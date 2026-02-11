Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se oferă de pomană în sâmbătă dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice
Când sunt Moșii de iarnă 2026: Ce se oferă de pomană în sâmbătă dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice
Moșii de iarnă 2026 au loc în 2026 în data de 14 februarie. Este prima sâmbătă din an dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice. În sfânta zi, credincioșii pot lua parte la slujbele din biserici și pot oferi anumite alimente cu gândul la cei adormiți. Mulți români încă respectă tradițiile în această zi, mai ales în zonele rurale.
Există o serie de superstiții și tradiții pe care credincioșii le respectă cu ocazia Moșilor de Iarnă, cunoscuți în popor și sub numele de Sâmbăta Morților. Este o zi încărcată spiritual și este dedicată celor trecuți la cele veșnice. În această zi, credincioșii pot lua parte la slujbele care se desfășoară în biserici și, de altfel, pot oferi de pomană pentru sufletele celor adormiți.
Ce se oferă de pomană pe 14 februarie, de Sâmbăta Morților
În această zi sfântă, credincioșii pot oferi de pomană bucate tradiționale, precum și vin, colivă și colaci. Chiar dacă anumite obiceiuri aproape au dispărut, odată cu trecerea timpului, meniul tradițional, dacă poate fi numit în acest fel, a rămas intact. Odată cu Moșii de iarnă, gospodinele vor pregăti bucate tradiționale, de la delicioasele fripturi, până la deserturile simple sau cele preferate de cel pomenit în această zi.
Din „meniul tradițional” de pomană nu lipsesc produse precum: colivă, colaci, sarmale, friptură, plăcinte, prăjituri, dar și preparate care au la bază orez și legume. Printre produsele alimentare oferite, în primul rând, de Sâmbăta Morților, se află coliva. Desertul este privit drept „simbolul vieții veșnice și al speranței în înviere”, arată BZI.
De asemenea, alături de colivă se oferă, de cele mai multe ori, colacii împletiți, vinul, dar și mere sau dovleac. Pachetul de pomană include și lumânările aprinse. Unii dintre credincioși aleg să ofere și alte lucruri de pomană, de Moșii de iarnă, precum haine sau diverse obiecte care au aparținut defunctului. Tot în această zi, credincioșii merg la cimitir, îngrijesc mormintele, depun flori și aprind lumânări. În unele regiuni, unii credincioși oferă și o sumă simbolică de bani.
Pachete de pomană dăruite în Sâmbăta Morților
Pe lângă coșurile pentru biserică, credincioșii pregătesc adesea și pachete de ofrande pentru cei necăjiți sau pentru oamenii din comunitate. Acestea se fac de regulă în număr impar – cinci, șapte sau nouă pachete – și includ alimente cu semnificație simbolică precum: mere, care amintesc de mărul lui Adam; covrigi, asociați cu forma universului, dar și pâine, dulciuri, apă sau suc.
În anumite zone, pachetele pot conține și preparate tradiționale precum plăcintă cu brânză, orez cu lapte sau sarmale. Uneori se pune și un bănuț, simbol al norocului, iar credința populară spune că atât cei care dau, cât și cei care primesc pomană vor fi binecuvântați cu spor și belșug.
Un obicei specific de Moșii de Iarnă, întâlnit mai ales în zonele rurale, este împărțirea piftiilor – preparatul care a inspirat și denumirea populară a zilei „Sâmbăta Piftiilor”. Deși este servită rece, piftia are o semnificație aparte în tradiția românească, fiind considerată hrană simbolică pentru sufletele celor adormiți.
De ce se oferă alimente de pomană în vase noi
Un aspect esențial al tradiției Moșilor de Iarnă îl reprezintă modul în care sunt împărțite darurile de pomană. Vasele dăruite trebuie să fie noi, curate, nefolosite, deoarece gestul simbolizează respectul față de cei adormiți și păstrarea amintirii celor care au plecat dintre noi.
Uneori, pachetele includ și tacâmuri, cuțit, lingură, furculiță și un pahar/cană, astfel încât darurile să poată fi folosite ulterior de cei care le primesc. Prin acest gest, credincioșii îmbină simbolismul spiritual al pomenilor cu un act practic de milostenie, oferind darurile cu respect și grijă.
Ce simbolizează pomana oferită în Sâmbăta Morților
„Pomana oferită în ziua Moșilor de Iarnă ocupă un rol central în tradiția creștin-ortodoxă. Prin rugăciune și gesturi de milostenie, cei vii îi pomenesc pe cei adormiți, exprimând credința că faptele bune și darurile oferite contribuie la odihna sufletelor lor.
Dincolo de semnificația religioasă, pomana reprezintă și un act de iubire, respect și recunoștință față de cei care au făcut parte din viața noastră. Gestul simbolic reînnoiește legătura dintre generații și păstrează comuniunea între lumea celor vii și cea a celor adormiți, prin memorie, credință și solidaritate.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Cătălin Ștefan.
Sâmbăta Morților 2026: Obiceiuri și slujbe pe 14 februarie
„Credincioșii sunt încurajați să participe la întreaga slujbă prilejuită de Moșii de Iarnă și să rămână în biserică până la final, astfel încât pomenirea să fie completă. Ziua debutează cu Utrenia, slujba de dimineață care deschide ceremonia prin cântări și rugăciuni închinată sufletelor celor adormiți. Urmează Sfânta Liturghie, momentul central al zilei, în cadrul căreia credincioșii se împărtășesc spiritual și înalță rugăciuni pentru odihna și liniștea celor dragi.
Slujba se încheie cu Parastasul, momentul de pomenire a celor adormiți, în timpul căruia se rostesc rugăciuni speciale și se binecuvântează pomenile aduse de credincioși. Conform tradiției străvechi, în această zi sufletele celor adormiți coboară pe pământ și se hrănesc cu aburii mâncării pregătite, motiv pentru care printre preparatele oferite de pomană trebuie să existe și un fel de mâncare fierbinte.”, conchide Părintele Cătălin Ștefan.
