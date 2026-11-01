S-a urcat băut la volan și a fost tras pe dreapta de polițiști: Bărbat din Șugag, depistat cu alcoolemie de 0,55 mg/l

S-a urcat băut la volan și a fost tras pe dreapta de polițiști. Bărbatul din Șugag avea o alcoolemie de 0,55 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 noiembrie 2026, în jurul orei 00.49, polițiștii Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, pe DN 1, la kilometrul 367+900 de metri, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Șugag.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea stabilirii, alcoolemiei, acesta a fost condus la spital.

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