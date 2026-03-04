Când se plătesc alocaţiile pentru copii, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie 2026: Data la care sunt virați banii

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat marți, 3 martie 2026, că luna aceasta va efectua plata în avans a beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna februarie.

Astfel, vineri, 6 martie 2026, vor fi virate în conturile bancare sumele reprezentând:

• alocația de stat pentru copii pentru peste 3,5 milioane de beneficiari;

• indemnizația pentru creșterea copilului pentru aproximativ 147 de mii de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copilului;

• stimulentul de inserție pentru peste 73 de mii de părinți care aleg să se întoarcă la serviciu înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe în data de 10 martie 2026, prin intermediul oficiilor poștale.

De asemenea, drepturile celor aproximativ 900 de mii de persoane cu dizabilități vor fi plătite mai devreme în conturile bancare, începând cu 13 martie.

Sumele necesare pentru plata celorlalte beneficii de asistență socială (alocația lunară de hrană pentru HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC, venitul minim de incluziune) vor fi virate de ANPIS prin agențiile teritoriale începând cu 20 martie.

Conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în prezent, la nivel național aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază de prestații de asistență socială. Volumul total al plăților se ridică la aproape 2,8 miliarde de lei, o intervenție financiară majoră care contribuie lunar la susținerea veniturilor familiilor, persoanelor vulnerabile și copiilor din întreaga țară.

