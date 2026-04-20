Burse pentru studenți 2026 | Bursele cu bani de la UE vor intra în conturi începând cu luna mai. Câți bani primesc tinerii

Aproximativ 10.000 – 15.000 de tineri vor putea primi burse de câte 925 de lei pe lună, începând din luna mai 2026, a anunțat ministrul Educației, în cadrul unei intervenții televizate.

Recent, Mihai Dimian a anunțat că banii vor ajunge la tineri de luna viitoare. Sumele vin de la Uniunea Europeană, la aproape un an de când bugetul pentru bursele elevilor a fost tăiat, odată cu „economia” făcută pe Educație, în vremea mandatului lui Daniel David.

60 de milioane de euro pentru burse sociale

Când rectorul de la UBB încă era ministru, a cerut de la Comisia Europeană burse pentru aproximativ 40.000 de studenți. Au venit cei 60 de milioane de euro. Finanțarea a fost aprobată la sfârșit de 2025, iar primele plăți ar fi trebuit să fie făcute în luna februarie, pentru luna ianuarie.

Conform Edupedu, Apelul pentru universități a fost deschis pe 2 martie 2026, iar 44 de universități au fost selectate ulterior. În prima etapă sunt incluși studenții care beneficiau deja de bursă socială la începutul anului universitar 2025-2026, aceștia urmând să primească sprijin financiar prin proiect în perioada ianuarie – iulie 2026. În a doua etapă, universitățile vor organiza o nouă selecție pentru completarea locurilor disponibile, în funcție de numărul de burse alocat ulterior de UEFISCDI.

Încă 80 de milioane de lei pentru studenți

Actualul ministru a transmis că universitățile au primit deja aproximativ 80 de milioane de lei, suplimentar, ceea ce înseamnă că încă 25.000 de studenți vor primi burse. La final de aprilie, se va stabili o listă prin care să mai beneficieze încă 10.000, poate chiar 15.000.

„În acest moment, tocmai am transmis către universități burse în valoare de aproximativ 80 de milioane de lei suplimentar. Asta înseamnă că, în plus față de ce au avut universitățile până acum pentru burse, 25.000 de studenți vor primi aceste burse sociale din proiectul european”. și urmează, către finalul lunii aprilie, încă 10.000-15.000, în funcție de înscrierile studenților și validarea universităților.

Bursele vor intra începând cu luna mai în conturi

Pe lângă acești studenți, „urmează, către finalul lunii aprilie, încă 10.000-15.000, în funcție de înscrierile studenților și validarea universităților”. Aceștia vor primi burse „începând cu luna mai”. „La finalul lunii aprilie se validează aceste liste”, a precizat ministrul.

„Deci sunt 25.000 care au primit până acum burse sociale, direct de la bugetul de stat și de acum vor primi din proiectul european, rămânând suma respectivă în utilizarea universităților pentru alte tipuri de burse. În plus față de cei aproximativ 25.000 de studenți care au primit până acum burse sociale, alți aproximativ 10.000 vor primi începând cu luna mai”, a subliniat Mihai Dimian.

