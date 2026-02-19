Curier Județean

Campanie de strângere de alimente de bază neperisabile înaintea Paștelui 2026 pentru vârstnicii vulnerabili dintr-un oraș din Alba: „Nu există un gest prea mic atunci când vine vorba de a face bine"

Direcția de Asistență Socială Sebeș organizează, până în 1 aprilie 2026, o campanie de strângere de alimente de bază neperisabile pentru vârstnicii vulnerabili din municipiu.

„Ca în fiecare an, am încercat să fim alături de cei care în preajma sărbătorilor sunt singuri, iar bunătatea noastră, a tuturor, a adus un zâmbet de bucurie și lumină pe fețele lor.

Campania noastră de suflet este dedicată celor aproximativ 150 de persoane vârstnice vulnerabile din municipiul Sebeș în preajma sărbătorilor de Paște și te invităm să fi parte din această călătorie a binelui, participând alături de noi la campania de strângere de alimente.

Cu un pachet sau produse alimentare de bază, neperisabile (ulei, zahăr, făină, paste făinoase, conserve, dulciuri, cozonac, suc, etc.), vei contribui direct la sprijinirea celor care au cea mai mare nevoie.

Nu există un gest prea mic atunci când vine vorba de a face bine.
Împreună putem transforma generozitatea într-o masă de sărbătoare pentru cei care altfel ar fi singuri.
Alătură-te și tu campaniei „Împreună dăruim bucurie!”, au transmis reprezentanții Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Unde poți dona:

Centrul de Zi pentru persoane cu dizabilități (Trebuie), str. Lucian Blaga nr. 45A, Sebeș (în spatele Centrului Cultural „Lucian Blaga”)

Program:

*Luni–Joi: 09:00–16:30
*Vineri: 08:00–14:00

Informații: 0746 092 655

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

