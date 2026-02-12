Când începe Postul Paștelui 2026: Care sunt zilele cu dezlegare la pește și ce este bine să faci în Postul Paștelui

Postul Paștelui 2026, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, reprezintă perioada de pregătire spirituală a credincioșilor înainte de Învierea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine din calendarul bisericesc.

În 2026, ortodocșii vor ține post începând cu 23 februarie și până pe 11 aprilie, în timp ce catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie. Postul Mare este cea mai lungă și mai riguroasă perioadă de abstinență și pregătire spirituală din calendarul ortodox, dedicată curățirii sufletești, rugăciunii și pregătirii pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Când începe Postul Paștelui 2026

Postul Paștelui la ortodocși 2026 În 2026, credincioșii ortodocși încep Postul Paștelui pe 23 februarie, ziua de după Lăsatul Secului de carne, care marchează ultima ocazie de a consuma carne înainte de Sfintele Paști.

Săptămâna premergătoare, denumită „Săptămâna Albă”, permite consumul dulciurilor și al preparatelor pe bază de lapte, ouă sau brânză, ca o pregătire treptată pentru perioada de post propriu-zis. Postul se va încheia pe 11 aprilie, deschizând calea pentru Paștele ortodox, care va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026.=

Postul Paștelui la catolici 2026 Pentru catolici, Postul Mare reprezintă o perioadă similară de pregătire spirituală, dedicată introspecției, rugăciunii și faptelor bune. În 2026, această perioadă începe cu Miercurea Cenușii, pe 2 martie, și se încheie în Sâmbăta Mare, 11 aprilie, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Paștelui catolic, care va fi celebrată pe 5 aprilie.

În timpul Postului Mare, zilele de miercuri și vineri sunt consacrate abstinenței de la carne, iar accentul este pus pe apropierea de Dumnezeu prin rugăciune, milostenie și reflecție asupra propriei vieți. Această perioadă oferă oportunitatea de a medita asupra valorilor spirituale și de a întări legătura cu comunitatea și tradiția creștină.

Durata și structura Postului Mare

Postul se întinde pe parcursul a șapte săptămâni, structurate pentru a pregăti treptat credincioșii pentru sărbătoarea Învierii. În primele etape, regulile sunt mai stricte, accentul fiind pus pe rugăciune, participarea la slujbele bisericești și aprofundarea vieții duhovnicești.

Duminicile din Postul Mare au o semnificație aparte, fiecare marcând momente importante ale pregătirii pentru Sfintele Paști. Pe parcursul perioadei de post, anumite zile permit dezlegări la ulei, vin sau pește, în conformitate cu rânduielile liturgice. Ultima săptămână, cunoscută sub numele de Săptămâna Mare, este dedicată rememorării Patimilor Domnului, iar Vinerea Mare reprezintă ziua de maximă strictețe, când credincioșii își amintesc de răstignirea lui Iisus Hristos și respectă un post aspru.

Întreaga perioadă culminează cu Noaptea Învierii, moment de bucurie și lumină, care marchează încheierea postului și aduce speranță și reînnoire sufletească pentru întreaga comunitate.

Sărbătoarea Floriilor 2026

Duminica Floriilor este o sărbătoare creștină cu dată variabilă, celebrată tradițional în ultima duminică înainte de Paște. În 2026, ortodocșii vor marca Floriile pe 5 aprilie, în timp ce romano-catolicii sărbătoresc această zi pe 29 martie, cu o săptămână mai devreme. Diferența de date, similară celei pentru Paște, se datorează modului distinct de calcul al sărbătorilor pascale în cele două tradiții creștine.

Duminici importante din Postul Ortodox 2026

În 2026, Postul Mare cuprinde următoarele duminici importante:

-Duminica Ortodoxiei ( 1 martie) – prima duminică din post, dedicată biruinței dreptei credințe și cinstirii icoanelor;

-Duminica Sfântului Grigorie Palama (8 martie) – a doua duminică, care subliniază importanța rugăciunii și a vieții duhovnicești;

-Duminica Sfintei Cruci (15 martie) – a treia duminică din post, când credincioșii sunt chemați să își asume crucea ca simbol al jertfei și mântuirii;

-Duminica Sfântului Ioan Scărarul (22 martie) – a patra duminică, ce amintește de urcușul spiritual prin credință și nevoință;

-Duminica Sfintei Maria Egipteanca (29 martie) – a cincea duminică, un puternic simbol al pocăinței și al întoarcerii la Dumnezeu;

-Duminica Floriilor ( 5 aprilie) – ultima duminică din post, care marchează Intrarea Domnului în Ierusalim și deschide Săptămâna Mare.

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026

În Postul Paștelui 2026, sunt două zile cu dezlegare la pește:

-25 martie 2026 – de Buna Vestire;

-5 aprilie 2026 – Duminica Floriilor.

Postul Paștelui rămâne pentru credincioși un timp de reflecție, cumpătare și apropiere de Dumnezeu, o perioadă în care restricțiile alimentare și zilele cu dezlegare contribuie la pregătirea sufletească pentru bucuria Învierii.

Ce este bine să faci în Postul Paștelui

Postul Paștelui nu se limitează la renunțarea la anumite alimente, ci reprezintă mai ales un timp dedicat curățirii sufletului și apropierii de Dumnezeu. În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să participe la spovedanie și împărtășanie, pentru a-și elibera inima de păcate și a se pregăti spiritual pentru bucuria Învierii Domnului.

Participarea la sfintele slujbe, aprinderea lumânărilor și pregătirea pomelnicelor pentru cei adormiți întăresc legătura cu cei dragi și cu comunitatea de credință. Totodată, postul oferă ocazia pentru fapte bune și milostenie, precum și pentru iertare și reconciliere – momente esențiale pentru liniștea și echilibrul interior.

