Când se dau pensiile în decembrie 2025: Când se virează banii pe card și când îi aduce poștașul

Când se dau pensiile în luna decembrie 2025: Când se virează banii pe card și când îi aduce poștașul

Pensiile din luna decembrie 2025 sunt cele mai așteptate de către români, dat fiind că este ultima lună din an și cea a sărbătorilor de iarnă, când mulți fac cumpărături din timp.

Luna decembrie 2025 este cea în care o categorie de pensionari va primi mai mulți bani în plus la pensie, ca sprijin financiar de la stat.

Citește și: PENSII 2025 | Cum îți recuperezi vechimea pierdută la PENSIE în cazul în care firma la care ai lucrat a plătit contribuțiile. Pașii legali de urmat

Când intră pensiile pe card în luna decembrie 2025

Data la care vor intra pensiile în luna decembrie este stabilită printr-un calendar. Potrivit informațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pensiile românilor vor fi virate pe card sau în cont curent în data de 12 decembrie 2025, cel târziu pe 13 decembrie.

Vorbim despre aproximativ 2,5 milioane de pensionari români care au optat pentru această modalitate de plată.

Când primesc românii pensiile prin poștă în decembrie 2025

În schimb, pentru românii care primesc pensia prin poștă, distribuirea banilor va începe pe 2 decembrie, marți, prima zi lucrătoare de după Ziua Națională.

Astfel, ca în mod obișnuit, majoritatea românilor ar urma să primească pensiile pe decembrie 2025 până pe data de 13 decembrie. Pensionarii care nu sunt găsiți la domiciliu pot ridica banii de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

Românii care au pensii sub 2.500 de lei vor primi o sumă suplimentară în decembrie 2025. Este vorba despre a doua tranșă a primei speciale de 800 de lei, acum în valoare de 400 de lei. Această sumă va fi virată odată cu pensia obișnuită din luna decembrie, înaintea sărbătorilor de iarnă. Aproximativ 4,6 milioane de pensionari vor beneficia de acest sprijin financiar, fără a fi nevoie să întreprindă demersuri suplimentare.

