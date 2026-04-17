Câinii fără stăpân s-au înmulțit și le dau fiori localnicilor într-un oraș de munte din Alba: Apel al autorităților

Câinii fără stăpân s-au înmulțit și le dau fiori localnicilor în orașul Baia de Arieș, din zona de munte a județului Alba.

În context, primarul Marius Dup a făcut vineri, 17 aprilie 2026, un apel public către cetățeni.

„Având în vedere numărul crescut de câini cu stăpân care circulă nesupravegheați pe domeniul public, rugăm proprietarii care şi-au identificat animalele să ia măsurile necesare pentru a le ţine închise în curți.

Situaţia este semnalată ca fiind problematică pe străzile Transformatorului și 1 Mai.

Menţionăm că au fost înregistrate plângeri din partea cetăţenilor, inclusiv a părinților, referitoare la faptul că persoanele care tranzitează aceste zone, în special copiii care merg la școală, se simt în pericol de a fi muşcaţi.

Totodată, în ceea ce privește câinii fără stăpân, rugăm cetăţenii să evite hrănirea acestora pe domeniul public, întrucât această practică contribuie la menținerea și înmulţirea lor în zonă.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”, a transmis primarul orașului Baia de Arieș, Marius Dup.

