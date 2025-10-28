Campanii de fraudă online în care se folosește numele OLX România. Avertismentul DNSC pentru a nu rămâne fără date

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis un avertisment cu privire la o tentativă de furt de date în care atacatorii se folosesc de numele OLX România.

Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță.

Recomandări:

Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.

Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online.

Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.

Activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.

Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul pe pnrisc.dnsc.ro , a transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI