Actualitate

Când începe şcoala după vacanţa de Paşte 2026: Elevii încep ultimul modul al anului şcolar, care se termină pe 19 iunie

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

De

Elevii din România mai au doar o zi să se bucure de vacanţa de Paşte, vacanţa de dinaintea ultimului modul al anului şcolar 2025-2026.

Sunt, practic, cinci module de cursuri, despărţite între ele prin câte o vacanţă de o săptămână sau două săptămâni. Iar vacanţa de Paşte este vacanţa de dinaintea ultimului modul de cursuri.

Elevii încep şcoala pe 15 aprilie, miercuri

Pentru a acoperi atât Paştele Catolic, cât şi Paştele Ortodox, vacanţa de Paşte durează 11 zile. A început sâmbătă, 4 aprilie 2026, şi se termină marţi, 14 aprilie 2026.

De miercuri, 15 aprilie, este de aşteptat ca elevii să se întoarcă în bănci, chiar dacă există posibilitatea ca anumite unităţi de învăţământ să profite de cele trei zile, 15, 16 şi 17 aprilie, şi să le dedice altor tipuri de activităţi.

Ultimul modul de cursuri are mai mult de 9 săptămâni

Ultimul modul de cursuri din anul şcolar 2025-2026 începe miercuri, 15 aprilie 2026, şi se termină, în principiu, vineri, 19 iunie 2026. Asta înseamnă că ultimul modul de cursuri are nouă săptămâni plus cele trei zile din săptămâna de după Paşte.

Totuşi, ultimul modul de cursuri are o durată mai mică pentru elevii din clasa a VIII-a şi cei din clasa a XII-a, pentru a oferi acestora timp suficient să pregătească participarea la examenul de Evaluare Naţională şi examenul de Bacalaureat.

Când iau elevii vacanţa de vară în funcţie de clasă

Ei bine, dacă elevii, în general, au ultima zi de şcoală din anul şcolar 2025-2026 vineri, 19 iunie 2026, elevii din clasa a VIII-a termină cursurile vineri, 12 iunie 2026.

De asemenea, elevii din clasa a XII-a termină cursurile joi, 4 iunie 2026. Asta pentru că probele de la examenul de Bacalaureat 2026 încep luni, 8 iunie 2026, în timp ce probele de la examenul de Evaluare Naţională, susţinute de elevii de clasa a VIII-a, încep miercuri, 22 iunie 2026.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Avertisment Google: Când va veni ,,Ziua Q”, momentul în care toate parolele de pe pământ vor putea fi sparte instant. Care sunt riscurile

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

în

14 aprilie 2026

De

Avertisment Google: Când va veni ,,Ziua Q", momentul în care toate parolele de pe pământ vor putea fi sparte instant. Care sunt riscurile Google avertizează asupra „Ziua Q", un moment critic pentru siguranța datelor la nivel mondial. „Ziua Q" reprezintă data la care calculatoarele cuantice vor deveni suficient de puternice pentru a sparge metodele actuale […]

Citește mai mult

Actualitate

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: „Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare prin PNRR”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

14 aprilie 2026

De

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: „Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare prin PNRR" Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, în seara zilei de luni, 13 aprilie 2026 că Parchetul European investighează achiziţia microbuzelor electrice şcolare prin PNRR. „Am primit, din […]

Citește mai mult

Actualitate

Când se spală rufe în Săptămâna Luminată: Ce activități casnice sunt permise în săptămâna de după Paștele 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

14 aprilie 2026

De

Când se spală rufe în Săptămâna Luminată: Ce activități casnice sunt permise în săptămâna de după Paștele 2026 Săptămâna Luminată sau perioada de după Paște 2026 vine cu reguli stricte pentru gospodine. Spălatul rufelor este interzis în mai multe zile potrivit calendarului ortodox. Mulți români evită să spele rufe în Săptămâna Luminată. Obiceiurile vechi spun […]

Citește mai mult