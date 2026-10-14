Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2027-2028, în consultare publică
Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2027-2028, în consultare publică
Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de Calendar pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2027-2028. Documentul stabilește etapele și termenele pe care părinții și unitățile de învățământ vor trebui să le respecte, de la afișarea circumscripțiilor, în martie, până la soluționarea cererilor rămase nerezolvate, în septembrie 2027.
Cine trebuie să înscrie copilul
Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2027 inclusiv au obligația să îi înscrie în clasa pregătitoare. Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2027 inclusiv pot fi înscriși doar pe baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, eliberată dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
Etapa pregătitoare (martie – aprilie 2027)
- 15 martie 2027 – afișarea circumscripțiilor și a numărului de clase pregătitoare, la sediul școlilor și pe site-ul inspectoratului școlar.
- 16 martie 2027 – postarea, pe site-ul centrelor județene de resurse și asistență educațională (respectiv al Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională), a modelului de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2027 inclusiv și care nu au frecventat grădinița sau au avut domiciliul temporar în străinătate.
- 17 – 31 martie 2027 – evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2027 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.
- 31 martie – 23 aprilie 2027 – completarea cererilor de înscriere de către părinți sau reprezentanți legali, online ori la unitatea de învățământ unde se solicită înscrierea; depunerea sau transmiterea cererilor la unitatea respectivă; validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.
Prima etapă de înscriere (mai 2027)
- 5 – 11 mai 2027 – procesarea cererilor de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
- 12 – 19 mai 2027 – procesarea cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere, cu admiterea sau respingerea cererilor.
- 20 mai 2027 – procesarea cererilor și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la altă unitate, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și au exprimat opțiunea pentru școala de circumscripție.
- 21 mai 2027 – afișarea, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar, a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă.
A doua etapă de înscriere (mai – septembrie 2027)
- 24 mai 2027 – comunicarea procedurii specifice, elaborate de inspectoratul școlar, pentru repartizarea copiilor pe locurile disponibile.
- 25 – 31 mai 2027 – depunerea sau transmiterea de către părinți a cererii de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua.
- 2 – 9 iunie 2027 – validarea cererilor de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
- 17 iunie 2027 – afișarea, la fiecare unitate de învățământ, a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
- 1 – 2 septembrie 2027 – soluționarea, de către inspectoratul școlar, a cererilor părinților ai căror copii nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ.
Ce urmează
Proiectul este disponibil public, împreună cu informațiile despre modul în care poate fi transmis feedback-ul. Forma finală a Calendarului va fi aprobată după analizarea observațiilor primite pe adresa de e-mail dedicată consultării publice și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Bilanțul intervențiilor SMURD și de descarcerare în primele nouă luni ale anului 2026: Aproape 370.000 de intervenții și peste 377.000 de persoane asistate medical
Bilanțul intervențiilor SMURD și de descarcerare în primele nouă luni ale anului 2026: Aproape 370.000 de intervenții și peste 377.000 de persoane asistate medical În primele nouă luni ale anului 2026, echipajele SMURD au desfășurat un număr semnificativ de misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență și salvarea persoanelor aflate în situații critice. Potrivit datelor […]
14 octombrie 2026 | Percheziții de amploare într-o rețea de criminalitate organizată: BCCO Alba Iulia, implicată în ancheta privind mașini de lux importate din SUA, acte false și bani spălați
Percheziții de amploare într-o rețea de criminalitate organizată: BCCO Alba Iulia, implicată în ancheta privind mașini de lux importate din SUA, acte false și bani spălați Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și […]
Surse: Primele variante de miniștri pentru viitorul Guvern Niculescu. Un minister ar urma să dispară
Surse: Primele variante de miniștri pentru viitorul Guvern Niculescu. Un minister ar urma să dispară Primele variante de miniștri pentru viitorul Guvern Niculescu au fost prezentate de surse politice, notează PRO TV. PSD ar urma să preia portofolii importante, precum Apărarea, Energia și Munca, în timp ce Ministerul Investițiilor ar urma să dispară. Viitorul Guvern […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bilanțul intervențiilor SMURD și de descarcerare în primele nouă luni ale anului 2026: Aproape 370.000 de intervenții și peste 377.000 de persoane asistate medical
Bilanțul intervențiilor SMURD și de descarcerare în primele nouă luni ale anului 2026: Aproape 370.000 de intervenții și peste 377.000...
14 octombrie 2026 | Percheziții de amploare într-o rețea de criminalitate organizată: BCCO Alba Iulia, implicată în ancheta privind mașini de lux importate din SUA, acte false și bani spălați
Percheziții de amploare într-o rețea de criminalitate organizată: BCCO Alba Iulia, implicată în ancheta privind mașini de lux importate din...
Știrea Zilei
Primăria Alba Iulia vrea să construiască un nou drum între Șoseaua de Centură și zona de activități din est
Primăria Alba Iulia vrea să construiască un nou drum între Șoseaua de Centură și zona de activități din est Primăria...
Video | Imagini spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Boncănitul cerbilor, surprins de camerele de supraveghere, la mijloc de octombrie
Imagini spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Boncănitul cerbilor, surprins de camerele de supraveghere, la mijloc de octombrie Imagini spectaculoase cu...
Curier Județean
VIDEO | Albaiuliancă de 43 de ani, reținută de polițiști după ce a înșelat un vârstnic de 68 de ani: I-a cerut bani împrumut, apoi a efectuat aproape 140 de tranzacții bancare de pe cardul acestuia
Albaiuliancă de 43 de ani, reținută de polițiști după ce a înșelat un vârstnic de 68 de ani: I-a cerut...
Foto | Peste 5,5 milioane de lei pentru rețeaua de apă din Ocna Mureș: Aproape 4 kilometri de conducte vor fi înlocuiți pe strada Lungă
Peste 5,5 milioane de lei pentru rețeaua de apă din Ocna Mureș: Aproape 4 kilometri de conducte vor fi înlocuiți...
Politică Administrație
Foto | Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă”
Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă” A început reabilitarea ultimelor...
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...