitul pe venit care rămâne la nivel local. Sunt multe lucruri pe care le-am făcut, n-am dormit.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

O să vă spun ce-am făcut pentru Alba în prima legislatură: cel mai important este că am obținut finanțare pentru ridicare monumentului unirii de la Alba Iulia. Mulți m-au luat în zeflemea atunci cu acea grevă a foamei, dar acea grevă a fost de scurtă durată pentru că Dragnea a înțeles pericolul și a acceptat să dea banii prin Ministerul Culturii. Și s-a realizat acel monument care va rămâne.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

În pofida a ceea ce se spune, statul român a acționat foarte bine în pandemie. Nicio țară n-a fost pregătită pentru o asemenea pandemie. Îi cunosc pe colegii din Guvern, unii dintre ei n-au închis ochii mai multe de 2-3 ore pe noapte în ultimele luni.

5. Cum ați vota în următoarele situații:

Revenirea la alegerile locale în două tururi

pentru

Reducerea semnificativă a aparatului bugetar

pentru

Sunt unul dintre marii susținători ai acestei chestiuni.

Anularea imunității parlamentare în ceea ce privește justiția

pentru

Total de acord, dar ne trebuie o majoritate de două treimi pentru a revizui Constituția.

Pierderea mandatului parlamentar în caz de traseism (în ipoteza revizuirii Constituției)

pentru

Sunt de acord.

Introducerea educației sexuale în școli

indecis

Eu sunt liberal, sunt pentru orice tip de educație. Dar cred că asta nu trebuie făcută prin lege, ci trebuie descentralizată la nivel local, adică la nivelul fiecărui consiliul de administrație să se decidă între dascăli, părinți și elevi.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

Citesc chiar acum o carte, din păcate n-am reținut numele, dar sunt doi autori britanici care vorbesc despre strategii politice aplicate în Statele Unite ale Americii.

Corneliu Olar – Candidează pentru Camera Deputaților din partea PNL Alba

Vârstă: 61 de ani

Profesie: jurist

Primul loc de muncă: gestionar la Cooperația de consum

Actualul loc de muncă: deputat în Parlamentul României

Ultima școală absolvită: Dreptul, cu master cu tot, la Universitatea din Alba Iulia

Limbi străine: înțeleg franceză și foarte puțină engleză

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

În administrația locală: cinci mandate de primar și două de deputat.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Mai multe, sunt multe legi necorelate între ele. M-am gândit la niște legi în care să reparăm. Știți ce nu merge? Moții de când sunt în Țara Moților aveau o lege a lor, dar în ziua de azi se dau legi populiste și neaplicabile. Vrem legea să fie aplicabilă și să fie mândri cei din Țara Moților.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

Stăm prost cu drumurile naționale. N-avem drumuri, dom’le! Țara Moților e a doua Elveție, dar fără infrastructură turiștii nu mai vin. Chiar dacă nu se poate face din Legislativ, o să încerc prin toate căile să ajut la asta, să ne legăm de țară.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

N-a trecut nimeni prin asemenea pandemie, reacția virusului n-o știe nimeni. Am fost surprinși, dar nu doar noi, românii, ci toată planeta. Nu că vreau să scuz, dar nu știu ce s-ar fi putut face.

5. Cum ați vota în următoarele situații:

Revenirea la alegerile locale în două tururi

pentru

E sufocat aparatul bugetar.

Reducerea semnificativă a aparatului bugetar

pentru

Anularea imunității parlamentare în ceea ce privește justiția

pentru

Pierderea mandatului parlamentar în caz de traseism (în ipoteza revizuirii Constituției)

pentru

Introducerea educației sexuale în școli

pentru

Eu zic că-i bună. Depinde și de la ce vârstă, dar sunt de acord.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

Legislația. Cine zice că citește cărți și romane, vă minte. Avem legislație stufoasă, deci avem de lucru ca parlamentari, nu să citim romane.

Ioan Alin Ignat – Candidează pentru Camera Deputaților din partea PNL Alba

Vârstă: 33 de ani

Profesie: jurist

Primul loc de muncă: administrator la firma mea

Actualul loc de muncă: secretar de stat la Ministerul Muncii

Ultima școală absolvită: Facultatea de Drept, Universitatea din Alba Iulia

Limbi străine: engleză (foarte bine), franceză (mediu) și spaniolă (vorbire)

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Expertiza este de 11 ani în domeniul privat. Am pornit un business de la zero, în domeniul Horeca, astăzi e profitabil, a rămas în familie, nu mă mai ocup eu că nu mai sunt compatibil. Plus expertiza acumulată la Ministerul Muncii.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Ca angajatorii din România să nu mai fie nevoiți să plătească primele cinci zile de concediu medical pentru angajați. Angajatorii plătesc contribuții asiguratorii pentru muncă, de acolo se plătesc concediile medicale și atunci nu e cazul ca angajatorii să plătească și ei primele cinci zile de medical.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

Județul Alba are multe probleme și nevoi. Voi fi în strânsă legătură cu primarii și voi ajuta, cum am ajutat de exemplu la inundațiile de anul acesta când am inițiat un proiect de hotărâre de Guvern prin Ministerul Muncii, care prevedea acordarea de ajutoare de urgență pentru familiile afectate de inundații.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

Sunt multe slăbiciuni, sistemul de sănătate are mari carențe. Dar există și aspectul digitalizării, e un domeniu în care s-a făcut prea puțin până acum.

5. Cum ați vota în următoarele situații:

Revenirea la alegerile locale în două tururi

pentru

Reducerea semnificativă a aparatului bugetar

indecis

Trebuie făcută o evaluare și unde se constată că e nevoie sigur că trebuie făcută.

Anularea imunității parlamentare în ceea ce privește justiția

pentru

Această imunitate n-are niciun rost.

Pierderea mandatului parlamentar în caz de traseism (în ipoteza revizuirii Constituției)

pentru

Merită dezbătut. Dacă se întâmplă la primari, e de dezbătut și pentru parlamentari. E o idee cu care nu sunt deloc în dezacord.

Introducerea educației sexuale în școli

indecis

E un subiect sensibil, trebuie să mă mai documentez. În acest moment nu am o opinie categorică.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

„Un om norocos”, de Octavian Paler.

Radu Marcel Tuhuț – Candidează pentru Camera Deputaților din partea PSD Alba

Vârstă: 50 de ani

Profesie: jurist

Primul loc de muncă: electrician la Combinatul Minier de la Roșia Poieni

Actualul loc de muncă: primarul comunei Ciuruleasa

Ultima școală absolvită: Drept la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu (2007)

Limbi străine: franceza o înțeleg bine

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Am câștigat al patrulea mandat de primar cu 88% și vin cu experiență în domeniul administrației publice.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Cel mai important este susținerea primarilor și a comunităților mici. Aceste comunități nu pot intra la programe europene decât prin asocieri și nu toți primarii pot ține pasul. Fără bani, aceste comunități nu se pot dezvolta.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

Eu sunt din munții Apuseni, din Țara Moților, și de peste 30 de ani aici nu s-a modernizat infrastructura rutieră. De asemenea, ne confruntăm cu plecarea tinerilor, Țara Moților rămâne pustie. Trebuie să facem ceva în acest sens.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

Nu sunt specialist pe acest domeniu, dar am avut cazuri la mine în comună, am fost la un pas să intrăm în carantină. Cred că am gestionat lucrurile bine, acum nu mai avem probleme. La nivelul țării, nu mă pot pronunța, Partidul Social Democrat are experți care se pot ocupa.

5. Cum ați vota în următoarele situații:

Revenirea la alegerile locale în două tururi

pentru

Legitimitatea trebuie confirmată de cât mai mulți cetățeni.

Reducerea semnificativă a aparatului bugetar

pentru

Sunt pentru reducere, dar pe criterii de performanță.

Anularea imunității parlamentare în ceea ce privește justiția

pentru

Pierderea mandatului parlamentar în caz de traseism (în ipoteza revizuirii Constituției)

pentru

Introducerea educației sexuale în școli

indecis

E un subiect delicat. Probabil că e necesară, dar făcută de specialiști, cu blândețe.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

Citesc cărți polițiste. Îmi scapă numele, dar am mers la Felix și am citit pe șezlong.

Clement Negruț – Candiează pentru Camera Deputaților din partea PMP Alba

Vârstă: 56 de ani

Profesie: inginer

Primul loc de muncă: inginer stagiar

Actualul loc de muncă: secretar de stat în Guvernul României și lector universitar

Ultima școală absolvită: facultatea, la Petroșani, în 1990

Limbi străine: franceza

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Sunt inginer mecanic, am un doctorat în inginerie industrială, am condus o uzină de preparare a minereurilor. Din 1998, m-am recalificat în distribuția de gaz, unde am fost șef formație de lucru. Am fost și subprefectul județului și parlamentar în perioada 2008-2016.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Prima lege care trebuie promovată e legea sănătății. O componentă importantă ar fi să spargem monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, să ne îndreptăm spre zona privată și să dăm posibilitatea cetățeanului să aleagă între zona de stat și zona privată.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

Avem o zonă a munților Apuseni unde a existat o economie monoindustrială. Minele s-au închis, e nevoie de o intervenție rapidă, m-aș gândi la modificarea legii turismului și la facilități acordate celor din zona Apusenilor pentru a-și putea dezvolta capacități turistice.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

Lipsa de responsabilitate a instituțiilor statului și ascunderea sub preș a problemelor.

5. Cum ați vota în următoarele situații:

Revenirea la alegerile locale în două tururi

pentru

Reducerea semnificativă a aparatului bugetar

pentru

Nu doar reducere, ci și specializare.

Anularea imunității parlamentare în ceea ce privește justiția

pentru

Nu sunt de acord cu niciun fel de privilegiu juridic pentru parlamentari.

Pierderea mandatului parlamentar în caz de traseism (în ipoteza revizuirii Constituției)

pentru

Introducerea educației sexuale în școli

împotrivă

Nu sunt de acord, dar depinde și de nivel. La liceu e oportun să fie o oră prin care să avem o promovare a acestor noțiuni elementare care țin de siguranța tinerilor.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

Honore de Balzac, „Femeia la 30 de ani”

Ioan Lazăr – Candidează pentru Camera Deputaților din partea Pro România Alba

Vârstă: 58 de ani

Profesie: jurist, dar nu practic

Primul loc de muncă: electrician la Brașov

Actualul loc de muncă: fermier

Ultima școală absolvită: master în Drept penal

Limbi străine: mediu engleză și franceză

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Sunt antreprenor din 1991, activez în domeniul Horeca. Mai dețin o fermă de animale, vaci Angus de carne. Vreau să lupt pentru interesul agriculturilor și al micilor gospodari.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Am mai multe, vor fi axate pe salvarea satului românesc și pe micii fermieri.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

Pentru repopularea satelor, pentru resuscitarea satului românesc și a agriculturii românești.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

Cea mai gravă este influența politicului în sistemul sanitar. E nevoie de o resuscitare totală a acestui domeniu.

5. Cum ați vota în următoarele situații:

Revenirea la alegerile locale în două tururi

pentru

Reducerea semnificativă a aparatului bugetar

pentru

Anularea imunității parlamentare în ceea ce privește justiția

pentru

Pierderea mandatului parlamentar în caz de traseism (în ipoteza revizuirii Constituției)

pentru

Introducerea educației sexuale în școli

indecis

Mă abțin. Nu știu de la ce vârstă ar trebui introdusă în școli. Nu sunt în măsură să vă spun când ar fi cel mai bine.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

Vă spun sincer că nu am timp de așa ceva. În ultimii ani n-am citit nicio carte.

Beniamin Todosiu – Candidează pentru Camera Deputaților din partea USR-PLUS

Vârstă: 33 de ani

Profesie: tehnician dentar

Primul loc de muncă: într-un laborator de tehnică dentară

Actualul loc de muncă: director general la propria firmă

Ultima școală absolvită: Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Limbi străine: engleză nivel mediu

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Antreprenoriat și partea de medicină dentară.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Pe partea de medicină dentară vreau să fac un proiect pentru subvenționarea lucrărilor protetice dentare în baza unei prevenții făcute la timp. Adică, în alte state, gen Elveția, dacă demonstrezi că ai un consult la șase luni, primești o anumită subvenție pe o lucrare dentară. Deci aș merge pe partea de prevenție, mulți români au probleme cu dinții pentru că se neglijează.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

Cea mai mare problemă a județului Alba este depopularea. Mulți tineri pleacă peste hotare sau în centrele universitare din țară. Aș vrea să atragem investitori, de exemplu în IT, pentru a putea oferi aceleași oportunități pentru tineri ca în Cluj, Sibiu sau Timișoara.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

Lipsa de profesionalism a managementului din spitale și din DSP-uri. Și educația suferă de aceeași problemă. Lipsa de expertiză și oamenii numiți de partide, astea sunt marile probleme.

5. Cum ați vota în următoarele situații:

Revenirea la alegerile locale în două tururi

pentru

Reducerea semnificativă a aparatului bugetar

pentru

Anularea imunității parlamentare în ceea ce privește justiția

pentru

Pierderea mandatului parlamentar în caz de traseism (în ipoteza revizuirii Constituției)

pentru

Dacă ai fost ales pe listele unui partid și apoi trădezi nu cred că mai meriți să fii în Parlament.

Introducerea educației sexuale în școli

indecis

Aici aș lăsa opțional, i-aș lăsa pe colegii care se ocupă de educație să se exprime mai mult.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

„Comunică, influențează, convinge”