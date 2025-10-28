Campanii de fraudă online în care se folosește numele OLX România. Avertismentul DNSC pentru a nu rămâne fără date
Campanii de fraudă online în care se folosește numele OLX România. Avertismentul transmis de DNSC pentru a nu rămâne fără date
Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis un avertisment cu privire la o tentativă de furt de date în care atacatorii se folosesc de numele OLX România.
Citește și: Medicamentele ar putea deveni mai scumpe din 2026 cu peste 10%. Raport alarmant pentru români
Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.
Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță.
Recomandări:
- Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.
- Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online.
- Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.
- Activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.
- Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul pe pnrisc.dnsc.ro, a transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Împerecherea cerbilor lopătari, în imagini de colecție: „Masculii se luptă frecvent și intens pentru stăpânirea cârdurilor de ciute”
Împerecherea cerbilor lopătari, în imagini de colecție: „Masculii se luptă frecvent și intens pentru stăpânirea cârdurilor de ciute” Septimiu Bizo, pasionat fotograf de wildlife a reușit să surprindă, și în toamana anului 2025, o nouă serie de imagini spectaculoase cu împerecherea cerbilor lopătari dintr-un complex cinegetic administrat de Ocolul Silvic Criș, administrat de Romsilva prin […]
Radu Georgescu, economist: „Guvernul ne-a rupt cu economia. În septembrie statul a avut cele mai mici venituri și cel mai mare deficit bugetar din an”
Radu Georgescu: „Guvernul ne-a rupt cu economia. În septembrie statul a avut cele mai mici venituri și cel mai mare deficit bugetar din an” Economistul Radu Georgescu vorbește într-o postare în mediul online despre efectele „faimosului” Pachet 1 făcut de Guvern cu măsuri economice pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea veniturilor statului. „Guvernul a spus […]
Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Borcanele, vizate de noul proiect de lege: ,,Ducem SGR și în cămară”
Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Borcanele, vizate de noul proiect de lege: ,,Ducem SGR și în cămară” Sistemul de garanție-returnare (SGR) din România se pregătește de o extindere importantă. Un proiect de lege care se află pe masa parlamentarilor vizează includerea unor produse care până acum nu se regăseau pe lista ambalajelor returnabile. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Împerecherea cerbilor lopătari, în imagini de colecție: „Masculii se luptă frecvent și intens pentru stăpânirea cârdurilor de ciute”
Împerecherea cerbilor lopătari, în imagini de colecție: „Masculii se luptă frecvent și intens pentru stăpânirea cârdurilor de ciute” Septimiu Bizo,...
Campanii de fraudă online în care se folosește numele OLX România. Avertismentul DNSC pentru a nu rămâne fără date
Campanii de fraudă online în care se folosește numele OLX România. Avertismentul transmis de DNSC pentru a nu rămâne fără...
Știrea Zilei
VIDEO | Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare. Primar: „Suntem tot mai aproape de un transport public modern și ecologic”
Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare....
VIDEO | Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți”
Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți” Yukan’na,...
Curier Județean
VIDEO | Sandu Roșca, din Pâclișa, veteranul probei de tracțiune de la „Tropote în Țara Vinului” 2025: ,,Am potcovit caii și la armată”
Sandu Roșca din Pâclișa, veteranul probei de tracțiune de la „Tropote în Țara Vinului” 2025 : ,,Am potcovit caii și...
FOTO | 200 de stejărei proveniți din Stejarul lui Avram Iancu, scoși la licitație în „Mica Romă” la bicentenarul nașterii Crăișorului Munților: Eveniment special pe 1 Decembrie 2025
200 de stejărei proveniți din Stejarul lui Avram Iancu, scoși la licitație în „Mica Romă” la bicentenarul nașterii Crăișorului Munților...
Politică Administrație
FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud
Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș
Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
Opinii Comentarii
28 octombrie: Mihai Viteazul câștigă bătălia de la Șelimbăr. În drumul său spre Alba Iulia, a fost primit cu entuziasm de populație
28 octombrie: Mihai Viteazul câștigă bătălia de la Șelimbăr. În drumul său spre Alba Iulia, a fost primit cu entuziasm...
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...