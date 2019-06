Călin Popescu Tăriceanu își PĂSTREAZĂ imunitatea – Senatorii au votat împotriva solicitării DNA

Senatorii au votat, luni, împotriva solicitării DNA de ridicare a imunității în cazul lui Călin Popescu Tăriceanu, pentru a putea începe urmărirea penală. Votul a fost secret, cu bile. Au fost 71 de voturi împotrivă şi 38 pentru.

Procurorii au anunţat că preşedintele Senatului este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la reprezentanţii unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiţionale la un contract comercial, banii fiind folosiţi pentru campania electorală.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că este nevinovat. ”DNA nu vrea să mă trimită în fața instanței, ci să pună o pată pe întreaga mea carieră politică”, a mai spus el.

”În cei aproape 30 de ani de când sunt în politică am fost pe rând, deputat, ministru, prim ministru, președinte al Senatului, și nu am făcut niciodată vreo faptă ilegală. Cea ce DNA-ul vrea să facă astăzi nu este să mă trimită în fața unei instanțe, pentru că ei știu că nu au dovezi în acest sens, ci să pună o pată pe întreaga mea carieră politică! Nu pot să vă dau sfaturi cu privire la felul în care să votați, dar atunci când veți vota, vă rog să aveți inima ușoară pentru că eu, Călin Popescu-Tăriceanu, nu am făcut niciodată vreo faptă de care sa îmi fie rușine”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu timpul dezbaterilor pe marginea solicitării DNA.

Sursa: cotidianul.ro