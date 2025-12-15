Rămâi conectat

Campionatele Mondiale de Powerlifting 2025 de la Cluj-Napoca: Au concurat peste 200 de sportivi din întreaga lume. Ovidiu Pănăzan, felicitat de președintele IPF

Campionatele Mondiale de Powerlifting Echipat IPF 2025, desfășurate la Cluj-Napoca, au marcat un moment de referință în calendarul internațional de profil. Cu 200 de sportivi din întreaga lume concurând la cel mai înalt nivel, evenimentul a oferit performanțe remarcabile, un fair-play de excepție și o atmosferă de sărbătoare care a reflectat cu adevărat spiritul IPF, potrivit unui comunicat al organizatorilor. 

În cadrul campionatului au fost stabilite, în total, 38 de recorduri mondiale – o dovadă impresionantă a pregătirii, determinării și măiestriei de elită a sportivilor. Printre cele mai notabile realizări s-a numărat participarea fără precedent a 21 de sportivi Special Olympics, reprezentând cel mai mare număr înregistrat vreodată la o competiție de acest gen. Prezența și evoluțiile lor au conferit concursului o dimensiune specială, plină de inspirație.

Un alt moment de vârf a fost participarea multor sportivi care concuraseră, cu doar trei luni în urmă, la Jocurile Mondiale de la Chengdu, China. Capacitatea acestora de a reuși, din nou, evoluții la un nivel înalt, la un interval atât de scurt după un eveniment de o asemenea anvergură, a subliniat deopotrivă reziliența și pasiunea lor pentru acest sport.

Succesul campionatului a fost clădit pe munca excepțională a echipei de organizare, condusă de directorul de concurs Alin Tomuș și de președintele Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănăzan. Dedicarea, precizia și ospitalitatea acestora au asigurat un eveniment care s-a desfășurat impecabil, oferind o experiență excelentă sportivilor, oficialilor și spectatorilor deopotrivă.

În ansamblu, Campionatele Mondiale Open Echipat 2025 au reprezentat un succes răsunător și o încheiere pe măsură a anului competițional IPF. Mulțumiri sincere se îndreaptă către organizatori și către Federația Română de Powerlifting pentru eforturile deosebite și pentru contribuția adusă la realizarea unui campionat memorabil, a povestit Sigurjón Pétursson, președintele IPF.

