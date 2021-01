Campania de vaccinare anti-Covid, pusă pe pauză luni dimineața. Platforma de programări are probleme tehnice

Campania de vaccinare anti-Covid-19 este pusă pe pauză, luni dimineața. Medicii din centrele de vaccinare nu pot accesa listele celor programaţi deoarece platforma cu programări pentru vaccinare este din nou nefuncţională.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale precizează că platforma informatică nu este disponibilă în urma unor probleme tehnice apărute în această dimineață.

„Echipa de dezvoltare a platformei lucrează în acest moment astfel încât cei care doresc să se vaccineze să se poată înscrie în cel mai scurt timp posibil. Vom reveni cu informații de îndată ce platforma va fi disponibilă pentru public. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, transmite STS.

Sursa: stiripesurse.ro