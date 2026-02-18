Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Decizie luată de un complet de divergență
Tribunalul București a decis miercuri, 18 februarie 2026, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să rămână sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.
Decizia vine după ce doi judecători au avut opinii diferite în acest caz. Unul dintre magistrați considera că se impune prelungirea controlului judiciar, în timp ce celălalt judecător susținea ca această măsură să fie revocată.
În consecință, s-a format un complet de divergență, prin intrarea unui al treilea judecător, iar acesta din urmă a fost în favoarea rămânerii lui Călin Georgescu sub control judiciar, reamintește Agerpres.
„În opinie majoritară: În baza art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) din Cpp, rap. la art. 205 din Cpp respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul-inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii din data de 03.02.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1, pronunțată în dosarul nr. 24185/299/2025/a2. Definitivă”, se arată în decizia Tribunalului București.
Instanța amintită a publicat și decizia judecătorului care ar fi vrut ca Georgescu să nu mai aibă nicio restricție: „În opinie minoritară: în temeiul art. 425 ind.1 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Cpp, rap. la art. 205 din Cpp admite contestația formulată de către contestatorul-inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii din data de 03.02.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1. Desființează încheierea contestată și, rejudecând: în baza art. 348 din Cpp, raportat la art. 207 alin. (5) și (7) și art. 242 alin. (1) din Cpp revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată față de contestatorul-inculpat Georgescu Călin”.
Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).
Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.
„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, susțin procurorii.
