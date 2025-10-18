Când se va redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj: Detalii de ultimă oră despre program
Când se va redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj
Bazinul acoperit de înot din municipiul Blaj se va redeschide în data de 1 noiembrie 2025. Tarifele de acces au rămas aceleași, iar programul de funcționare este, de asemenea, neschimbat.
Taxa de acces la bazin este de 30 de lei pentru adulți și adolescenți, iar pentru copiii sub 14 ani aceasta este de 15 lei. Un abonament lunar costă 300 de lei pentru adulți și adolescenți, respectiv 150 de lei pentru copiii sub 14 ani.
Program acces la bazinul acoperit de înot Blaj
Marți – Sâmbătă
– 07.00 – 13.00: înot agrement;
– 14.00 – 18.00: cursuri inițiere înot;
– 18.00 – 21.00: înot agrement.
Duminică
– 07.00 – 13.00: înot agrement;
– 14.00 – 21.00: înot agrement.
Bazinul acoperit de înot este închis lunea, pentru curățenie și dezinfectare.
Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0799 – 500.806.
