Bursa transferurilor în fotbalul din Alba, printre mutări: Greapcă la Valea Frumoasei, R. Morar la Industria Galda, Șușu la VCG Vințu

Bursa transferurilor în fotbalul din Alba în această iarnă | Printre mutări: Greapcă la Valea Frumoasei, R. Morar la Industria Galda, Șușu la VCG Vințu

Bursa transferurilor în această iarnă în fotbalul județean, mutări anunțate de Asociația Județeană de Fotbal Alba. Inițiativa AJF Alba, o premieră pentru fotbalul amator, prezinta lista transferurilor realizate în Alba, care va fi actualizată.

Perioada de transferuri la nivel național durează până în 9 februarie, iar la nivelul AJF cu 48 de ore înaintea începerii campionatelor.

Dar iată mutările realizate: *Robert Morar (Performanța Ighiu), la Industria Galda de Jos; *Dan Greapcă (Hidro Mecanica Șugag), la Școala de Fotbal Valea Frumoasei; *Florin Pop (CS Zlatna), la Școala de Fotbal Valea Frumoasei; *Andrei Macarie (Școala de Fotbal Valea Frumoasei), la ACS Oiejdea; *Cătălin Negrușa (Viitorul Vama Seacă), la ACS Oiejdea; *Marius Rusz (AFC Micești), la Academia Șona; *George Lupean (Performanța Ighiu), la Kinder Teiuș; *Bogdan Perța (Voința Stremț), la Kinder Teiuș; *Laurențiu Urs (Șoimii Ciumbrud), la AFC Micești; *Alexandru Criș (Viitorul Vama Seacă), la VCG Vințu de Jos; *Ioan Șușu (Viitorul Sântimbru), la VCG Vințu de Jos; *Valentin Moldovan-Varro (CSM Unirea Alba Iulia), la Mureșul Gâmbaș; *Csongor Forrai (Șoimii Ciumbrud), la Mureșul Gâmbaș; *Bogdan Ștef (Limbenii Limba), la Inter Ciugud; *Darius Mihu (Voința Stremț), la Nicolae Linca Cergău; *Florin Mara (Rapid CFR Teiuș), la Viitorul Răhău; *Claudiu Bogdan (Rapid CFR Teiuș), la Viitorul Răhău; *Alin Giurca (Performanța Ighiu), la AFC Micești.

Aplicarea vizelor anuale 2026 a început, la toate nivelurile, luni 12 ianuarie, perioada durând până în 13 februarie pentru SuperLiga AJF, 20 februarie pentru Liga 4 și copii și juniori, respectiv 6 martie pentru Liga 5. Conform AJF, în această perioadă au fost aplicate peste 300 de vize anuale.

