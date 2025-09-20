VIDEO | Într-o comună din Alba, școlile arată mai bine ca la oraș: Numeroase familii tinere s-au stabilit aici în ultimii 10 ani. Primar: „O comunitate fără școală și biserică își pierde identitatea, iar educația copiilor este prioritară”

Într-o comună din Alba, școlile arată mai bine ca la oraș: Numeroase familii tinere s-au stabilit aici în ultimii 10 ani. Primar: „O comunitate fără școală și biserică își pierde identitatea, iar educația copiilor este prioritară”

Într-o comună din județul Alba, copiii au fost aşteptaţi la început de an școlar 2025-2026 în condiţii pe care şi şcolile de la oraş le invidiază. Cu bănci individuale noi, parchet, instalaţii sanitare şi mobilier de ultimă generaţie, cele cinci şcoli din Pianu s-au deschis în siguranţă pentru cei aproximativ 350 de elevi şi preşcolari.

Dotări de ultimă generație pe bani europeni

Construită în anul 1935, clădirea din Pianu de Sus a fost inclusă într-un program de reabilitare moderată, prin PNRR. Deși inițial, în ghidul de finanțare, erau prevăzute doar lucrări de schimbare a instalațiilor electrice și termice și de montare a unor panouri fotovoltaice pentru producerea energiei proprii, Marin Petruse, primarul comunei Pianu, a considerat că este absolut necesar, odată ce se intervine asupra școlii, să se facă o modernizare completă. Astfel, a realizat o renovare integrală, doar scara în spirală a mai rămas mărturie a vremurilor trecute.

Edilul de la Pianu a explicat că de-a lungul anilor s-au mai făcut reparații și lucrări de întreținere, însă niciodată o renovare de asemenea amploare. Costurile întreținerii unor clădiri vechi sunt foarte mari, motiv pentru care această investiție era absolut necesară: „Elevii au început noul an școlar într-o școală complet renovată și dotată corespunzător. Lucrările au fost finalizate chiar cu trei zile înainte de începerea anului școlar, datorită mobilizării constructorilor și a unei bune organizări”, a declarat Marin Petruse pentru ziarulunirea.ro.

S-a început cu schimbarea șarpantei, a fost înlocuită centrala termică și s-a renunțat la sistemul tradițional de încălzire prin calorifere, trecând la încălzirea prin pardoseală. Sistemul de iluminat este unul modern, chiar avangardist, deoarece intensitatea luminii se ajustează automat în funcție de luminozitatea de afară. Toate avizele necesare, inclusiv cele de la ISU, au fost obținute, iar acum putem spune că această școală este una dintre cele mai moderne unități de învățământ din România.

„Trebuie menționat că, deși am beneficiat de finanțare prin PNRR, a fost nevoie și de contribuții substanțiale din partea bugetului local. De exemplu, pentru acest proiect am avut o finanțare de aproximativ 600.000 de lei, însă a fost necesar să mai adăugăm din bugetul local încă 1.300.000 de lei. Bani pe care, evident, nu îi aveam la dispoziție, dar am făcut eforturi, am renunțat la alte cheltuieli, pentru că educația copiilor este prioritară”, explică edilul de la Pianu.

Școala nu doar că a fost renovată, ci beneficiază și de dotări moderne. În paralel cu proiectul de reabilitare, au fost lansate și programe pentru dotarea unităților de învățământ din România cu mobilier, aparatură și materiale didactice.

Administrația locală a accesat și aceste fonduri, astfel încât, în momentul finalizării lucrărilor de renovare, să poată echipa toate sălile de clasă cu mobilier și aparatură nouă.

Dotările includ, pe lângă lucruri mărunte de birotică, și echipamente de laborator, de la aparatură de recuperare până la reactivi. De asemenea, școala are acum table interactive, mobilier nou în toate clasele, astfel încât unitatea de învățământ să funcționeze la standarde moderne.

Creșă din Pianu de Jos și campusul școlar din Strungari, premiere în mediul rural din România

Desigur, comuna Pianu nu se rezumă doar la Școala Gimnazială din Pianu de Sus. Mai există și alte structuri de învățământ: grădinițe, creșe și alte școli gimnaziale. De exemplu, în Pianu de Jos funcționează o creșă – prima creșă amenajată în mediul rural din România – precum și alte unități de învățământ. În Strungari există școală, internat și campus școlar – primul campus școlar din mediul rural din țară.

„Consider că este esențial ca școlile din mediul rural să fie sprijinite și modernizate, chiar dacă presupun cheltuieli ridicate, atât pentru salariile cadrelor didactice și ale personalului auxiliar, cât și pentru întreținerea clădirilor. O comunitate fără școală și biserică își pierde identitatea, iar acest lucru nu trebuie să se întâmple, cel puțin nu la Pianu”, este de părere primarul Marin Petruse.

Comuna Pianu, printre puținele localități din țară în care s-a înregistrat o creștere demografică

Ales în fruntea comunei Pianu în anul 2000, edilul a realizat de-a lungul timpului că investițiile în educație atrag rezultate pe termen lung. Astfel, comuna Pianu se numără printre puținele localități rurale din România – sub 5% – unde recensământul recent a arătat o creștere demografică. Numărul copiilor a crescut constant, ajungând în prezent la 341 de elevi.

„Multe comune se confruntă cu scăderea numărului de elevi, ceea ce face dificilă justificarea investițiilor. La Pianu, însă, situația este diferită. Eu sunt primar din anul 2000, iar primul proiect pe care l-am depus și câștigat a vizat modernizarea unui internat și a unei școli din localitatea Sfârcea. Valoarea finanțării a fost atunci de 20.000 de dolari, o sumă considerabilă pentru acea perioadă. Îmi amintesc că, la un moment dat, la Școala din Pianu de Jos, într-o clasă a V-a era înscrisă o singură fetiță. Am reușit să menținem structurile școlare și să nu le desființăm, pentru că, dacă dispăreau, interesul familiilor de a se muta în comună ar fi scăzut dramatic. Din fericire, datorită existenței acestor școli, în ultimii 10 ani foarte multe familii tinere s-au stabilit în Pianu”, spune primarul.

Astăzi, numărul copiilor este în continuă creștere în comuna Pianu, iar prognozele sunt optimiste. Astfel, investițiile în școli nu doar că se justifică, dar sunt absolut necesare: „Educația trebuie să fie prioritară, pentru că nu putem gândi doar pe termen scurt. Perspectiva sănătoasă pentru o comunitate începe cu educația copiilor”, a concluzionat Marin Petruse.

