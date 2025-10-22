Buton de panică pentru pacienți, în fiecare salon de spital: Legea privind reforma sănătății, promulgată de Nicușor Dan

Legea privind reforma sănătății, promulgată de Nicușor Dan. Președintele României a anunțat schimbările care urmează

Mai multe decrete au fost semnate de către Nicușor Dan, astăzi, 22 octombrie. Printre acestea se numără și cel privind promulgarea legii privind reforma în domeniul sănătății.

Președintele României a postat un mesaj pe Facebook prin care a anunțat schimbările care urmează să aibă loc:

Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și pentru personalul medical.

În toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau a unor situații de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienții imobilizați sau cu autonomie redusă.

Prin această lege, va deveni obligatorie și instalarea unor sisteme de supraveghere video în secțiile ATI, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate pacienților cardiaci critici. Scopul este asigurarea respectării protocoalelor și procedurilor medicale pentru ca pacienții să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale.

În același timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranță personalului medical prin descurajarea potențialelor agresiuni din spitale, a fost mesajul publicat de Nicușor Dan.

