Când intră pensiile pe card în mai 2026: Data la care vor fi virați banii în conturile pensionarilor

Când intră pensiile pe card în mai 2026: Data la care vor fi virați banii în conturile pensionarilor

Milioane de români din întreaga ţară aşteaptă cu nerăbdare să încaseze pensiile aferente lunii mai din 2026.

Românii trecuţi de prima şi chiar a doua tinereţe aşteaptă cu nerăbdare pensiile pe care ar urma să le încaseze în luna mai, pentru a se redresa din punct de vedere financiar după sărbătorile pascale.

Bucuria, însă, nu va fi una de lungă durată, în condiţiile în care situaţia economică a ţării este puternic influenţată de criza politică înregistrată în această perioadă.

Când intră pensiile pe card în mai 2026

În mod normal, pensionarii care au decis să primească pensiile pe card ar urma să încaseze banii aferenţi lunii mai în ziua de marţi, 12 mai 2026. Termenul poate varia, în funcţie de anumiţi factori, cum ar fi banca la care o persoană are contul în care primeşte banii.

Pentru pensionarii care încă primesc pensiile prin intermediul Oficiilor Poştale, data de încasat banii variază, de asemenea, în funcţie de anumiţi factori. Totuşi, este de aşteptat ca pensionarii care îşi primesc banii prin intermediul Poştei Române să nu încaseze banii mai târziu de vineri, 15 mai 2026.

