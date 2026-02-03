Calendar Bacalaureat 2026: Când sunt programate examenele absolvenților de clasa a XII-a
Calendar Bacalaureat 2026: Când sunt programate examenele absolvenților de clasa a XII-a
Au mai rămas mai puţin de patru luni până la examenul de Bacalaureat 2026, dar despre elevii din clasa a 12-a, sau a 13-a, după caz, putem spune că au intrat deja în focuri. Pe de o parte pentru că trebuie să se pregătească în mod constant pentru primul mare examen al vieţii, pe de altă parte pentru că ei au, deja, programată simularea pentru Bac în luna martie.
Iar dacă rezultatele de la probele susţinute în martie au doar rol orientativ, rezultatele de la probele susţinute în vară sunt extrem de importante, astfel că elevii pot profita de perioada rămasă la dispoziţie pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele.
Conform informaţiilor puse la dispoziţie de autorităţi, examenul de Bacalaureat 2026 ar urma să dureze aproape o lună şi jumătate, dacă luăm în calcul şi perioada înscrierilor sau perioada sau perioada în care se soluţionează contestaţiile.
Concret, examenul de Bacalaureat 2026 începe pe 8 iunie 2026, cu prima zi de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, dar înscrierea candidaţilor începe din 2 iunie 2026, în timp ce afişarea rezultatelor finale se va face tocmai pe 13 iulie 2026.
Calendar complet Bacalaureat 2026
2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D
29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă
30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă
2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă
3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă
7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00–18.00)
8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale
