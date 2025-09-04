Calendarul anului școlar 2025–2026: Când încep și când se termină cursurile, ce vacanțe îi așteaptă pe elevi și când au loc examenele importante
Calendarul anului școlar 2025–2026: Când încep și când se termină cursurile, ce vacanțe îi așteaptă pe elevi, când sunt programate examenele importante și ce date trebuie reținute pentru clasele terminale
Anul școlar 2025–2026 aduce o structură clară pentru elevi și profesori, cu cinci module de cursuri, vacanțe intercalate și, mai ales, calendarul detaliat al examenelor importante – Evaluarea Națională și Bacalaureatul.
Cursurile vor începe pe 8 septembrie 2025 și se vor încheia pe 19 iunie 2026, însă pentru clasele terminale anul școlar se va încheia mai devreme. Elevii de clasa a XII-a și a XIII-a termină pe 5 iunie 2026, cei de clasa a VIII-a pe 12 iunie 2026, iar elevii de la liceele tehnologice și profesionale vor învăța până pe 26 iunie 2026.
Structura anului școlar:
8 septembrie – 24 octombrie 2025
3 noiembrie – 19 decembrie 2025
8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)
16 sau 23 februarie / 2 martie – 3 aprilie 2026
15 aprilie – 19 iunie 2026
Pe lângă aceste perioade de cursuri, fiecare școală va organiza, între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, câte cinci zile lucrătoare fiecare.
Vacanțele elevilor:
Toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
Iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
Vacanța mobilă (de schi): o săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026, stabilită de fiecare inspectorat școlar
Primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026
Vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026
Examenele naționale:
Evaluarea Națională 2026:
8 – 12 iunie: înscrieri
22 iunie: Limba și literatura română – probă scrisă
24 iunie: Matematică – probă scrisă
26 iunie: Limba și literatura maternă – probă scrisă
2 iulie: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor
5 – 8 iulie: soluționarea contestațiilor
9 iulie: afișarea rezultatelor finale
Bacalaureat 2026 – simulare:
23 martie: Limba și literatura română
24 martie: Proba obligatorie a profilului
25 martie: Proba la alegere a profilului
26 martie: Limba maternă
16 aprilie: afișarea rezultatelor
Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie:
2 – 4 iunie: înscrierea candidaților
8 – 17 iunie: probele de competențe (română, maternă, limbă străină, digital)
29 iunie: Limba și literatura română – scris
30 iunie: Proba obligatorie a profilului – scris
2 iulie: Proba la alegere a profilului – scris
3 iulie: Limba maternă – scris
7 iulie: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor
13 iulie: afișarea rezultatelor finale
Bacalaureat 2026 – sesiunea august:
14 – 21 iulie: înscrieri
3 – 7 august: probe de competențe
10 – 13 august: probe scrise
18 august: afișarea rezultatelor inițiale
24 august: afișarea rezultatelor finale
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
8 ani de povești și voluntariat: „Cu copiii la povești” marchează aniversarea printr-o super petrecere la Alba Iulia
8 ani de povești, lecturi și voluntariat: Clubul „Cu copiii la povești” marchează aniversarea printr-o Super-petrecere pentru copii și părinți, la Alba Iulia Clubul de carte „Cu copiii la povești” a împlinit de curând 8 ani de activitate și marchează acest moment printr-o Super-petrecere aniversară, care va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Palatul […]
Festivalul „Tradiții la Petrești”, reprogramat: Evenimentul va avea loc pe 6 septembrie, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Sebeș
Festivalul „Tradiții la Petrești” a fost reprogramat și se va desfășura pe 6 septembrie, începând cu ora 16:00, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Municipiul Sebeș Evenimentul de tradiții și folclor „Tradiții la Petrești” va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 16:00, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Municipiul Sebeș, au anunțat reprezentanții Centrului […]
Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni primește din nou distincția „LabelFrancÉducation”: Răsplată a angajamentului constant față de educația francofonă
Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni primește din nou distincția „LabelFrancÉducation” Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni (CNAI) a primit din nou distincția „LabelFrancÉducation”, au anunțat, marți 2 septembrie 2025, reprezentanții unității școlare. Citește și: Reabilitarea clădirilor Colegiului Național „Avram Iancu” – internat și cantină din orașul Câmpeni: O nouă licitație lansată în SEAP „Trăim într-o lume […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2025 | Care este cuantumul contribuției la Pilonul 2 de pensii a unui român cu salariu de 3.000 de lei
PENSII 2025 | Care este cuantumul contribuției la Pilonul 2 de pensii a unui român cu salariu de 3.000 de...
Sindicatele din învățământ, mesaj pentru politicieni și autoritățile locale: „Pe 8 septembrie 2025 evitați unitățile de învățământ!”
Sindicatele din învățământ, mesaj pentru politicieni și autoritățile locale: „Pe 8 septembrie 2025 evitați unitățile de învățământ!” Federația Sindicatelor Libere...
Știrea Zilei
Încă 13 microbuze „de aur”, achiziționate de Consiliul Județean Alba: Cât au costat și când vor fi livrate
Încă 13 microbuze „de aur”, achiziționate de Consiliul Județean Alba: Cât au costat și când vor fi livrate Consiliul Județean...
ALERTĂ în Alba: Polițiștii caută o femeie care a plecat din comuna Cricău
ALERTĂ în Alba: Polițiștii caută o femeie care a plecat din comuna Cricău Polițiștii din Alba caută o femeie care...
Curier Județean
VIDEO | Creșă cu 110 locuri în Alba Iulia, între străzile Emil Racoviță și Gheorghe Șincai: Începe turnarea cuzineților pentru fundație
Creșă cu 110 locuri în Alba Iulia: Începe turnarea cuzineților pentru fundație În municipiul Alba Iulia va începe edificarea unei...
FOTO | ACCIDENT rutier la Aiudul de Sus: Autoturism răsturnat în afara carosabilului
ACCIDENT rutier la Aiudul de Sus: Autoturism răsturnat în afara carosabilului Un accident rutier s-a prtodus, miercuri, 3 septembrie 2025,...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...