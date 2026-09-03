Când intră alocaţiile pe card în septembrie 2026: Câți bani primesc copiii
Când intră alocaţiile pe card în septembrie 2026: Câți bani primesc copiii
Alocațiile pentru copii aferente lunii septembrie 2026 vor fi plătite în prima parte a lunii. Părinții care primesc banii prin virament bancar trebuie să știe că suma va fi virată pe card în data de 8 septembrie.
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) efectuează lunar plata alocațiilor de stat pentru copii, iar banii sunt virați în conturile beneficiarilor conform calendarului stabilit. În septembrie, data de plată este marți, 8 septembrie 2026.
Când intră alocațiile pe card în septembrie 2026
Părinții care au optat pentru plata alocației prin virament bancar vor primi banii marți, 8 septembrie 2026. Data este cea obișnuită pentru plata beneficiilor sociale. În funcție de banca la care este deschis contul, suma poate deveni disponibilă în cursul zilei de 8 septembrie.
În luna august, ANPIS a efectuat plata în avans a alocațiilor, deoarece data obișnuită de 8 august a fost într-o zi nelucrătoare. Pentru septembrie nu este necesară o astfel de devansare, întrucât 8 septembrie este zi lucrătoare.
Când primesc alocațiile părinții care iau banii prin poștă
Pentru părinții care primesc alocația prin mandat poștal, plata se face ulterior viramentului bancar. Banii sunt distribuiți prin intermediul Poștei Române, conform graficului de distribuire. Astfel, beneficiarii care nu au optat pentru plata pe card trebuie să aștepte sosirea poștașului sau să ridice banii în condițiile stabilite de Poșta Română.
Cât e alocația pentru copii în 2026
În 2026, cuantumul alocațiilor de stat pentru copii a rămas la nivelul anului precedent, după suspendarea indexării cu rata inflației. Astfel, alocația este de 719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani și pentru copiii cu handicap.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei pe lună. Aceeași sumă este acordată și tinerilor care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, în condițiile prevăzute de lege.
Peste 3 milioane de copii primesc alocație
Alocația de stat este acordată lunar pentru milioane de copii din România. Datele ANPIS arată că, în luna august 2026, au fost prevăzute fonduri pentru plata alocațiilor pentru 3.394.133 de beneficiari.
În aceeași perioadă sunt plătite și alte drepturi sociale, printre care indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.
Calendarul alocațiilor în septembrie 2026
8 septembrie 2026 – alocațiile sunt virate în conturile părinților care primesc banii pe card.
După 8 septembrie – încep plățile prin mandat poștal, conform graficului de distribuire.
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