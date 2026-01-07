Când se spală rufele după Bobotează: În unele regiuni din România este complet interzis timp de 9 zile. Ce spun regulile bisericești
Zilele de Bobotează și Sfântul Ion încheie ciclul sărbătorilor de iarnă din calendarul creștin ortodox. Regulile bisericești explică foarte clar la câte zile după 6 și 7 ianuarie 2026 se pot spăla rufele, de fapt.
Botezul Domnului a fost sărbătorit ieri, 6 ianuarie, în timp ce Sfântul Ion este prăznuit astăzi, pe data de 7.
La câte zile după Bobotează se spală
Ambele sărbători au o semnificație religioasă profundă, dar există și ritualuri și obiceiuri mai puțin sacre, de care românii țin cont, arată Observator. Astfel, întotdeauna la început de an, oamenii se întreabă la câte zile după Botezul Mântuitorului Iisus Hristos în apele Iordanului se pot spăla rufele, de fapt.
Conform tradiției ortodoxe, sărbătoarea este marcată cu o cruce roșie în calendar, iar credincioșii sunt îndemnați să nu ia parte la activități casnice, printre care și spălatul rufelor. Astfel, pe 6 și 7 ianuarie, credincioșii sunt sfătuiți să petreacă timpul în rugăciune.
În unele regiuni din România, spălatul rufelor este complet interzis timp de 9 zile după Bobotează. Se consideră că în perioada respectivă toate apele ar fi sfințite, iar folosirea lor la treburile gospodărești le-ar „murdări”. În concepția populară, este vorba de o lipsă de respect.
Dar acest obicei este unul popular, nu o rânduială bisericească. De altfel, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române arată că apa nu devine sfințită în mod automat în toate râurile, izvoarele sau rețelele de alimentare publică. Sfințirea apei se face exclusiv prin sfânta slujbă săvârșită la biserică, rezultatul fiind Agheasma Mare.
Ce este Agheasma Mare
Agheasma Mare este consideră o adevărată binecuvântare a sufletului și trupului, dar și a locuinței. Tocmai de aceea, înainte de Bobotează, preotul merge și sfințește casele credincioșilor. Agheasma Mare se consumă pe nemâncate, dimineața, timp de opt zile după Bobotează. Ulterior, dacă mai rămâne apă, se păstrează cu grijă pentru momentele de adevărată nevoie de peste an.
Astfel, cele nouă zile de după Bobotează sunt, de fapt, o exagerare. Din punct de vedere religios, restricția se aplică doar zilelor însemnate cu o cruce roșie în calendar, nu mai mult.
