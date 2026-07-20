Când și unde va juca Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) următorul meci pe plan internațional: Adversară din Suedia
Când și unde va juca Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) următorul meci pe plan internațional: Adversară din Suedia
Miriam Bulgaru, spoertivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia) se pregătește de un nou meci de tenis de intensitate sporită.
Sportiva din Alba Iulia face ultimele pregătiri pentru o partidă inclusă în programul turneului challenger de la Palermo (Italia).
Miriam Bulgaru (27 de ani, 246 WTA) o va întâlni pe jucătoarea suedeză Caijsa Wilda Hennemann.
Acesta are 25 de ani și ocupă locul 257 în clasamentul WTA.
Meciul este programat marți, 21 iulie 2026, nu înainte de ora 12.00 (ora României).
Competiția de la Palermo se desfășoară pe zgură.
foto: arhivă
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