Când este bine să te spovedești de Crăciun: Cum să te pregătești pentru această taină și ce reguli este bine să respecți

Prin taina spovedaniei are loc iertarea păcatelor credincioșilor prin harul lui Dumnezeu. Înainte de asta, oamenii trebuie să se pregătească atent, iar preotul Nicolae Dima oferă recomandări esențiale pentru o mărturisire care să ducă la dobândirea liniștii sufletești.

În această perioadă, credincioșii se pregătesc spiritual pentru Nașterea Domnului prin post, rugăciune și spovedanie. În timp ce primele două pregătesc trupul și mintea pentru apropierea de Dumnezeu, spovedania eliberează sufletul de povara păcatelor:

„Spovedania este un instrument uimitor de vindecare al sufletului nostru rănit. Este atunci când vii în fața preotului duhovnic și îi spui ce te doare în sufletul tău. Durerile sufletului au legătură cu nevoile lui cele mai înalte, totul ne duce către Dumnezeu până la urmă”, a spus părintele Nicolae Dima.

Când se spovedește de Crăciun

Spovedania pentru Crăciun se face în perioada celor 40 de zile de post, respectiv 14 noiembrie – 24 decembrie, la datele stabilite de către duhovnic sau parohie.

Cel mai bine este ca Taina Mărturisirii să aibă loc în ultimele două săptămâni care preced Crăciunul, pentru a primi Sfânta Împărtășanie cât mai aproape de Nașterea Domnului.

Pregătirea pentru spovedanie

„Vă recomand ca înainte de spovedit să parcurgeți un îndreptar de spovedanie. Știți ce este. O broșură în care găsim liste orientative ale păcatelor. Ele sunt organizate tematic, pe categorii, despre credință, despre viața de familie, despre aproapele nostru. Mai exact, despre prejudicierea lui, despre rănirea lui etc.

Nu este obligatoriu, dar este foarte practic să faceți așa pentru că de multe ori uităm păcatele făcute cu mulți ani în urmă și când le vedem în îndreptar, ni le amintim. De multe ori am întâlnit persoane care nu știu că unele lucruri pe care le fac ele sau pe care le-au făcut altă dată ar fi păcate, de exemplu: absența de la Sfânta Liturghie”, a spus părintele.

