Când se plătesc alocaţiile pentru copii, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie 2026: Data la care sunt virați banii
Când se plătesc alocaţiile pentru copii, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie 2026: Data la care sunt virați banii
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat marți, 3 martie 2026, că luna aceasta va efectua plata în avans a beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna februarie.
Astfel, vineri, 6 martie 2026, vor fi virate în conturile bancare sumele reprezentând:
Citește și: Când intră pensiile în luna martie 2026: Când vor fi virați banii pe card și când îi aduc poștașii. Precizări pentru noii pensionari
• alocația de stat pentru copii pentru peste 3,5 milioane de beneficiari;
• indemnizația pentru creșterea copilului pentru aproximativ 147 de mii de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copilului;
• stimulentul de inserție pentru peste 73 de mii de părinți care aleg să se întoarcă la serviciu înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului.
Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe în data de 10 martie 2026, prin intermediul oficiilor poștale.
De asemenea, drepturile celor aproximativ 900 de mii de persoane cu dizabilități vor fi plătite mai devreme în conturile bancare, începând cu 13 martie.
Sumele necesare pentru plata celorlalte beneficii de asistență socială (alocația lunară de hrană pentru HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC, venitul minim de incluziune) vor fi virate de ANPIS prin agențiile teritoriale începând cu 20 martie.
Conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în prezent, la nivel național aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază de prestații de asistență socială. Volumul total al plăților se ridică la aproape 2,8 miliarde de lei, o intervenție financiară majoră care contribuie lunar la susținerea veniturilor familiilor, persoanelor vulnerabile și copiilor din întreaga țară.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș
Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș Câinii de intervenție ai Salvamont România se află, în perioada 2-10 martie 2026, într-un stagiu de pregătire intensivă în Munții Făgăraș, una dintre cele mai dificile zone montane din țară. Antrenamentele se desfășoară în condiții variate — teren accidentat, diferențe mari de […]
Gazele europene sub presiune: Prețul pe TTF a explodat. Care va fi impactul asupra României
Gazele europene sub presiune: Prețul pe TTF a explodat. Care va fi impactul asupra României Prețul gazelor naturale la hub-ul TTF (benchmark-ul european de referință pentru gazele naturale tranzacționate pe bursă) a crescut cu aproximativ 40% în prima zi după începerea conflictului din Iran, iar principalii factori explicativi sunt legați în special de tensiuni geopolitice […]
Ministrul Energiei s-a răzgândit privind prețul carburanților la pompă: ,,Dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari atunci există riscul ca prețul să urce la 10 lei”
Ministrul Energiei s-a răzgândit privind prețul carburanților la pompă: ,,Dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari atunci există riscul ca prețul să urce la 10 lei” Prețul carburanților în România ar putea ajunge la 10 lei pe litru, în cazul în care barilul de petrol va depăși pragul de 120 de dolari și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș
Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș Câinii de intervenție ai Salvamont România se...
Gazele europene sub presiune: Prețul pe TTF a explodat. Care va fi impactul asupra României
Gazele europene sub presiune: Prețul pe TTF a explodat. Care va fi impactul asupra României Prețul gazelor naturale la hub-ul...
Știrea Zilei
Peste 200 de adolescente din Alba, mai tinere de 19 ani, au devenit mame în anul 2024. 652 de fete minore din România se aflau în același an la a treia naștere
Peste 200 de adolescente din Alba, mai tinere de 19 ani, au devenit mame în anul 2024. 652 de fete...
Parcul Arini din Sebeș intră într-un amplu proces de reabilitare, revitalizare și regenerare a spațiilor publice: Peste 5 milioane de euro pentru lucrări
Parcul Arini din Sebeș intră într-un amplu proces de reabilitare, revitalizare și regenerare a spațiilor publice: Peste 5 milioane de...
Curier Județean
CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: „Cererea este mare, stocul la această grupă este insuficient și nu facem față solicitărilor”
CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: „Cererea este mare, stocul la această grupă este...
15 martie 2026 | Oportunitate pentru viitorii polițiști: traseu de pregătire sportivă organizat de IPJ Alba: ,,Vă așteptăm să faceți primul pas”
Oportunitate pentru viitorii polițiști: traseu de pregătire sportivă organizat de IPJ Alba: ,,Vă așteptăm să faceți primul pas” Poliția din...
Politică Administrație
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...