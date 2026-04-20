Burse pentru studenți 2026 | Bursele cu bani de la UE vor intra în conturi începând cu luna mai. Câți bani primesc tinerii
Aproximativ 10.000 – 15.000 de tineri vor putea primi burse de câte 925 de lei pe lună, începând din luna mai 2026, a anunțat ministrul Educației, în cadrul unei intervenții televizate.
Recent, Mihai Dimian a anunțat că banii vor ajunge la tineri de luna viitoare. Sumele vin de la Uniunea Europeană, la aproape un an de când bugetul pentru bursele elevilor a fost tăiat, odată cu „economia” făcută pe Educație, în vremea mandatului lui Daniel David.
Când rectorul de la UBB încă era ministru, a cerut de la Comisia Europeană burse pentru aproximativ 40.000 de studenți. Au venit cei 60 de milioane de euro. Finanțarea a fost aprobată la sfârșit de 2025, iar primele plăți ar fi trebuit să fie făcute în luna februarie, pentru luna ianuarie.
Conform Edupedu, Apelul pentru universități a fost deschis pe 2 martie 2026, iar 44 de universități au fost selectate ulterior. În prima etapă sunt incluși studenții care beneficiau deja de bursă socială la începutul anului universitar 2025-2026, aceștia urmând să primească sprijin financiar prin proiect în perioada ianuarie – iulie 2026. În a doua etapă, universitățile vor organiza o nouă selecție pentru completarea locurilor disponibile, în funcție de numărul de burse alocat ulterior de UEFISCDI.
Încă 80 de milioane de lei pentru studenți
Actualul ministru a transmis că universitățile au primit deja aproximativ 80 de milioane de lei, suplimentar, ceea ce înseamnă că încă 25.000 de studenți vor primi burse. La final de aprilie, se va stabili o listă prin care să mai beneficieze încă 10.000, poate chiar 15.000.
„În acest moment, tocmai am transmis către universități burse în valoare de aproximativ 80 de milioane de lei suplimentar. Asta înseamnă că, în plus față de ce au avut universitățile până acum pentru burse, 25.000 de studenți vor primi aceste burse sociale din proiectul european”. și urmează, către finalul lunii aprilie, încă 10.000-15.000, în funcție de înscrierile studenților și validarea universităților.
Bursele vor intra începând cu luna mai în conturi
Pe lângă acești studenți, „urmează, către finalul lunii aprilie, încă 10.000-15.000, în funcție de înscrierile studenților și validarea universităților”. Aceștia vor primi burse „începând cu luna mai”. „La finalul lunii aprilie se validează aceste liste”, a precizat ministrul.
„Deci sunt 25.000 care au primit până acum burse sociale, direct de la bugetul de stat și de acum vor primi din proiectul european, rămânând suma respectivă în utilizarea universităților pentru alte tipuri de burse. În plus față de cei aproximativ 25.000 de studenți care au primit până acum burse sociale, alți aproximativ 10.000 vor primi începând cu luna mai”, a subliniat Mihai Dimian.
Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Voi continua mandatul de a face curățenie în companiile de stat. Nu voi accepta șantajul PSD”
Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Voi continua mandatul de a face curățenie în companiile de stat. Nu voi accepta șantajul PSD” Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis luni, 20 aprilie 2026 că va continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curățenie în companiile de stat, menționând că nu va accepta în nicio clipă ‘„șantajul și […]
WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate: Alerte când cineva îți citește conversațiile și intră de pe alt telefon
WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate: Alerte când cineva îți citește conversațiile și intră de pe alt telefon WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate gândită pentru momentul în care cineva îți poate accesa contul de pe un dispozitiv conectat fără să-ți dai seama. Funcția a fost observată în versiunea beta pentru Android 2.26.15.6 […]
VIDEO | „Nu este în discuție”. Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu există nicio variantă prin care cota TVA să revină la 19%
„Nu este în discuție”. Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu există nicio variantă prin care cota TVA să revină la 19% Revenirea cotei standard de TVA de la 21% la 19% în cazul schimbării premierului nu este luată în calcul, a anunțat Nicușor Dan. Președintele României a precizat că taxa face parte din bugetul […]
FOTO | 20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului
20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului Pe data de 20...
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă: „Binele nu face gălăgie”
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă:...
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru toate grupele: ,,Mii de oameni sunt în viață, datorită gestului frumos făcut de voi”
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru toate grupele: ,,Mii de oameni sunt în viață, datorită gestului frumos făcut...
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 21 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 14 martie – 17 aprilie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 21 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 14 martie –...
VIDEO | Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră
Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră Săptămâna a început...
VIDEO | Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente pentru tineri specialiști
Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...