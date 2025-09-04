Rămâi conectat

Cultură Educație

Calendarul anului școlar 2025–2026: Când încep și când se termină cursurile, ce vacanțe îi așteaptă pe elevi și când au loc examenele importante

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum o oră

în

De

Calendarul anului școlar 2025–2026: Când încep și când se termină cursurile, ce vacanțe îi așteaptă pe elevi, când sunt programate examenele importante și ce date trebuie reținute pentru clasele terminale

Anul școlar 2025–2026 aduce o structură clară pentru elevi și profesori, cu cinci module de cursuri, vacanțe intercalate și, mai ales, calendarul detaliat al examenelor importante – Evaluarea Națională și Bacalaureatul.

Cursurile vor începe pe 8 septembrie 2025 și se vor încheia pe 19 iunie 2026, însă pentru clasele terminale anul școlar se va încheia mai devreme. Elevii de clasa a XII-a și a XIII-a termină pe 5 iunie 2026, cei de clasa a VIII-a pe 12 iunie 2026, iar elevii de la liceele tehnologice și profesionale vor învăța până pe 26 iunie 2026.

Apulum Agraria 2025

Structura anului școlar:

8 septembrie – 24 octombrie 2025

3 noiembrie – 19 decembrie 2025

8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)

16 sau 23 februarie / 2 martie – 3 aprilie 2026

15 aprilie – 19 iunie 2026

Pe lângă aceste perioade de cursuri, fiecare școală va organiza, între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, câte cinci zile lucrătoare fiecare.

Vacanțele elevilor:

Toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța mobilă (de schi): o săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026, stabilită de fiecare inspectorat școlar

Primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026

Vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Examenele naționale:

Evaluarea Națională 2026:

8 – 12 iunie: înscrieri

22 iunie: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie: Matematică – probă scrisă

26 iunie: Limba și literatura maternă – probă scrisă

2 iulie: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

5 – 8 iulie: soluționarea contestațiilor

9 iulie: afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2026 – simulare:

23 martie: Limba și literatura română

24 martie: Proba obligatorie a profilului

25 martie: Proba la alegere a profilului

26 martie: Limba maternă

16 aprilie: afișarea rezultatelor

Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie:

2 – 4 iunie: înscrierea candidaților

8 – 17 iunie: probele de competențe (română, maternă, limbă străină, digital)

29 iunie: Limba și literatura română – scris

30 iunie: Proba obligatorie a profilului – scris

2 iulie: Proba la alegere a profilului – scris

3 iulie: Limba maternă – scris

7 iulie: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

13 iulie: afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2026 – sesiunea august:

14 – 21 iulie: înscrieri

3 – 7 august: probe de competențe

10 – 13 august: probe scrise

18 august: afișarea rezultatelor inițiale

24 august: afișarea rezultatelor finale

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Cultură Educație

Cultură Educație

8 ani de povești și voluntariat: „Cu copiii la povești” marchează aniversarea printr-o super petrecere la Alba Iulia

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 15 ore

în

3 septembrie 2025

De

8 ani de povești, lecturi și voluntariat: Clubul „Cu copiii la povești” marchează aniversarea printr-o Super-petrecere pentru copii și părinți, la Alba Iulia Clubul de carte „Cu copiii la povești” a împlinit de curând 8 ani de activitate și marchează acest moment printr-o Super-petrecere aniversară, care va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Palatul […]

Citește mai mult

Cultură Educație

Festivalul „Tradiții la Petrești”, reprogramat: Evenimentul va avea loc pe 6 septembrie, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Sebeș

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 18 ore

în

3 septembrie 2025

De

Festivalul „Tradiții la Petrești” a fost reprogramat și se va desfășura pe 6 septembrie, începând cu ora 16:00, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Municipiul Sebeș Evenimentul de tradiții și folclor „Tradiții la Petrești” va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 16:00, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Municipiul Sebeș, au anunțat reprezentanții Centrului […]

Citește mai mult

Cultură Educație

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni primește din nou distincția „LabelFrancÉducation”: Răsplată a angajamentului constant față de educația francofonă

Lucian Daramus

Publicat

acum 23 de ore

în

3 septembrie 2025

De

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni primește din nou distincția „LabelFrancÉducation” Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni (CNAI) a primit din nou distincția „LabelFrancÉducation”, au anunțat, marți 2 septembrie 2025, reprezentanții unității școlare. Citește și: Reabilitarea clădirilor Colegiului Național „Avram Iancu” – internat și cantină din orașul Câmpeni: O nouă licitație lansată în SEAP „Trăim într-o lume […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 27 de minute

PENSII 2025 | Care este cuantumul contribuției la Pilonul 2 de pensii a unui român cu salariu de 3.000 de lei

PENSII 2025 | Care este cuantumul contribuției la Pilonul 2 de pensii a unui român cu salariu de 3.000 de...
Actualitateacum 14 ore

Sindicatele din învățământ, mesaj pentru politicieni și autoritățile locale: „Pe 8 septembrie 2025 evitați unitățile de învățământ!”

Sindicatele din învățământ, mesaj pentru politicieni și autoritățile locale: „Pe 8 septembrie 2025 evitați unitățile de învățământ!” Federația Sindicatelor Libere...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 11 ore

Încă 13 microbuze „de aur”, achiziționate de Consiliul Județean Alba: Cât au costat și când vor fi livrate

Încă 13 microbuze „de aur”, achiziționate de Consiliul Județean Alba: Cât au costat și când vor fi livrate Consiliul Județean...
Ştirea zileiacum 11 ore

ALERTĂ în Alba: Polițiștii caută o femeie care a plecat din comuna Cricău

ALERTĂ în Alba: Polițiștii caută o femeie care a plecat din comuna Cricău Polițiștii din Alba caută o femeie care...

Curier Județean

Curier Județeanacum 57 de minute

VIDEO | Creșă cu 110 locuri în Alba Iulia, între străzile Emil Racoviță și Gheorghe Șincai: Începe turnarea cuzineților pentru fundație

Creșă cu 110 locuri în Alba Iulia: Începe turnarea cuzineților pentru fundație În municipiul Alba Iulia va începe edificarea unei...
Curier Județeanacum 10 ore

FOTO | ACCIDENT rutier la Aiudul de Sus: Autoturism răsturnat în afara carosabilului

ACCIDENT rutier la Aiudul de Sus: Autoturism răsturnat în afara carosabilului Un accident rutier s-a prtodus, miercuri, 3 septembrie 2025,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 zile

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Politică Administrațieacum 4 zile

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 zile

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea