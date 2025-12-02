Calendar ortodox DECEMBRIE 2025: Sfântul Nicolae și Nașterea Domnului – Crăciunul – cele mai importante sărbători din ultima lună a anului
Calendar ortodox DECEMBRIE 2025: Sfântul Nicolae și Nașterea Domnului – Crăciunul – cele mai importante sărbători din ultima lună a anului
Luna decembrie este ultima din anul 2025 şi aduce două dintre cele mai apreciate sărbători din calendarul ortodox, Sfântul Nicolae şi, mai ales, Crăciunul, dar şi toată bucuria provocată de momentele de sfârşit de an.
Decembrie 2025 aduce în calendarul ortodox una dintre cele mai încărcate perioade spirituale ale anului. Luna începe sub semnul Postului Nașterii Domnului, continuă cu unele dintre cele mai iubite sărbători ale românilor și se încheie cu momentul mult așteptat: Crăciunul.
Luna decembrie este a 12-a lună din calendarul Gregorian şi, conform specialiştilor, una dintre cele şapte luni gregoriene care au o durată de 31 de zile. Avem ianuarie, martie, mai, iulie, august, octombrie şi decembrie cu câte 31 de zile, aprilie, iunie, septembrie şi noiembrie cu câte 30 de zile şi februarie cu 28 sau 29 de zile.
Din punct de vedere astrologic, luna decembrie începe cu soarele în Săgetător şi se termină cu soarele în Capricorn, iar din punct de vedere astronomic, luna decembrie începe cu soarele în constelația Ophiuchus și se sfârșește cu soarele în constelația Săgetător.
Citește și: 6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe
Crăciunul şi Sfântul Nicolae, principalele sărbători ale lunii decembrie
1 decembrie – Sf. Proroc Naum, zi de început cu simbol special
Luna debutează cu pomenirea Sfântului Proroc Naum, considerat ocrotitor al celor care învață. În unele zone din țară, se spune că este un moment bun pentru a începe proiecte noi sau pentru a se ruga pentru liniște sufletească.
4 decembrie – Sfânta Muceniță Varvara
Una dintre cele mai respectate sfinte ale iernii, Sfânta Varvara este cunoscută ca protectoare împotriva fulgerelor și a morților neașteptate. În multe regiuni, gospodinele pregătesc „coliva Varvarei”, o tradiție păstrată de zeci de generații.
Citește și: 25 Decembrie, Crăciunul: Nașterea Domnului este cea mai importantă zi din perioada sărbătorilor de iarnă, încărcată de tradiții, obiceiuri și superstiții strămoșești
5 decembrie – Sfântul Sava cel Sfințit
O zi importantă în calendarul călugărilor și al pustnicilor, Sfântul Sava cel Sfințit este prăznuit cu slujbe speciale, mai ales în mănăstiri. Se spune că are puteri de izbăvire de boală și necazuri.
6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae: Moș Nicolae, bucuria copiilor
Sărbătoare mare pentru români, Sf. Nicolae aduce tradițional dulciuri și cadouri în ghetuțele copiilor. În biserici are loc Liturghie cu fast, fiind unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății.
Pentru mulți români este și zi de onomastică – peste 800.000 de persoane își sărbătoresc numele.
12 decembrie – Sf. Spiridon, făcătorul de minuni
Sfântul Spiridon este cunoscut pentru minunile sale și pentru ajutorul dat oamenilor aflați în nevoi. În tradiție, este considerat ocrotitor al bolnavilor și al celor aflați în situații limită. Multe lumânări sunt aprinse în această zi pentru alinare și vindecare.
20 decembrie – Sf. Ignatie Teoforul: începutul pregătirilor pentru Crăciun
Sfântul Ignatie este asociat cu vechile tradiții ale Ignatului, zi în care, în gospodăriile tradiționale, se tăia porcul pentru masa de Crăciun. În multe sate, obiceiul este încă păstrat, fiind însoțit de ritualuri și cântări specifice.
24 decembrie – Ajunul Crăciunului, zi de post aspru
Ajunul este una dintre cele mai importante zile ale Postului. Creștinii se pregătesc pentru Marea Sărbătoare prin rugăciune, mers la biserică și colinde. Copiii pornesc cu „Moș Ajunul”, un obicei păstrat mai ales în zona rurală.
25 decembrie – Nașterea Domnului, una dintre cele 12 mari sărbători creștine
Crăciunul este momentul central al lunii decembrie. Bisericile se umplu încă de dimineață, iar slujba Nașterii Domnului reunește familiile în rugăciune. Este zi de bucurie, masă în familie, colinde și obiceiuri străvechi.
26 decembrie – Soborul Maicii Domnului
A doua zi de Crăciun este dedicată Maicii Domnului. Este o sărbătoare de mare însemnătate, mai ales pentru femeile care o consideră ocrotitoare și sprijin în momentele dificile.
27 decembrie – Sf. Arhidiacon Ștefan
Prima mare sărbătoare creștină a unui martir. Sfântul Ștefan este invocat de cei care au conflicte sau tensiuni în familie. Se spune că rugăciunea către el poate aduce împăcare și înțelegere.
Calendar ortodox complet decembrie 2025
1 – L – Sfântul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul – Post
2 – M – †Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria; Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria; Sfântul Proroc Avacum; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul; Sfânta Muceniţă Miropia – Dezlegare la peşte
3 – M – †Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica – Post
4 – J – †Sfânta Muceniţă Varvara – Dezlegare la peşte
5 – V – †Sfântul Sava cel Sfinţit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie – Post
6 – S – †Sfântul Ierarh Nicolae – Dezlegare la peşte
7 – D – †Sfânta Muceniţă Filofteia
8 – L – Sfântul Cuvios Patapie – Post
9 M – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria – Dezlegare la peşte
10 – M – Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf – Post
11 – J – Sfântul Daniil Stâlpnicul; Sfântul Luca cel Nou Stâlpnicul
12 – V – †Sfântul Spiridon al Trimitundei
13 – S – †Sfântul Ierarh Dosoftei – Dezlegare la peşte
14 – D – Sfinţii Mucenici Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie
15 – L – Sfântul Mucenic Elefterie; Sfintele Muceniţe Antia şi Suzana – Post
16 – M – Sfântul Proroc Agheu – Dezlegare la ulei şi vin
17 – M – Sfântul Proroc Daniel – Post
18 – J – †Cuviosul Daniil Sihastru – Dezlegare la peşte
19 – V – Sfântul Mucenic Bonifaţie; Cuviosul Grichenţie; Sfântul Trifon şi Cuvioasa Aglaia – Post
20 – S – †Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdptor de la Sâmbăta de Sus; Sfântul Mucenic Ignaţie Teoforul
21 – D – Sfânta Iuliana; Sfântul Temistocle
22 – L – †Sfântul Ierarh Petru Movila – Post
23 – M Sfinţii 10 mucenici din Creta – Dezlegare la ulei şi vin
24 – M – Sfânta Muceniţă Eugenia; (Ajunul Craciunului)
25 – J – †Crăciunul – Naşterea Domnului
26 – V – †Soborul Maicii Domnului; Sfântul Nicodim de la Tismana; Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana – Harţi
27 – S – †Sfântul Arhidiacon Ştefan
28 – D – Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
29 – L – Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod
30 – M – Sfânta Muceniţă Anisia
31 – M – †Sfânta Cuvioasa Melania Romana
