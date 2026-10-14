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Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2027-2028, în consultare publică

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2027-2028, în consultare publică

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de Calendar pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2027-2028. Documentul stabilește etapele și termenele pe care părinții și unitățile de învățământ vor trebui să le respecte, de la afișarea circumscripțiilor, în martie, până la soluționarea cererilor rămase nerezolvate, în septembrie 2027.

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Cine trebuie să înscrie copilul

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2027 inclusiv au obligația să îi înscrie în clasa pregătitoare. Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2027 inclusiv pot fi înscriși doar pe baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, eliberată dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Etapa pregătitoare (martie – aprilie 2027)

  • 15 martie 2027 – afișarea circumscripțiilor și a numărului de clase pregătitoare, la sediul școlilor și pe site-ul inspectoratului școlar.
  • 16 martie 2027 – postarea, pe site-ul centrelor județene de resurse și asistență educațională (respectiv al Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională), a modelului de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2027 inclusiv și care nu au frecventat grădinița sau au avut domiciliul temporar în străinătate.
  • 17 – 31 martie 2027 – evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2027 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.
  • 31 martie – 23 aprilie 2027 – completarea cererilor de înscriere de către părinți sau reprezentanți legali, online ori la unitatea de învățământ unde se solicită înscrierea; depunerea sau transmiterea cererilor la unitatea respectivă; validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Prima etapă de înscriere (mai 2027)

  • 5 – 11 mai 2027 – procesarea cererilor de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
  • 12 – 19 mai 2027 – procesarea cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere, cu admiterea sau respingerea cererilor.
  • 20 mai 2027 – procesarea cererilor și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la altă unitate, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și au exprimat opțiunea pentru școala de circumscripție.
  • 21 mai 2027 – afișarea, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar, a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă.

A doua etapă de înscriere (mai – septembrie 2027)

  • 24 mai 2027 – comunicarea procedurii specifice, elaborate de inspectoratul școlar, pentru repartizarea copiilor pe locurile disponibile.
  • 25 – 31 mai 2027 – depunerea sau transmiterea de către părinți a cererii de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua.
  • 2 – 9 iunie 2027 – validarea cererilor de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
  • 17 iunie 2027 – afișarea, la fiecare unitate de învățământ, a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
  • 1 – 2 septembrie 2027 – soluționarea, de către inspectoratul școlar, a cererilor părinților ai căror copii nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ.

Ce urmează

Proiectul este disponibil public, împreună cu informațiile despre modul în care poate fi transmis feedback-ul. Forma finală a Calendarului va fi aprobată după analizarea observațiilor primite pe adresa de e-mail dedicată consultării publice și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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