Destinația Anului 2026: Care sunt destinațiile de top din Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu în Gala de la Cazinoul din Constanța
Destinația Anului 2026: Care sunt destinațiile de top din Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu în Gala de la Cazinoul din Constanța
Gala „Destinația Anului 2026”va fi găzduită de Cazinoul din Constanța, joi, 14 mai 2026. Atunci vom afla care dintre destinațiile aflate acum în cursă reușesc să transforme mobilizarea publicului în titlul Destinația Anului® 2026.
Află în materialul următor care sunt destinațiile de top din județul Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu:
Orașe care inspiră
Competiția este una dintre cele mai echilibrate din acest an. Cluj-Napoca, Iași, Sighișoara, Suceava și Timișoara formează un top în care fiecare oraș vine cu o identitate turistică puternică și o comunitate activă în spate. După ce Sibiul a câștigat titlul Destinația Anului 2024, rămâne de văzut dacă trofeul va ajunge anul acesta într-unul dintre aceste orașe sau dacă va apărea o răsturnare spectaculoasă de situație pe finalul votului, pentru că nici Constanța sau Craiova nu sunt mult în urmă.
Stațiuni balneare
Turismul balnear revine puternic în preferințele românilor, iar în acest moment lupta se dă între Băile Sărate Ocna Mureș, Borsec, Călimănești-Căciulata, Slănic Moldova și Techirghiol. Sunt destinații cu tradiție, dar și exemple recente de revitalizare prin investiții și modernizare, ceea ce face ca această categorie să rămână una dintre cele mai imprevizibile până la final.
Stațiuni turistice – susținută de Mamaia
Categoria stațiunilor turistice aduce în prim-plan destinații consacrate precum Băile Felix, Borșa, Jurilovca, Râșnov, Sinaia și Vatra Dornei, fiecare cu un profil diferit — de la stațiuni montane clasice la centre de agrement în plină dezvoltare. După prezențe constante în topurile edițiilor anterioare pentru unele dintre aceste destinații, rămâne de văzut dacă experiența și notorietatea vor conta decisiv sau dacă finalul va aduce o surpriză.
Tărâmuri fermecate – susținută de Aqua Carpatica
Categoria regiunilor turistice este din nou una dintre cele mai spectaculoase. În acest moment conduc regiunile Bran-Moieciu-Fundata, Clisura Dunării, Țara Dornelor, Ținutul Rarăului și Ținutul Transapuseana, teritorii care spun povești diferite despre natura și identitatea României. După succesul Deltei Dunării, desemnată Destinația Anului 2025, rămâne de văzut ce regiune va reuși să convingă publicul anul acesta.
Sate de poveste – susținută de Antreprenorești
Autenticitatea rămâne unul dintre cele mai puternice atuuri ale turismului românesc, iar în fruntea clasamentului se află Banpotoc, Bârsana, Rășinari, Saschiz și Viscri, sate care au devenit repere pentru turismul cultural și experiențial. Categoria este una dintre cele mai sensibile la mobilizarea comunităților locale, ceea ce poate schimba rapid ierarhia în ultimele zile.
Nuclee urbane – susținută de Institutul pentru Orașe Vizionare
Spațiile urbane reprezentative intră într-o competiție directă prin Faleza Cazino & Port Turistic Tomis din Constanța, Piața Mare din Sibiu, Piața Sfatului din Brașov, Piața Unirii din Oradea și Piața Unirii din Timișoara. Sunt locuri-simbol care definesc identitatea orașelor lor și care atrag anual sute de mii de vizitatori.
Joacă și adrenalină
Categoria dedicată experiențelor active și turismului pentru familii este una dintre cele mai dinamice, cu destinații precum Arsenal Park, Complex Agrement Ariniș, Dinosaur World Transylvania, Durău Park și Magic Parc Râșnov în plutonul fruntaș. Popularitatea acestui tip de experiențe a crescut constant în ultimii ani, iar competiția rămâne deschisă.
Sanctuare ale istoriei
Unele dintre cele mai importante repere istorice ale României concurează în această categorie, unde se află în top Castelul Mocioni, Castelul Peleș, Cetatea Alba Iulia, Cetatea de Scaun a Sucevei și Cetatea Sighișoarei. Este o categorie în care notorietatea monumentelor joacă un rol important, dar mobilizarea publicului poate influența decisiv rezultatul.
Tărâmul cunoașterii
Interesul pentru turismul educațional și experiențele culturale este reflectat de prezența în top a Delfinariului din Constanța, Muzeului Bucovinei, Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, Muzeului Național Brukenthal din Sibiu și Muzeului Antipa din București. Sunt instituții care atrag anual un public numeros, inclusiv familii și grupuri școlare. Cine va reuși să rămână fruntaș în această categorie?
Comori naturale
Categoria naturii rămâne una dintre cele mai urmărite din competiție, iar în acest moment conduc Cheile Nerei, Lacul Bâlea, Lacul Ursu, Salina Turda și Vărsarea Dunării în Marea Neagră, Sfântu Gheorghe. După performanțele remarcabile ale Deltei Dunării în edițiile recente, lupta pentru primul loc rămâne deschisă până în ultima zi.
Landmarks
În categoria simbolurilor arhitecturale și culturale se află în frunte Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși, Bastionul Maria Terezia din Timișoara, Biserica Neagră din Brașov, Cazinoul din Constanța și Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”, Vatra Dornei, unele dintre cele mai recognoscibile repere ale patrimoniului românesc. Vizibilitatea lor națională face ca această categorie să fie una dintre cele mai urmărite.
Despre Destinația Anului® – O competiție de interes național organizată în parteneriat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Alianța Pentru Turism, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV), Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT), Asociația Cred în România, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), RoBoost, Antreprenorești, Re-Patriot, Urlaub in Rumänien, Academia de Studii Economice București, Asociația de Ecoturism din România (AER), Eco-România, Constanța & Mamaia – Susținător principal al stațiunilor turistice românești.
sursa: comunicat Federația Industriei Hoteliere din România
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, derulat și în 2026 în Alba Iulia. Primar: „Nimic nu este mai important pentru comunitatea noastră decât siguranța copiilor noștri”
Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, derulat și în 2026 în Alba Iulia. Primar: „Nimic nu este mai important pentru comunitatea noastră decât siguranța copiilor noștri” Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT” va fi derulat și în 2026 în Alba Iulia, a anunțat, marți, 12 mai 2026 primarul Gabriel […]
Taxă pentru peste 80 de locuri de parcare din Blaj, pe două străzi din oraș: De când va intra în vigoare / TARIFE
Taxă pentru peste 80 de locuri de parcare din Blaj, pe două străzi din oraș: De când va intra în vigoare / TARIFE Începând de luni, 18 mai 2026, vor intra la taxare 83 de locuri de parcare aprobate prin hotărârea numărul 119 a Consiliului Local Blaj, din data de 28 august 2025. Este vorba […]
FOTO | Colegiul Economic din Alba Iulia, conferință multidisciplinară la Sinaia, dedicată dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Workshop-uri și materiale inovative pentru profesori
Colegiul Economic din Alba Iulia, conferință multidisciplinară la Sinaia, dedicată dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Workshop-uri și materiale inovative pentru profesori În perioada 8–10 mai 2026, s-a desfășurat la Sinaia Conferința Națională Multidisciplinară „Eficientizarea actului educațional prin abordarea integrată a conținuturilor în învățământul preuniversitar”, ediția a VII-a, eveniment dedicat dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO...
Bacalaureat 2026: Dispare obligația copiei legalizate pentru competențele digitale. Cum se va face echivalarea
Bacalaureat 2026: Dispare obligația copiei legalizate pentru competențele digitale. Cum se va face echivalarea Ministerul Educației a anunțat modificări importante...
Știrea Zilei
VIDEO | Cum s-a reușit deblocarea golirii de la coada iazului de decantare Valea Hărmănesei din Munții Apuseni: Intervenție în regim de urgență după precipitații abundente
Cum s-a reușit deblocarea golirii de la coada iazului de decantare Valea Hărmănesei din Munții Apuseni: Intervenție în regim de...
14 ÎNTREBĂRI INCOMODE… fără răspuns adresate aleșilor locali din Alba Iulia de un fost consilier local: „Care sunt rezultatele concrete ale studiilor de trafic care fundamentează necesitatea realizării pasajului subteran de la stadion?”
14 ÎNTREBĂRI INCOMODE… fără răspuns adresate aleșilor locali din Alba Iulia de un fost consilier local: „Care sunt rezultatele concrete...
Curier Județean
Destinația Anului 2026: Care sunt destinațiile de top din Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu în Gala de la Cazinoul din Constanța
Destinația Anului 2026: Care sunt destinațiile de top din Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu în Gala de la...
FOTO | Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, derulat și în 2026 în Alba Iulia. Primar: „Nimic nu este mai important pentru comunitatea noastră decât siguranța copiilor noștri”
Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, derulat și în 2026 în Alba Iulia. Primar: „Nimic nu este...
Politică Administrație
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Opinii Comentarii
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...