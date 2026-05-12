Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO pe 4 săptămâni actualizată
Administrația Națională de Meteorologie a dat publicității, marți, 12 iunie 2026, prognoza mateo actualizată pe 4 săptămâni. Estimările meteo sunt și pentru perioada care include și Rusaliile și Ziua Copilului 2026.
*Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026
Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nord-vestice, sudice și local în cele centrale și la munte, dar și deficitar în cele nord-estice.
*Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026
Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în jumătatea estică a țării, dar și deficitare în cele vestice, sud-vestice și nord-vestice.
*Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în regiunile sud-vestice.
Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.
*Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Bacalaureat 2026: Dispare obligația copiei legalizate pentru competențele digitale. Cum se va face echivalarea
Bacalaureat 2026: Dispare obligația copiei legalizate pentru competențele digitale. Cum se va face echivalarea Ministerul Educației a anunțat modificări importante pentru elevii care susțin examenul de bacalaureat în 2026. Schimbările vizează modul în care poate fi echivalată proba de competențe digitale, una dintre etapele importante ale examenului. Noile reguli simplifică procedura pentru elevi și elimină […]
Dosarul presupusei tentative de lovitură de stat în care sunt implicați Georgescu și Potra: ÎCCJ a amânat, din nou, pronunțarea. Noul termen
Dosarul presupusei tentative de lovitură de stat în care sunt implicați Georgescu și Potra: ÎCCJ a amânat, din nou, pronunțarea. Noul termen Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a anunțat marți, 12 mai 2026, amânarea pronunțării în dosarul presupusei tentative de lovitură de stat în care sunt implicați fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin […]
Avertismentul viceguvernatorului BNR privind „Inflația Ormuz”: ,,Alimentează incertitudini severe, antrenând creșterea inflației”
Avertismentul viceguvernatorului BNR privind „Inflația Ormuz”: ,,Alimentează incertitudini severe, antrenând creșterea inflației” Cu sau fără armistițiu durabil, războiul din Orientul Mijlociu alimentează incertitudini severe, antrenând creșterea inflației, în tandem cu încetinirea activității economice, a potrivit lui Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR. Cu sau fără armistițiu durabil, războiul din Orientul Mijlociu alimentează incertitudini severe, antrenând creșterea inflației, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO...
Bacalaureat 2026: Dispare obligația copiei legalizate pentru competențele digitale. Cum se va face echivalarea
Bacalaureat 2026: Dispare obligația copiei legalizate pentru competențele digitale. Cum se va face echivalarea Ministerul Educației a anunțat modificări importante...
Știrea Zilei
VIDEO | Cum s-a reușit deblocarea golirii de la coada iazului de decantare Valea Hărmănesei din Munții Apuseni: Intervenție în regim de urgență după precipitații abundente
Cum s-a reușit deblocarea golirii de la coada iazului de decantare Valea Hărmănesei din Munții Apuseni: Intervenție în regim de...
14 ÎNTREBĂRI INCOMODE… fără răspuns adresate aleșilor locali din Alba Iulia de un fost consilier local: „Care sunt rezultatele concrete ale studiilor de trafic care fundamentează necesitatea realizării pasajului subteran de la stadion?”
14 ÎNTREBĂRI INCOMODE… fără răspuns adresate aleșilor locali din Alba Iulia de un fost consilier local: „Care sunt rezultatele concrete...
Curier Județean
Destinația Anului 2026: Care sunt destinațiile de top din Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu în Gala de la Cazinoul din Constanța
Destinația Anului 2026: Care sunt destinațiile de top din Alba cu șanse la câștigarea marelui trofeu în Gala de la...
FOTO | Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, derulat și în 2026 în Alba Iulia. Primar: „Nimic nu este mai important pentru comunitatea noastră decât siguranța copiilor noștri”
Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, derulat și în 2026 în Alba Iulia. Primar: „Nimic nu este...
Politică Administrație
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Opinii Comentarii
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...