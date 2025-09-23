Calendarul anului școlar 2025–2026 pentru județul Alba, cu vacanțe și zile libere pentru elevi și profesori
Anul școlar 2025–2026 a început pe 8 septembrie și va aduce nu doar sărbătorile legale pe care le au toți angajații, ci și câteva zile libere prevăzute în noul contract colectiv de muncă din învățământul preuniversitar. Acest contract a intrat în vigoare pe 9 iulie 2025 și stabilește că în anumite zile nu se fac cursuri.
Citește și: VIDEO | Într-o comună din Alba, școlile arată mai bine ca la oraș: Numeroase familii tinere s-au stabilit aici în ultimii 10 ani. Primar: „O comunitate fără școală și biserică își pierde identitatea, iar educația copiilor este prioritară”
Structura anului școlar
Cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026, iar durata totală a anului școlar este de 36 de săptămâni. Anul este organizat pe module, separate prin vacanțe mai scurte sau mai lungi.
* Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
* Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
* Vacanța de februarie: o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026, stabilită de fiecare inspectorat școlar
* Vacanța de Paște/primăvară: 4 – 14 aprilie 2026
* Vacanța de vară: din 20 iunie până pe 6 septembrie 2026
Excepții pentru clasele terminale
Elevii care se pregătesc de examene vor termina mai devreme. Clasele a XII-a și a XIII-a încheie pe 5 iunie 2026, iar elevii de clasa a VIII-a termină pe 12 iunie. Pentru liceele tehnologice și școlile profesionale anul se prelungește până pe 26 iunie, iar la postliceal durata cursurilor se stabilește prin planurile specifice.
„Școala altfel” și „Săptămâna verde”
Cele două programe rămân în calendar și se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, fiecare pe durata a cinci zile consecutive, la alegerea fiecărei școli. Până la 1 aprilie 2025, școlile trebuie să anunțe când va fi vacanța mobilă din februarie și în ce perioadă vor organiza aceste programe.
Activități practice pentru licee și postliceal
În liceele tehnologice și în școlile profesionale, „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor însemna activități de instruire practică, dar cu păstrarea obiectivelor educative, iar pentru elevii de la postliceal planurile se vor adapta în funcție de domeniul de studiu.
Calendarul anului școlar 2025-2026 pentru județul Alba
