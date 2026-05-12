EXPROPRIERI pentru întregirea pistei de biciclete „Transalpina de Mamut”: Decizie în Consiliul Local Alba Iulia. LISTA
În ședința extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 12 mai 2026 a fost aprobat un proiect de hotărâre privind exproprierea, pentru cauză de utilitate publică, a unor terenuri necesare implementării investiției „Realizarea infrastructurii pentru biciclete în Municipiul Alba Iulia – Zona Mamut”.
Pista pentru biciclete existentă, cunoscută de localnici drept „Transalpina de Mamut”, a fost realizată în anul 2014 din fonduri europene și locale. Traseul are aproximativ 4,5 kilometri și traversează pădurea de pe Dealul Mamut, asigurând legătura între cartierele Micești și Pâclișa. Cu toate acestea, infrastructura nu continua până în interiorul cartierului Pâclișa, ceea ce afecta continuitatea și utilitatea traseului pentru deplasările urbane.
Noul proiect prevede amenajarea unui segment suplimentar de aproximativ 2,5 kilometri, astfel încât traseul să permită parcurgerea integrală a distanței dintre cele două zone ale municipiului exclusiv pe infrastructură dedicată bicicliștilor. Extinderea va continua pista existentă din zona Dealului Mamut și va coborî spre cartierul Pâclișa, cu legături către străzile Lalelelor și Brândușei.
Pentru realizarea investiției, administrația locală a inițiat încă din anul 2025 procedurile de expropriere pentru terenurile necesare, Consiliul Local adoptând hotărâri privind declararea utilității publice. În 2026, aceste hotărâri au fost actualizate pentru modificarea coridorului de expropriere și continuarea etapelor de implementare.
Proiectul face parte din strategia municipalității de extindere a rețelei de piste pentru biciclete și de promovare a mobilității urbane sustenabile în Alba Iulia. Prin această investiție, autoritățile urmăresc reducerea traficului auto, încurajarea transportului alternativ și valorificarea zonei naturale a Dealului Mamut ca spațiu destinat recreerii și mobilității verzi.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
