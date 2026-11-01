Șofer de 55 de ani, din Vinerea, cu dosar penal: A fost prins la volan cu alcoolemie de 0,82 mg/l
Șofer de 55 de ani, din Vinerea, cu dosar penal: A fost prins la volan cu alcoolemie de 0,82 mg/l
Un șofer de 55 de ani, din Vinerea, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan cu alcoolemie de 0,82 mg/l.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea 31 octombrie/1 noiembrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Cugir au oprit, pentru control, pe raza localității Vinerea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Vinerea.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea stabilirii, alcoolemiei, acesta a fost condus la spital.
În toate cazurile prezentate, cercetările sunt continuate.
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