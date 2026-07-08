Asociația Pro Infrastructură, mesaj tranșant după ce CNAIR dorește să închidă complet autostrada A10 Sebeș-Turda: ,,Soluția este simplă și se aplică în toate țările civilizate”

Asociația Pro Infrastructură a publicat un mesaj, pe o rețea de socializare, în cere CNAIR să renunțe la închiderea completă a Autostrăzii A10, între nodurile Unirea și Turda.

Aceștia transmit că șoferii riscă să să își piardă ,,viața aiurea” din cauza acestei decizii, oferind și o soluție care se aplică ,,în toate țările civilizate”. Mai exact, modalitatea optimă văzută de Asociația Pro Infrastructură este: ,,traficul este deviat pe sensul spre Sebeș pe doar vreo doi kilometri și jumătate, cu intrare și revenire în zona km 65-67, cu restricție de viteză (maxim 80 km/h), marcaje temporare, (pre)semnalizare corectă și clară și, pentru conformare, cu poliția care patrulează”.

Mesajul integral publicat de CNAIR este următorul:

Țineți autostrada deschisă! Chiar astăzi, CNAIR se pregătește SĂ ÎNCHIDĂ COMPLET circulația pe Autostrada A10 între nodurile Unirea și Turda și să oblige șoferii să-și riște aiurea viața pe DN1 pe 19 kilometri când ar putea devia temporar traficul, în siguranță, pe o distanță de doar 2,5 kilometri pe sensul opus al autostrăzii care nu este afectat de alunecarea din imagine.

Da, surparea este una care trebuie luată în serios: probabil e necesară o expertiză care să arate cauzele, să găsească soluțiile de remediere și să spună cât costă reparația. Lucrările de remediere vor fi complexe, scumpe și de durată. Va fi nevoie de licitație și proiectare în detaliu. Plus execuția efectivă.

Din experiența noastră în monitorizare, cel mai probabil vorbim de multe luni de zile sau chiar ani. Timp în care oficialii CNAIR ne propun să ne riscăm viața pe drumul național paralel pe care șoferii îl știu prea bine: plin de curbe și pante periculoase. Și localități.

Soluția este simplă și se aplică în toate țările civilizate: traficul este deviat pe sensul spre Sebeș pe doar vreo doi kilometri și jumătate, cu intrare și revenire în zona km 65-67, cu restricție de viteză (maxim 80 km/h), marcaje temporare, (pre)semnalizare corectă și clară și, pentru conformare, cu poliția care patrulează (radarul nu strică nici el).

În schimb, (i)responsabilii din CNAIR și DRDP Cluj pare că nu mai știu meserie. Oare vecinii maghiari cum își repară Autostrada M1 pe vreo 100 de kilometri sub trafic?! Ca să nu ne ducem mai departe spre vest…

Solicităm tuturor decidenților implicați să își aducă aminte că sunt în slujba cetățenilor și să facă toate demersurile birocratice și tehnice pentru a menține circulația pe A10 prin devierea temporară, în siguranță, pe sensul spre Sebeș. În caz contrar, cerem să-și schimbe denumirea instituției în CNÎIR, Compania Națională de Închidere a Infrastructurii Rutiere!

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