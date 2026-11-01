Curier Județean

Bărbat din Satu Mare, cercetat de polițiștii din Alba Iulia: A fost prins la volan cu dreptul de a conduce suspendat

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

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Bărbat din Satu Mare, cercetat de polițiștii din Alba Iulia: A fost prins la volan cu dreptul de a conduce suspendat

Un bărbat din Satu Mare este cercetat de polițiștii din Alba Iulia după ce a fost prins la volan având dreptul de a conduce suspendat.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 31 octombrie 2026, în jurul orei 09.10, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Tudor Vladimirescu, din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Satu Mare.

Din verificări a reieșit că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

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