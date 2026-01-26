Simulare Bacalaureat 2026: Când sunt programate examenele. Calendarul complet al probelor
Simulare Bacalaureat 2026: Când sunt programate examenele. Calendarul complet al probelor
Vacanţa de iarnă a elevilor s-a încheiat, iar elevii s-au întors la cursuri de joi, 8 ianuarie 2026, dar suntem convinşi că mulţi dintre ei se gândesc, deja, la examenele pe care le au de susţinut în acest an.
Un caz aparte îl reprezintă elevii de clasa a 12-a. Aceştia au de susţinut examenul de Bacalaureat 2026 în vară, examen ce le-ar permite să încheie cu succes învăţământul preuniversitar.
Însă, până atunci, elevii de clasa a 12-a au de susţinut şi ceea ce se cheamă simularea pentru Bac 2026, respectiv au de susţinut probe care să-i familiarizeze cu ce presupune examenul de Bacalaureat, dar care să le şi arate nivelul la care se află înainte de susţinerea, în vară, a examenului propriu-zis.
Conform datelor furnizate de autorităţi, simularea pentru Bac 2026 va avea loc în a doua jumătate a lunii martie, practic tot procesul fiind susţinut înainte ca elevii să intre în vacanţa de primăvară sau vacanţa de Paşte.
Probele scrise de la simulare Bac 2026 ar urma să fie susţinute în perioada 23-26 martie 2026, urmând ca rezultatele să fie afişate pe 3 aprilie 2026, fix în ultima zi de şcoală de dinaintea intrării elevilor în vacanţa de primăvară sau vacanţa de Paşte.
Calendar complet al simulării de la Bac 2026
Concret, calendarul complet al simulării de la Bac 2026 arată astfel:
23 martie 2026 – susţinere probă scrisă la Limba și literatura română
24 martie 2026 – susţinere probă scrisă la proba obligatorie a profilului
25 martie 2026 – susţinere probă scrisă la proba la alegere a profilului și specializării
26 martie 2026 – susţinere probă scrisă la Limba și literatura maternă
3 aprilie 2026 – afişare rezultate probe simulare Bac 2026
Ce se întâmplă cu notele de la simulare Bac 2026
Rezultatele de la simulare Bac 2026 ar urma să fie afişate în mod anonimizat. Fiecare candidat va primi un cod unic, iar în baza acestuia va putea afla notele.
În principiu, notele obţinute la simulare Bac 2026 nu se trec în catalog. Totuşi, ele pot fi trecute în catalog la cerere, în baza unei solicitări scrise depuse de elev la secretariatul unităţii de învăţământ.
Notele ar urma să fie utilizate mai degrabă pentru discuţii individuale cu elevii, astfel încât aceştia să ştie unde mai au de lucrat şi învăţat, iar la examenul din vară să se prezinte cât mai pregătiţi.
Unde se pot vedea programele pentru fiecare materie
Suntem convinşi că elevii caută, deja, să se pregătească într-un mod cât mai potrivit pentru examenul din vară şi caută diferite informaţii pe mai multe site-uri de specialitate.
În legătură cu programele pentru fiecare materie în parte, inclusiv cei de la edu.ro au căutat sau caută să vină din timp şi în mod constant cu informaţii către elevi, astfel încât aceştia să aibă la dispoziţie toate condiţiile necesare pentru a obţine rezultate cât mai bune.
