Când se plantează cartofii primăvara: Care este perioada optimă, cum pregătim solul și cum alegem tuberculii potriviți pentru a avea o recoltă bogată

Pentru o recoltă bogată de cartofi, plantarea într-o perioadă corectă este una dintre cele mai importante decizii ale sezonului agricol. Specialiștii afirmă că momentul din primăvară în care tuberculii ajung în sol poate influența semnificativ dezvoltarea culturii, dar și cantitatea finală recoltată. O plantare prea devreme sau prea târzie poate duce la pierderi importante.

Temperatura solului decide startul culturii

Cartofii se plantează în mod ideal atunci când solul atinge o temperatură de cel puțin 6–8 grade Celsius, măsurată la o adâncime de 10 centimetri. În cele mai multe regiuni ale țării, acest interval corespunde perioadei cuprinse între sfârșitul lunii martie și mijlocul lunii aprilie.

În zonele mai reci sau la altitudini mai mari, plantarea se poate decala până spre sfârșitul lunii aprilie, pentru a evita înghețurile târzii care pot afecta mugurii tineri.

De ce contează atât de mult perioada de plantare

O plantare realizată în fereastra optimă oferă cartofilor suficient timp pentru dezvoltare înainte de temperaturile ridicate ale verii. Dacă tuberculii intră devreme în vegetație, plantele își formează mai bine rădăcinile și tulpinile, ceea ce poate dubla producția, mai ales în anii cu primăveri stabile.

Plantarea întârziată poate reduce eficiența culturii, deoarece plantele intră în faza de formare a tuberculilor într-un moment în care solul începe să piardă din umiditatea naturală, iar riscul de stres termic crește.

Pregătirea solului: un pas care nu trebuie ignorat

Solul trebuie lucrat cu atenție înainte de plantare. O arătură efectuată din toamnă sau o afânare temeinică la început de primăvară ajută la oxigenarea terenului și la o drenare corectă a apei. Cartofii preferă solurile ușoare, bine aerate și bogate în materie organică.

Adăugarea de compost sau gunoi de grajd bine fermentat înainte de plantare îmbunătățește structura solului și stimulează creșterea tuberculilor.

Alegerea tuberculilor potriviți

Pentru o cultură sănătoasă, se recomandă utilizarea tuberculilor certificați, tratați împotriva bolilor. Tuberculii cu o greutate medie de 40–60 de grame, cu câțiva muguri bine dezvoltați, sunt cei mai potriviți pentru plantare.

Este indicată încolțirea preventivă a cartofilor, timp de 2–3 săptămâni, într-un loc luminos și răcoros, pentru a accelera procesul de prindere în sol.

Adâncimea și distanța corectă, cheia unui randament ridicat

Cartofii se plantează la o adâncime de 8–12 centimetri, la distanțe de 30–35 de centimetri între plante și 60–70 de centimetri între rânduri. Respectarea acestor repere ajută plantele să se dezvolte armonios și reduce riscul apariției bolilor cauzate de umiditatea excesivă.

Alegerea perioadei optime pentru plantarea cartofilor, combinată cu pregătirea adecvată a solului și alegerea tuberculilor potriviți, poate face diferența dintre o recoltă modestă și una consistentă. Respectarea recomandărilor specialiștilor poate chiar să dubleze producția, oferind o cultură sănătoasă și productivă pe tot parcursul sezonului.

