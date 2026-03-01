Calendar creștin Ortodox luna MARTIE 2026: Buna Vestire, cea mai mare sărbătoare cu cruce roșie din această lună

Martie, a treia lună a anului și prima de primăvară, denumită și luna lui Mărțișor sau Făurel în termeni populari, este perioada de trecere dintre iarnă și primăvară.

Pe 1 martie are loc și una dintre cele mai așteptate sărbători populare ale primăverii, ziua Mărțișorului.

Sfinții 40 de mucenici sunt celebrați la data de 9 martie, iar pe 25 martie, are loc Buna Vestire, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox.

CALENDAR ORTODOX MARTIE 2026

1 D Sfanta Mucenita Evdochia – Ap. Evrei XI, 24-2632-40Ev. Ioan I, 43-51glas 5, voscr. 5 Dezlegare la ulei si vin

2 L Sfantul Teodot, Sfantul Nicolae Planas Post

3 M Sfintii Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc

4 M Sfantul Gherasim de la Iordan

5 J Sfantul Mucenic Conon din Isauria

6 V Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci

7 S † Sfintii Mucenici Episcopi din Cherson; Sfantul Mucenic Efrem, episcopul Tomisului Dezlegare la ulei si vin

8 D † Sfantul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj; Sfantul Teofilact Marturisitorul, episcopul Nicomidiei – Ap. Evrei I, 10-14II, 1-3VII, 26-28VIII, 1-2Ev. Marcu II, 1-12Ioan X, 9-16glas 6, voscr. 6

9 L † 40 de mucenici, in Sevastia Armeniei Dezlegare la ulei si vin

10 M Sfintii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton si Crescent Post

11 M Sfantul Sofronie, patriarhul Ierusalimului

12 J Sfantul Teofan Marturisitorul; Sfantul Simeon Noul Teolog

13 V Aducerea moastelor Sfantului Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sfanta Ipomoni

14 S Sfantul Benedict din Nursia Dezlegare la ulei si vin

15 D Sfantul Mucenic Agapie si cei sapte mucenici – Ap. Evrei IV, 14-16V, 1-6Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 7, voscr. 7

16 L Sfantul Mucenic Sabin Egipteanul Post

17 M Sfantul Alexie

18 M Sfantul Chiril al Ierusalimului

19 J Sfintii Mucenici Hrisant si Daria

20 V Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit

21 S Sfantul Ierarh Iacob Marturisitorul Dezlegare la ulei si vin

22 D Sfantul Vasile de Ancira, Sfanta Drosida – Ap. Evrei VI, 13-20Efeseni V, 8-19Ev. Marcu IX, 17-32Matei IV, 25V, 1-12glas 8, voscr. 8

23 L Sfantul Mucenic Nicon (Denia Canonului Mare) Post

24 M Sfantul Cuvios Zaharia

25 M † Buna Vestire – dezlegare la peste Dezlegare la peste

26 J Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil Post

27 V Sfanta Mucenita Matroana din Tesalonic (Denia Acatistului Bunei Vestiri)

28 S Sfantul Cuvios Ilarion cel Nou Dezlegare la ulei si vin

29 D Sfantul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor – Ap. Evrei IX, 11-14Galateni III, 23-29Ev. Marcu X, 32-45Luca VII, 36-50glas 1, voscr. 9

30 L Sfantul Cuvios Ioan Scararul Post

31 M Sfantul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI