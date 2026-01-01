Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026: Calendar
În anul următor, Sărbătoarea Învierii Domnului va fi celebrată de creștini în luna aprilie. Paștele ortodox 2026 va avea loc pe 12 aprilie, iar credincioșii catolici vor marca această sărbătoare cu o săptămână mai devreme, duminică, 5 aprilie 2026.
Paştele este o sărbătoare a cărei dată este variabilă şi în jurul căreia sunt fixate alte sărbători, precum Rusaliile. Regula după care se calculează ziua exactă a fost stabilită la Sinodul Ecumenic de la Niceea, în 325 e.n. Astfel, Paştele Ortodox este sărbătorit, în fiecare an, în duminica imediat următoare lunii pline de după echinocţiul de primăvară.
Dacă această duminică se suprapune Paştelor iudeilor (14 Nisan – a şaptea lună a anului ecleziastic şi prima lună a anului civil în calendarul ebraic), sărbătoarea va fi mutată în duminica următoare.
Floriile 2026. Când sunt Floriile ortodoxe 2026 și Floriile catolice 2026
Floriile ortodoxe 2026, vor avea loc duminică, 5 aprilie, iar Floriile catolice 2026 vor fi în ziua de duminică, 29 martie. Sărbătoarea Floriilor este primită cu bucurie de toți credincioșii, dar cu înțelegerea faptului că săptămâna ce urmează, numită Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, este una a tristeții.
În ziua de Florii, în unele regiuni, în toate casele se coc atâtea pâini de grâu câți membri are familia. Pâinile variază ca formă și mărime conform vârstei celor din familie.
Alt obicei specific zilei de Florii este acela ca fetele să fiarbă, la miezul nopții spre Florii, apă cu bucuioc și să se spele cu ea pe cap a doua zi pentru a avea păr frumos și strălucitor.
În ziua de Florii unele gospodine scot hainele și veșmintele la aer în curte. Acestea se scutură de praf și, în plan simbolic, de rău și de urât.
Paștele Ortodox din anul 2020 până în 2030:
- Paștele Ortodox 2020 – 19 aprilie
- Paștele Ortodox 2021 – 2 mai
- Paștele Ortodox 2022 – 24 aprilie
- Paștele Ortodox 2023 – 16 aprilie
- Paștele Ortodox 2024 – 5 mai
- Paștele Ortodox 2025 – 20 aprilie
- Paștele Ortodox 2026 – 12 aprilie
- Paștele Ortodox 2027 – 2 mai
- Paștele Ortodox 2028 – 16 aprilie
- Paștele Ortodox 2029 – 8 aprilie
- Paștele Ortodox 2030 – 28 aprilie
Paștele Catolic din anul 2020 până în 2030:
- Paștele Catolic 2020 – 12 aprilie
- Paștele Catolic 2021 – 4 aprilie
- Paștele Catolic 2022 – 17 aprilie
- Paștele Catolic 2023 – 9 aprilie
- Paștele Catolic 2024 – 31 martie
- Paștele Catolic 2025 – 20 aprilie
- Paștele Catolic 2026 – 5 aprilie
- Paștele Catolic 2027 – 28 martie
- Paștele Catolic 2028 – 16 aprilie
- Paștele Catolic 2029 – 1 aprilie
- Paștele Catolic 2030 – 21 aprilie
