Când se dau pensiile în luna iulie 2026, prin Poștă și când intră banii pe card?
Când se dau pensiile în luna iulie 2026, prin Poștă și când intră banii pe card?
Peste 4,8 milioane de pensionari așteaptă în fiecare lună calendarul plăților pentru a ști exact când vor intra în posesia banilor. În iulie 2026, programul de distribuire a pensiilor rămâne, în mare parte, același ca în lunile precedente, atât pentru beneficiarii care primesc banii prin Poșta Română, cât și pentru cei care au optat pentru plata pe card.
Când se distribuie pensiile prin Poștă în iulie 2026
Pensionarii care încasează pensia prin mandat poștal vor primi banii la domiciliu în perioada 1-15 iulie 2026. Distribuirea este realizată de factorii poștali și poate varia ușor în funcție de localitate și de programul fiecărui oficiu poștal.
În mod obișnuit, Poșta Română începe livrarea pensiilor încă din primele zile ale lunii și continuă până la jumătatea acesteia. Aproximativ 2,5 milioane de pensionari folosesc în continuare această metodă de plată.
Dacă beneficiarul nu este găsit la domiciliu, suma poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal de care aparține.
Când intră pensiile pe card în luna iulie 2026
Pentru pensionarii care primesc drepturile prin bancă, viramentele sunt programate în jurul datei de 12 iulie 2026. Casa Națională de Pensii transmite sumele către instituțiile bancare, iar acestea sunt apoi procesate și distribuite în conturile beneficiarilor.
În funcție de bancă, banii pot deveni disponibili în cont în cursul aceleiași zile sau în următoarele ore după efectuarea transferului. În ultimii ani, plata pe card a devenit tot mai populară, fiind considerată cea mai rapidă metodă de încasare a pensiei.
Ce trebuie să facă pensionarii dacă banii întârzie
În situația în care pensia nu ajunge la data estimată, pensionarii sunt sfătuiți să verifice mai întâi situația la banca unde au deschis contul sau la oficiul poștal de care aparțin. Dacă problema persistă, aceștia pot solicita informații suplimentare de la casa teritorială de pensii.
Autoritățile precizează că eventualele întârzieri sunt, de regulă, cauzate de procesarea bancară, de volumul mare de plăți sau de aspecte logistice legate de distribuirea prin Poșta Română.
Milioane de români așteaptă plata pensiilor
În prezent, aproximativ jumătate dintre pensionarii din România primesc banii prin virament bancar, în timp ce restul beneficiază de distribuirea la domiciliu prin Poșta Română. Indiferent de metoda aleasă, plata drepturilor de pensie pentru luna iulie 2026 este programată să se desfășoare fără modificări majore față de calendarul obișnuit.
Astfel, pensionarii care primesc banii prin Poștă îi vor încasa în intervalul 1-15 iulie, iar cei care au optat pentru plata pe card ar trebui să aibă sumele disponibile în jurul datei de 12 iulie 2026.
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