Video | Porțile Deschise ale Mileniilor la Alba Iulia: Trei porți și două milenii de istorie dezvăluite de arheologi. Prezentare specială pentru militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum”

Porțile Deschise ale Mileniilor la Alba Iulia: Trei porți și două milenii de istorie dezvăluite de arheologi. Prezentare specială pentru militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum”

Evenimentul „Porțile Deschise ale Mileniilor – Trei porți, două milenii, un singur loc!” a oferit în aceste zile publicului posibilitatea de a vizita șantierul arheologic de pe Bastionul Sf. Ioan de Capistrano, din apropierea Porții a III-a a Cetății Alba Carolina, și de a descoperi vestigii care ilustrează evoluția fortificațiilor de la Apulum, din epoca romană până în perioada medievală și cea habsburgică.

Inițiativa a fost organizată de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia cu sprijinul Consiliului Județean Alba. Vizitele au fost ghidate de arheologul Anca Timofan, coordonatoarea cercetării.

Scopul evenimentului a fost de a apropia patrimoniul arheologic de comunitate, oferind vizitatorilor acces direct la vestigii și la rezultatele cercetării arheologice.

Între cei care au beneficiat de o prezentare de specialitate detaliată la fața locului s-au numărat, luni, 26 octombrie 2026, și militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia.

„Cercetarea arheologică sistematică pe bastionul Sf. Ioan de Capistrano, pe latura de est a fortificațiilor istorice, pentru că putem spune că sunt mai multe – este vorba de castrul roman, de cetatea medievală și cetatea bastionară, Cetatea Alba Carolina – a demarat în anul 2024 și va mai continua un an”, explică arheologul Anca Timofan.

Campania de săpături a adus la lumină structuri de o valoare istorică deosebită încă de anul trecut, când au fost identificate elemente ale celebrului turn al porții Sfântul Gheorghe și ruinele unei mănăstiri franciscane. Potrivit specialistului, încărcătura simbolică și istorică a acestui loc este imensă:

„Descoperirile noastre au început încă de anul trecut, când am găsit o parte din structurile porții Sfântul Gheorghe, de fapt, ale turnului porții. Trebuie să știm că Poarta Sfântul Gheorghe, celebra poartă – făcută celebră mai ales de Nicolae Bălcescu, care vorbea despre intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul prin Cetatea Sfântul Gheorghe – era un ansamblu complex format dintr-un turn de poartă, intrare monumentală, barbacană circulară, o barbacană care a fost adăugată la începutul secolului al XVI-lea”, detaliază Anca Timofan.

Cercetările recente au relevat o suprapunere arhitecturală fascinantă între epoci: structurile medievale vin peste cele romane, dezvăluind fundațiile vechiului castru al Legiunii a XIII-a Gemina. Anca Timofan detaliază importanța acestei descoperiri stratigrafice:

„Noi am descoperit acești piloni din subsolul turnului medieval, dar am putut observa cum structurile porții medievale suprapun Poarta Pretoria. Poarta Pretoria, anul acesta, extinzând săpătura, am reușit să o cercetăm mai bine; de fapt, am descoperit fundația turnului sudic al porții principale, putem spune, poarta principală a castrului roman Legiunea XIII Gemina, de aceea este atât de importantă această poartă, o poartă mult mai mare decât celelalte și mai importantă. Și iată cum poarta medievală suprapune poarta romană”.

Pentru a aduce aceste descoperiri mai aproape de public și de pasionații de istorie, echipa de arheologi își propune realizarea unor reconstrucții grafice detaliate, menite să redea evoluția arhitecturală a monumentului de-a lungul secolelor: „Asta trebuie să înțeleagă publicul nostru și vom încerca, pornind de la cercetare, de la documentarea noastră, de la ceea ce am găsit în teren, să facem reconstrucțiile grafice ale acestor monumente ca oamenii să înțeleagă arhitectura lor”, subliniază Anca Timofan.

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