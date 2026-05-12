Cum va fi VREMEA în România de Rusalii și de Ziua Copilului 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. PROGNOZA METEO pe 4 săptămâni actualizată

Administrația Națională de Meteorologie a dat publicității, marți, 12 iunie 2026, prognoza mateo actualizată pe 4 săptămâni. Estimările meteo sunt și pentru perioada care include și Rusaliile și Ziua Copilului 2026.

*Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nord-vestice, sudice și local în cele centrale și la munte, dar și deficitar în cele nord-estice.

*Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în jumătatea estică a țării, dar și deficitare în cele vestice, sud-vestice și nord-vestice.

*Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în regiunile sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

*Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

