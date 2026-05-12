Destinația Anului 2026: Care sunt destinațiile de top din Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu în Gala de la Cazinoul din Constanța

Gala „Destinația Anului 2026”va fi găzduită de Cazinoul din Constanța, joi, 14 mai 2026. Atunci vom afla care dintre destinațiile aflate acum în cursă reușesc să transforme mobilizarea publicului în titlul Destinația Anului® 2026.

Află în materialul următor care sunt destinațiile de top din județul Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu:

Orașe care inspiră

Competiția este una dintre cele mai echilibrate din acest an. Cluj-Napoca, Iași, Sighișoara, Suceava și Timișoara formează un top în care fiecare oraș vine cu o identitate turistică puternică și o comunitate activă în spate. După ce Sibiul a câștigat titlul Destinația Anului 2024, rămâne de văzut dacă trofeul va ajunge anul acesta într-unul dintre aceste orașe sau dacă va apărea o răsturnare spectaculoasă de situație pe finalul votului, pentru că nici Constanța sau Craiova nu sunt mult în urmă.

Stațiuni balneare

Turismul balnear revine puternic în preferințele românilor, iar în acest moment lupta se dă între Băile Sărate Ocna Mureș, Borsec, Călimănești-Căciulata, Slănic Moldova și Techirghiol. Sunt destinații cu tradiție, dar și exemple recente de revitalizare prin investiții și modernizare, ceea ce face ca această categorie să rămână una dintre cele mai imprevizibile până la final.

Stațiuni turistice – susținută de Mamaia

Categoria stațiunilor turistice aduce în prim-plan destinații consacrate precum Băile Felix, Borșa, Jurilovca, Râșnov, Sinaia și Vatra Dornei, fiecare cu un profil diferit — de la stațiuni montane clasice la centre de agrement în plină dezvoltare. După prezențe constante în topurile edițiilor anterioare pentru unele dintre aceste destinații, rămâne de văzut dacă experiența și notorietatea vor conta decisiv sau dacă finalul va aduce o surpriză.

Tărâmuri fermecate – susținută de Aqua Carpatica

Categoria regiunilor turistice este din nou una dintre cele mai spectaculoase. În acest moment conduc regiunile Bran-Moieciu-Fundata, Clisura Dunării, Țara Dornelor, Ținutul Rarăului și Ținutul Transapuseana, teritorii care spun povești diferite despre natura și identitatea României. După succesul Deltei Dunării, desemnată Destinația Anului 2025, rămâne de văzut ce regiune va reuși să convingă publicul anul acesta.

Sate de poveste – susținută de Antreprenorești

Autenticitatea rămâne unul dintre cele mai puternice atuuri ale turismului românesc, iar în fruntea clasamentului se află Banpotoc, Bârsana, Rășinari, Saschiz și Viscri, sate care au devenit repere pentru turismul cultural și experiențial. Categoria este una dintre cele mai sensibile la mobilizarea comunităților locale, ceea ce poate schimba rapid ierarhia în ultimele zile.

Nuclee urbane – susținută de Institutul pentru Orașe Vizionare

Spațiile urbane reprezentative intră într-o competiție directă prin Faleza Cazino & Port Turistic Tomis din Constanța, Piața Mare din Sibiu, Piața Sfatului din Brașov, Piața Unirii din Oradea și Piața Unirii din Timișoara. Sunt locuri-simbol care definesc identitatea orașelor lor și care atrag anual sute de mii de vizitatori.

Joacă și adrenalină

Categoria dedicată experiențelor active și turismului pentru familii este una dintre cele mai dinamice, cu destinații precum Arsenal Park, Complex Agrement Ariniș, Dinosaur World Transylvania, Durău Park și Magic Parc Râșnov în plutonul fruntaș. Popularitatea acestui tip de experiențe a crescut constant în ultimii ani, iar competiția rămâne deschisă.

Sanctuare ale istoriei

Unele dintre cele mai importante repere istorice ale României concurează în această categorie, unde se află în top Castelul Mocioni, Castelul Peleș, Cetatea Alba Iulia, Cetatea de Scaun a Sucevei și Cetatea Sighișoarei. Este o categorie în care notorietatea monumentelor joacă un rol important, dar mobilizarea publicului poate influența decisiv rezultatul.

Tărâmul cunoașterii

Interesul pentru turismul educațional și experiențele culturale este reflectat de prezența în top a Delfinariului din Constanța, Muzeului Bucovinei, Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, Muzeului Național Brukenthal din Sibiu și Muzeului Antipa din București. Sunt instituții care atrag anual un public numeros, inclusiv familii și grupuri școlare. Cine va reuși să rămână fruntaș în această categorie?

Comori naturale

Categoria naturii rămâne una dintre cele mai urmărite din competiție, iar în acest moment conduc Cheile Nerei, Lacul Bâlea, Lacul Ursu, Salina Turda și Vărsarea Dunării în Marea Neagră, Sfântu Gheorghe. După performanțele remarcabile ale Deltei Dunării în edițiile recente, lupta pentru primul loc rămâne deschisă până în ultima zi.

Landmarks

În categoria simbolurilor arhitecturale și culturale se află în frunte Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși, Bastionul Maria Terezia din Timișoara, Biserica Neagră din Brașov, Cazinoul din Constanța și Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”, Vatra Dornei, unele dintre cele mai recognoscibile repere ale patrimoniului românesc. Vizibilitatea lor națională face ca această categorie să fie una dintre cele mai urmărite.

Despre Destinația Anului® – O competiție de interes național organizată în parteneriat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Alianța Pentru Turism, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV), Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT), Asociația Cred în România, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), RoBoost, Antreprenorești, Re-Patriot, Urlaub in Rumänien, Academia de Studii Economice București, Asociația de Ecoturism din România (AER), Eco-România, Constanța & Mamaia – Susținător principal al stațiunilor turistice românești.

sursa: comunicat Federația Industriei Hoteliere din România

