Campanie gratuită Farmacia ,,Farmex” Cugir: ”Cum să ai o imunitate de fier pentru a trece cu bine perioada virozelor”

Și în vremuri grele, Farmacia Farmex este alături de comunitatea din Cugir, printr-o nouă campanie gratuită , intitulată ,,Cum să ai o imunitate de fier și să treci cu bine peste perioada virozelor”.

Unitatea farmaceutică continuă acţiunile extraordinare, cu care an de an i-a obișnuit pe locuitorii de la poalele Drăganei, chiar și în aceste vremuri dificile. Toate aceste preocupări au atras atenţia la nivel naţional și internaţional, managerul Bogdan Petric reprezentând România, săptămânile trecute, într-o discuţie la nivel înalt, alături de farmaciști din Spania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, cu ocazia ,,Săptămânii farmaciștilor WBA”.

De asemenea, în ultimul număr al revistei Medical Business, o revistă de prestigiu, la nivel naţional, în lumea medicală, a fost publicat un amplu interviu legat de acţiunile farmaciei, modul în care a fost gestionată această perioadă și campaniile viitoare.

”Am spus-o mereu, principala noastră grijă în Farmacia Farmex este dezvoltarea sănătătii și a educaţie în orașul nostru. Atunci când trăiești aceste cuvinte, când preţuiești oamenii și vrei cu adevărat să faci ceva, indiferent de vremuri, greutăţi sau condiţii, nimic nu îţi poate sta în cale. Asta am și făcut, iar după campania din prima parte a anului când am fost alături, atât de cei aflaţi în prima linie cât și de oamenii din comunitate, oferind gratuit măști, mănuși, dezinfectanţi și vitamine, ne-am gândit cu ce putem ajuta în această perioadă. Urmează perioada virozelor, perioadă ce se suprapune cu virusul Covid-19, astfel că ne-am gândit să elaborăm un ghid prin care să ajutăm comunitatea să ,,își construiască” o imunitate de fier. Mini ghidul cuprinde 3 + 1 pași concreţi care să ajute oamenii să treacă cu bine peste perioada virozelor și a fost tipărit într-un tiraj record de 13.000 de exemplare, din dorinţa de a ajunge și a ajuta cât mai multă lume din comunitate. Pe lângă acest ghid, vom avea acţiuni punctuale de distribuire gratuită a unor produse ce, pe lângă cei 3+1 pași, ajută la creșterea imunităţii. Este o onoare să pot servi comunitatea, să pot pune umărul la dezvoltarea ei și ori de câte ori am avut ocazia, atât la nivel naţional, cât și internaţional am reprezentat cu cinste și mândrie numele orașului Cugir”, ne-a declarat managerul FARMEX Cugir.

După cum am aflat, Farmacia Farmex este ambasador Alphega, grupul internaţional al farmaciilor independente, iar după cum Bogdan afirmă, parteneriatul reprezintă o mare familie unită, care sprijină constant lupta pentru sănătatea comunităţilor locale.

”Este o mândrie și o onoare să fim parteneri Alphega. Suntem uniţi de valori comune, iar prioritatea numărul 1 este sănătatea pacientului. În toţi acești ani, cu sprijinul și suportul lor necondiţionat am realizat pentru comunitate și pentru pacienţi o mulţime de lucruri extraordinare, lucruri ce odată reprezentau doar un vis.”

Distribuirea ghidului a început luni, 19 octombrie, și poate fi găsit zilnic gratuit, în Farmaciile Farmex de pe strada Alexandru Sahia nr.6, respectiv Victoriei nr. 21.

