Calendar Ortodox luna NOIEMBRIE 2026: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, marile sărbători din această lună
Calendar Ortodox luna NOIEMBRIE 2026: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, marile sărbători din această lună
Noiembrie 2026 vine în calendarul ortodox cu o serie de sărbători importante și zile de cinstire a sfinților, marcate cu cruce roșie sau pomeni speciale. De la Moșii de toamnă și Intrarea Maicii Domnului în Biserică, până la Sfântul Apostol Andrei, fiecare zi este un prilej de rugăciune.
Sărbători cu cruce roșie în noiembrie 2026
Luna noiembrie aduce în calendarul ortodox mai multe sărbători importante, marcate cu cruce roșie, care au o semnificație aparte pentru credincioși. În aceste zile nu se lucrează și credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe.
-8 noiembrie – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil
-21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
-30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României
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Aceste sărbători sunt prilej de rugăciune, recunoștință și apropiere de Dumnezeu, marcând momente fundamentale din viața spirituală a credincioșilor.
Nume de sfinți sărbătorite în noiembrie 2026
Pe lângă marile sărbători, în noiembrie sunt prăznuiți și numeroși sfinți importanți în tradiția ortodoxă.
-1 noiembrie – Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian (Moșii de Toamnă)
-9 noiembrie – Sfântul Nectarie Taumaturgul din Eghina
-11 noiembrie – Sfântul Mare Mucenic Mina
-13 noiembrie – Sfântul Ioan Gură de Aur
-14 noiembrie – Sfântul Apostol Filip (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
-15 noiembrie – Începutul Postului Nașterii Domnului
-16 noiembrie – Sfântul Apostol și Evanghelist Matei
-25 noiembrie – Sfânta Muceniță Ecaterina
-26 noiembrie – Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul
-30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României
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Calendar ortodox complet pentru noiembrie 2026
Luna noiembrie este una de tranziție spirituală către perioada Postului Crăciunului. În acest interval, credincioșii marchează pomenirea morților (Moșii de toamnă), intrarea în post, dar și mai multe sărbători cu cruce roșie.
Iată calendarul ortodox 2025 complet pentru luna noiembrie sunt:
1 D Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia
2 L Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist
3 M Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
4 M Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru și Ermeu; Sf. Cuv.Gheorghe Mărt. din Drama (Post)
5 J Sf. Mc. Galaction și Epistimia
6 V Sf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post)
7 S Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei (Pomenirea morților – Moşii de toamnă)
8 D †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri
9 L †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie; Sf. Cuv. Matrona
10 M Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart; †) Sf. Cuv. Mc. Visarion de la Lainici; Sf. Mc. Orest
11 M † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul (Post)
12 J Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13 V †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza (Dezlegare la ulei și vin)
14 S †) Sf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)
15 D †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv, diac. (Începutul Postului Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin)
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16 L Sf. Ap. și Ev. Matei (Post)
17 M Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei Pontului și Ghenadiei, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (Post)
18 M Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu (Post)
19 J Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Post)
20 V Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; † Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiep. Constantinopolului; (Post)
21 S (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește)
22 D Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la pește)
23 L † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la pește)
24 M Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei și Petru, ep. Alexandriei (Dezlegare la ulei și vin)
25 M Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Dezlegare la ulei și vin)
26 J Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei și vin)
27 V Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie (Post)
28 S †) Sf. Cuv. Mărt. Arsenie de la Prislop; Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la pește)
29 D Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la pește)
30 L †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește)
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