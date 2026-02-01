Când se dau alocațiile pentru copii în luna februarie 2026: Data la care intră banii pe card
În luna februarie 2026, plata alocațiilor pentru copii ar putea fi efectuată mai devreme decât data standard de 8 a lunii, din cauza faptului că 8 februarie 2026 cade duminică. Autorităţile și instituțiile bancare vor adapta calendarul astfel încât banii să ajungă la beneficiari în prima zi lucrătoare disponibilă.
Când se plătesc alocaţiile pentru copii în februarie 2026
În mod normal, alocațiile pentru copii sunt virate pe data de 8 a fiecărei luni, însă în februarie 2026 această zi cade duminică. Ca urmare, autoritățile vor adapta calendarul de plată, iar banii vor ajunge în conturi mai devreme, în prima zi lucrătoare.
Potrivit regulilor aplicate constant de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), plata alocațiilor va fi făcută vineri, 6 februarie 2026, pentru beneficiarii care primesc banii pe card. În cazul celor care optează pentru mandat poștal, distribuirea poate continua și în zilele imediat următoare, în funcție de programul Poștei Române.
Cât e alocaţia în 2026
Deși mulți părinți sperau la o majorare, alocațiile de stat pentru copii rămân la același nivel ca în 2025, întrucât indexarea cu rata inflației a fost suspendată pentru al doilea an consecutiv prin măsuri fiscal-bugetare adoptate de Guvern.
-Copiii până în 2 ani – 719 lei/lună, la fel pentru copiii cu dizabilități.
-Copiii între 2 și 18 ani – 292 lei/lună.
-Tinerii peste 18 ani care urmează liceu sau școli profesionale – 292 lei/lună.
Banii sunt aşteptaţi cu nerăbdare inclusiv de părinţi, pentru că elevii se pregătesc de aşa-numita vacanţă de schi, o vacanţă de o săptămână programată în luna februarie, iar alocaţiile ar putea fi folosite în aşa fel încât copiii să se bucure de bani în perioada respectivă.
