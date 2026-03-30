Călin Georgescu, fără venituri salariale de aproape 2 ani: „Dumnezeu ne ține pe toți”
Date oficiale arată că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu nu a mai obținut venituri salariale de aproape doi ani.
Deși a predat anterior la Universitatea din Pitești, instituție afiliată Universitatea Politehnica din București, contractul său de muncă este suspendat din noiembrie 2024, la cererea proprie, și rămâne în această stare inclusiv în anul universitar 2025–2026.
Potrivit unui răspuns oficial transmis către Digi24.ro, reprezentanții Politehnicii București au confirmat că suspendarea contractului se menține și în prezent. Pe durata acestei perioade, acesta nu a beneficiat de drepturi salariale aferente activității didactice.
Conform ultimei declarații de avere depuse în 2024, singura sursă de venit declarată anterior a fost cea din activitatea didactică, în valoare de 72.000 de lei. Între octombrie 2022 și noiembrie 2024, acesta a avut o normă de 16 ore pe săptămână și a susținut cursuri precum „Factori de risc, depoluare și refacerea mediului” și „Gestiunea integrată a deșeurilor”.
În ceea ce privește statutul său academic, instituția a precizat că titlul deținut este cel de lector universitar, nu de profesor universitar, așa cum acesta s-a prezentat în anumite contexte publice.
Întrebat despre sursele actuale de venit, Călin Georgescu a oferit un răspuns evaziv, afirmând că „Dumnezeu ne ține pe toți”, declarație care a generat reacții și controverse în spațiul public.
Potrivit declarației de avere, acesta deține împreună cu soția un teren intravilan în Brașov, un autoturism Toyota Yaris și depozite bancare în valoare totală de 264.000 de euro.
În paralel, informații apărute în anchete și investigații jurnalistice indică posibile surse suplimentare de venit și alte proprietăți. Procurorii susțin că ar fi primit sume de bani în numerar în urma unor întâlniri cu Horațiu Potra, iar unele relatări media menționează existența unor bunuri imobiliare suplimentare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Vânt și ploi în România: Ninsori, la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 30 martie 2026, o informare meteo de vânt și ploi, respectiv ninsori la munte, care vizează întreg teriotirul României în perioada 30 martie 2026, ora 10.00 – 31 martie 2026, ora 10.00.
PENSII 2026 | Când se acordă prima tranșă a ajutoarelor „one-off” pentru pensionarii din România Calendarul de plată pentru ajutoarele de tip „one-off” (acordate o singură dată) pentru pensionari, prevăzute pentru anul 2026, au suferit modificări în calendarul de distribuire din cauza unor contestații la buget. Astfel, deși pensiile obișnuite vor fi plătite înainte de […]
Sancțiuni pentru firmele din România care nu reduc risipa alimentară de la 1 aprilie 2026: Autoritățile anunță controale riguroase Firmele din România care nu reduc risipa alimentară de la 1 aprilie 2026, riscă sancțiuni serioase după ce autoritățile au anunțat controale riguroase. Autoritățile încep controalele din aprilie și le vor da amenzi celor care nu […]
