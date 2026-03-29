Când se plantează cartofii primăvara: Care este perioada optimă, cum pregătim solul și cum alegem tuberculii potriviți pentru a avea o recoltă bogată
Pentru o recoltă bogată de cartofi, plantarea într-o perioadă corectă este una dintre cele mai importante decizii ale sezonului agricol. Specialiștii afirmă că momentul din primăvară în care tuberculii ajung în sol poate influența semnificativ dezvoltarea culturii, dar și cantitatea finală recoltată. O plantare prea devreme sau prea târzie poate duce la pierderi importante.
Temperatura solului decide startul culturii
Cartofii se plantează în mod ideal atunci când solul atinge o temperatură de cel puțin 6–8 grade Celsius, măsurată la o adâncime de 10 centimetri. În cele mai multe regiuni ale țării, acest interval corespunde perioadei cuprinse între sfârșitul lunii martie și mijlocul lunii aprilie.
În zonele mai reci sau la altitudini mai mari, plantarea se poate decala până spre sfârșitul lunii aprilie, pentru a evita înghețurile târzii care pot afecta mugurii tineri.
De ce contează atât de mult perioada de plantare
O plantare realizată în fereastra optimă oferă cartofilor suficient timp pentru dezvoltare înainte de temperaturile ridicate ale verii. Dacă tuberculii intră devreme în vegetație, plantele își formează mai bine rădăcinile și tulpinile, ceea ce poate dubla producția, mai ales în anii cu primăveri stabile.
Plantarea întârziată poate reduce eficiența culturii, deoarece plantele intră în faza de formare a tuberculilor într-un moment în care solul începe să piardă din umiditatea naturală, iar riscul de stres termic crește.
Pregătirea solului: un pas care nu trebuie ignorat
Solul trebuie lucrat cu atenție înainte de plantare. O arătură efectuată din toamnă sau o afânare temeinică la început de primăvară ajută la oxigenarea terenului și la o drenare corectă a apei. Cartofii preferă solurile ușoare, bine aerate și bogate în materie organică.
Adăugarea de compost sau gunoi de grajd bine fermentat înainte de plantare îmbunătățește structura solului și stimulează creșterea tuberculilor.
Alegerea tuberculilor potriviți
Pentru o cultură sănătoasă, se recomandă utilizarea tuberculilor certificați, tratați împotriva bolilor. Tuberculii cu o greutate medie de 40–60 de grame, cu câțiva muguri bine dezvoltați, sunt cei mai potriviți pentru plantare.
Este indicată încolțirea preventivă a cartofilor, timp de 2–3 săptămâni, într-un loc luminos și răcoros, pentru a accelera procesul de prindere în sol.
Adâncimea și distanța corectă, cheia unui randament ridicat
Cartofii se plantează la o adâncime de 8–12 centimetri, la distanțe de 30–35 de centimetri între plante și 60–70 de centimetri între rânduri. Respectarea acestor repere ajută plantele să se dezvolte armonios și reduce riscul apariției bolilor cauzate de umiditatea excesivă.
Alegerea perioadei optime pentru plantarea cartofilor, combinată cu pregătirea adecvată a solului și alegerea tuberculilor potriviți, poate face diferența dintre o recoltă modestă și una consistentă. Respectarea recomandărilor specialiștilor poate chiar să dubleze producția, oferind o cultură sănătoasă și productivă pe tot parcursul sezonului.
O nouă variantă SARS-CoV-2, monitorizată la nivel internaţional: Din septembrie 2025 a fost raportată în 23 de ţări
O nouă variantă SARS-CoV-2, monitorizată la nivel internaţional: Din septembrie 2025 a fost raportată în 23 de ţări O nouă variantă SARS-CoV-2, responsabilă de pandemia de Covid-19, a apărut în tot mai multe regiuni și este monitorizată la nivel internațional de autorități din cauza îngrijorărilor privind eficiența vaccinurilor existente. Varianta recent identificată, denumită BA.3.2, a […]
EXPLOZIE a prețurilor în construcții, comerțul cu amănuntul și servicii: Ce îi așteaptă pe români în următoarele luni
EXPLOZIE a prețurilor în construcții, comerțul cu amănuntul și servicii: Ce îi așteaptă pe români în următoarele luni Managerii din construcţii şi comerţul cu amănuntul preconizează o creştere accentuată a preţurilor, până în mai 2026, arată datele Institutului Naţional de Statisică (INS). În construcții, potrivit estimărilor din luna martie 2026, pentru următoarele trei luni, se […]
PENSII 2026: Cum a evoluat sistemul de pensii private din România în ultimul an. Pilonul II, active de peste 200 miliarde lei
PENSII 2026: Cum a evoluat sistemul de pensii private din România în ultimul an Piața pensiilor private din România a continuat în 2025 traiectoria de creștere, confirmându-și statutul de pilon esențial al stabilității financiare pe termen lung. Activele totale ale fondurilor de pensii private au atins nivelul de 209,03 miliarde lei la finalul lunii decembrie […]
O nouă variantă SARS-CoV-2, monitorizată la nivel internaţional: Din septembrie 2025 a fost raportată în 23 de ţări
O nouă variantă SARS-CoV-2, monitorizată la nivel internaţional: Din septembrie 2025 a fost raportată în 23 de ţări O nouă...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
VIDEO | Prima creșă modernă din Zlatna, aproape de finalizare. Când ar urma să devină funcțională investiția de aproape 12 milioane de lei
Prima creșă modernă din Zlatna, aproape de finalizare. Când ar urma să devină funcțională investiția de aproape 12 milioane de...
Șofer din Horea, prins de polițiștii din Câmpeni băut la volan: Avea o alcoolemie de 0.41 mg/l
Șofer din Horea, prins de polițiștii din Câmpeni băut la volan: Avea o alcoolemie de 0.41 mg/l Un șofer din...
Adolescent de 19 ani, din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști: A condus fără permis o motocicletă neînmatriculată și s-a ales cu dosar penal
Adolescent de 19 ani, din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști: A condus fără permis o motocicletă neînmatriculată și s-a ales...
Lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142 N, în Căpâlna de Jos: Detalii tehnice ale investiției de peste 1 milion de lei
Lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142 N, în Căpâlna de Jos: Detalii tehnice ale...
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
Mesaje de Florii 2026. Idei de SMS-uri, urări și felicitări care pot fi transmise prietenilor, rudelor şi colegilor care îşi sărbătoresc onomastica
Mesaje de Florii 2026 frumoase. SMS-uri, felicitări de Florii și urări onomastice creștine de Sărbătoarea Floriilor pentru: iubit(ă), prieteni, rude,...
Duminica Floriilor la catolici: Tradiții și obiceiuri de sărbătoarea care vestește Învierea Domnului. Săptămâna Sfântă, cea mai importantă
Duminica Floriilor la catolici: Tradiții și obiceiuri de sărbătoarea care vestește Învierea Domnului. Săptămâna Sfântă, cea mai importantă Creștinii catolici...