Calendarul anului școlar 2025–2026: Când încep și când se termină cursurile, ce vacanțe îi așteaptă pe elevi și când au loc examenele importante

Anul școlar 2025–2026 aduce o structură clară pentru elevi și profesori, cu cinci module de cursuri, vacanțe intercalate și, mai ales, calendarul detaliat al examenelor importante – Evaluarea Națională și Bacalaureatul.

Cursurile vor începe pe 8 septembrie 2025 și se vor încheia pe 19 iunie 2026, însă pentru clasele terminale anul școlar se va încheia mai devreme. Elevii de clasa a XII-a și a XIII-a termină pe 5 iunie 2026, cei de clasa a VIII-a pe 12 iunie 2026, iar elevii de la liceele tehnologice și profesionale vor învăța până pe 26 iunie 2026.

Structura anului școlar:

8 septembrie – 24 octombrie 2025

3 noiembrie – 19 decembrie 2025

8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)

16 sau 23 februarie / 2 martie – 3 aprilie 2026

15 aprilie – 19 iunie 2026

Pe lângă aceste perioade de cursuri, fiecare școală va organiza, între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, câte cinci zile lucrătoare fiecare.

Vacanțele elevilor:

Toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța mobilă (de schi): o săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026, stabilită de fiecare inspectorat școlar

Primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026

Vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Examenele naționale:

Evaluarea Națională 2026:

8 – 12 iunie: înscrieri

22 iunie: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie: Matematică – probă scrisă

26 iunie: Limba și literatura maternă – probă scrisă

2 iulie: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

5 – 8 iulie: soluționarea contestațiilor

9 iulie: afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2026 – simulare:

23 martie: Limba și literatura română

24 martie: Proba obligatorie a profilului

25 martie: Proba la alegere a profilului

26 martie: Limba maternă

16 aprilie: afișarea rezultatelor

Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie:

2 – 4 iunie: înscrierea candidaților

8 – 17 iunie: probele de competențe (română, maternă, limbă străină, digital)

29 iunie: Limba și literatura română – scris

30 iunie: Proba obligatorie a profilului – scris

2 iulie: Proba la alegere a profilului – scris

3 iulie: Limba maternă – scris

7 iulie: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

13 iulie: afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2026 – sesiunea august:

14 – 21 iulie: înscrieri

3 – 7 august: probe de competențe

10 – 13 august: probe scrise

18 august: afișarea rezultatelor inițiale

24 august: afișarea rezultatelor finale

