Bursa transferurilor în fotbalul din Alba, printre mutări: Greapcă la Valea Frumoasei, R. Morar la Industria Galda, Șușu la VCG Vințu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 24 de minute

în

De

Bursa transferurilor în această iarnă în fotbalul județean, mutări anunțate de Asociația Județeană de Fotbal Alba. Inițiativa AJF Alba, o premieră pentru fotbalul amator, prezinta lista transferurilor realizate în Alba, care va fi actualizată.

Citește și: AJF Alba a stabilit țintarul returului în toate competițiile fotbalistice din județ | Programul vizelor anuale și perioada de transferuri în startul anului 2026

Perioada de transferuri la nivel național durează până în 9 februarie, iar la nivelul AJF cu 48 de ore înaintea începerii campionatelor.

Dar iată mutările realizate: *Robert Morar (Performanța Ighiu), la Industria Galda de Jos; *Dan Greapcă (Hidro Mecanica Șugag), la Școala de Fotbal Valea Frumoasei; *Florin Pop (CS Zlatna), la Școala de Fotbal Valea Frumoasei; *Andrei Macarie (Școala de Fotbal Valea Frumoasei), la ACS Oiejdea; *Cătălin Negrușa (Viitorul Vama Seacă), la ACS Oiejdea; *Marius Rusz (AFC Micești), la Academia Șona; *George Lupean (Performanța Ighiu), la Kinder Teiuș; *Bogdan Perța (Voința Stremț), la Kinder Teiuș; *Laurențiu Urs (Șoimii Ciumbrud), la AFC Micești; *Alexandru Criș (Viitorul Vama Seacă), la VCG Vințu de Jos; *Ioan Șușu (Viitorul Sântimbru), la VCG Vințu de Jos; *Valentin Moldovan-Varro (CSM Unirea Alba Iulia), la Mureșul Gâmbaș; *Csongor Forrai (Șoimii Ciumbrud), la Mureșul Gâmbaș; *Bogdan Ștef (Limbenii Limba), la Inter Ciugud; *Darius Mihu (Voința Stremț), la Nicolae Linca Cergău; *Florin Mara (Rapid CFR Teiuș), la Viitorul Răhău; *Claudiu Bogdan (Rapid CFR Teiuș), la Viitorul Răhău; *Alin Giurca (Performanța Ighiu), la AFC Micești.

Aplicarea vizelor anuale 2026 a început, la toate nivelurile, luni 12 ianuarie, perioada durând până în 13 februarie pentru SuperLiga AJF, 20 februarie pentru Liga 4 și copii și juniori, respectiv 6 martie pentru Liga 5. Conform AJF, în această perioadă au fost aplicate peste 300 de vize anuale.

Sport

FOTO: Tineri fotbaliști reveniți în Alba: Alexandru Duna și Luca Boancă la CSM Unirea Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 47 de minute

în

28 ianuarie 2026

De

Doi tineri fotbaliști au revenit în Alba: Alexandru Duna și Luca Boancă, înregimentați de CSM Unirea Alba Iulia Printre primele mutări în județ în această iarnă se numără revenirile a doi tineri fotbaliști în Alba, CSM Unirea Alba Iulia înregimentându-i pe portarul Duna (2009, Viitorul Cluj) și atacantul Al. Boancă (2008, Ripensia Timișoara). Citește și: Uniriștii […]

Sport

Miercuri, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în Liga Campionilor | În „Alba Blaj” Arena, confruntare onorantă cu campioana mondială a cluburilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 ore

în

27 ianuarie 2026

De

Miercuri, 28 ianuarie, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în Liga Campionilor | În „Alba Blaj” Arena, confruntare onorantă cu campioana mondială a cluburilor Mâine, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, se dispută partida contând pentru penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor dintre Volei Alba Blaj și Savino Del […]

Sport

Campionatul Județean de Fotbal în sală, ediția a noua | Faza a doua a grupelor, la Sebeș și Vințu de Jos, duminică, 1 februarie

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

27 ianuarie 2026

De

Campionatul Județean de Fotbal în sală, ediția a noua | Faza a doua a grupelor, la Sebeș și Vințu de Jos, duminică, 1 februarie, cu 12 formații participante Campionatul Județean de Fotbal în sală, ediția a noua, competiția fotbalistică organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, pornită la drum cu 20 de combatante a ajuns la […]

