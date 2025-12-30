Când se dau pensiile în ianuarie 2026: Data la care vor ajunge pe card și prin poștă

În ianuarie 2026, plata pensiilor va întâmpina întârzieri semnificative, afectând atât pensionarii care primesc banii pe card, cât și pe cei care așteaptă distribuirea prin Poșta Română.

Începutul de an, marcat de zile libere legale și de decizii guvernamentale ce afectează direct veniturile, amplifică dificultățile financiare pentru o categorie deja vulnerabilă.

Se anticipează că pensionarii se numără printre persoanele care vor aștepta cel mai mult plata drepturilor aferente lunii ianuarie 2026. În prezent, distribuția pensiilor este împărțită aproape egal între plata pe card și cea realizată prin intermediul Poștei Române.

Deși autoritățile au încurajat constant trecerea către plata electronică, ritmul de creștere al numărului de beneficiari care aleg această variantă rămâne redus.

Pentru pensionarii care primesc banii în cont bancar, estimările indică faptul că pensiile aferente lunii ianuarie 2026 vor fi virate în intervalul luni, 12 ianuarie – miercuri, 14 ianuarie. Există însă posibilitatea ca, în unele cazuri punctuale, termenul final să fie extins până vineri, 16 ianuarie 2026, potrivit Playtech.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI