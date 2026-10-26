Video | Porțile Deschise ale Mileniilor la Alba Iulia: Trei porți și două milenii de istorie dezvăluite de arheologi. Prezentare specială pentru militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum”
Porțile Deschise ale Mileniilor la Alba Iulia: Trei porți și două milenii de istorie dezvăluite de arheologi. Prezentare specială pentru militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum”
Evenimentul „Porțile Deschise ale Mileniilor – Trei porți, două milenii, un singur loc!” a oferit în aceste zile publicului posibilitatea de a vizita șantierul arheologic de pe Bastionul Sf. Ioan de Capistrano, din apropierea Porții a III-a a Cetății Alba Carolina, și de a descoperi vestigii care ilustrează evoluția fortificațiilor de la Apulum, din epoca romană până în perioada medievală și cea habsburgică.
Inițiativa a fost organizată de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia cu sprijinul Consiliului Județean Alba. Vizitele au fost ghidate de arheologul Anca Timofan, coordonatoarea cercetării.
Scopul evenimentului a fost de a apropia patrimoniul arheologic de comunitate, oferind vizitatorilor acces direct la vestigii și la rezultatele cercetării arheologice.
Între cei care au beneficiat de o prezentare de specialitate detaliată la fața locului s-au numărat, luni, 26 octombrie 2026, și militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia.
„Cercetarea arheologică sistematică pe bastionul Sf. Ioan de Capistrano, pe latura de est a fortificațiilor istorice, pentru că putem spune că sunt mai multe – este vorba de castrul roman, de cetatea medievală și cetatea bastionară, Cetatea Alba Carolina – a demarat în anul 2024 și va mai continua un an”, explică arheologul Anca Timofan.
Campania de săpături a adus la lumină structuri de o valoare istorică deosebită încă de anul trecut, când au fost identificate elemente ale celebrului turn al porții Sfântul Gheorghe și ruinele unei mănăstiri franciscane. Potrivit specialistului, încărcătura simbolică și istorică a acestui loc este imensă:
„Descoperirile noastre au început încă de anul trecut, când am găsit o parte din structurile porții Sfântul Gheorghe, de fapt, ale turnului porții. Trebuie să știm că Poarta Sfântul Gheorghe, celebra poartă – făcută celebră mai ales de Nicolae Bălcescu, care vorbea despre intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul prin Cetatea Sfântul Gheorghe – era un ansamblu complex format dintr-un turn de poartă, intrare monumentală, barbacană circulară, o barbacană care a fost adăugată la începutul secolului al XVI-lea”, detaliază Anca Timofan.
Cercetările recente au relevat o suprapunere arhitecturală fascinantă între epoci: structurile medievale vin peste cele romane, dezvăluind fundațiile vechiului castru al Legiunii a XIII-a Gemina. Anca Timofan detaliază importanța acestei descoperiri stratigrafice:
„Noi am descoperit acești piloni din subsolul turnului medieval, dar am putut observa cum structurile porții medievale suprapun Poarta Pretoria. Poarta Pretoria, anul acesta, extinzând săpătura, am reușit să o cercetăm mai bine; de fapt, am descoperit fundația turnului sudic al porții principale, putem spune, poarta principală a castrului roman Legiunea XIII Gemina, de aceea este atât de importantă această poartă, o poartă mult mai mare decât celelalte și mai importantă. Și iată cum poarta medievală suprapune poarta romană”.
Pentru a aduce aceste descoperiri mai aproape de public și de pasionații de istorie, echipa de arheologi își propune realizarea unor reconstrucții grafice detaliate, menite să redea evoluția arhitecturală a monumentului de-a lungul secolelor: „Asta trebuie să înțeleagă publicul nostru și vom încerca, pornind de la cercetare, de la documentarea noastră, de la ceea ce am găsit în teren, să facem reconstrucțiile grafice ale acestor monumente ca oamenii să înțeleagă arhitectura lor”, subliniază Anca Timofan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Cum a acționat bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia
Cum a acționat bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi provocat un incident tensionat în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, unde ar fi îndreptat o replică de pistol-mitralieră spre un polițist […]
Bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia, arestat preventiv pentru 30 de zile
Bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia, arestat preventiv pentru 30 de zile Bărbatul în vârstă de 43 de ani care a provocat un incident la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, după ce ar fi intrat cu o armă de tip airsoft și o grenadă […]
Video | Nicolae Furdui Iancu, 71 de ani: Glasul Țării Moților care a dus cântecul românesc mai departe
Nicolae Furdui Iancu, 71 de ani: Glasul Țării Moților care a dus cântecul românesc mai departe Există voci care trec dincolo de scenă și devin parte din memoria afectivă a publicului. Pentru Nicolae Furdui Iancu, cântecul înseamnă legătura cu locurile natale, cu lumea satului transilvănean și cu o tradiție pe care a purtat-o, de-a lungul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cât ar putea să crească euro în 2027 și ce se va întâmpla cu prețurile: Ce spun analiștii financiari
Cât ar putea să crească euro în 2027 și ce se va întâmpla cu prețurile: Ce spun analiștii financiari Moneda...
Taxă de procesare de 2 euro pentru coletele venite din afara UE, achiziţionate de pe platforme online precum Shein, Temu sau Aliexpress, de la 1 noiembrie 2026: Se adaugă taxei de 3 euro pentru coletele mici
Taxă de procesare de 2 euro pentru coletele venite din afara UE, achiziţionate de pe platforme online precum Shein, Temu...
Știrea Zilei
Video | Porțile Deschise ale Mileniilor la Alba Iulia: Trei porți și două milenii de istorie dezvăluite de arheologi. Prezentare specială pentru militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum”
Porțile Deschise ale Mileniilor la Alba Iulia: Trei porți și două milenii de istorie dezvăluite de arheologi. Prezentare specială pentru...
Cum a acționat bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia
Cum a acționat bărbatul care a intrat cu o armă și o grenadă de airsoft în sediul Poliției Alba Iulia...
Curier Județean
UPDATE FOTO | Accident rutier la ieșire din Aiud spre Măgina: Un Mini Cooper a ieșit în decor
Accident rutier la ieșire din Aiud spre Măgina: Un Mini Cooper a ieșit în decor Un accident rutier, cu o...
Video | O familie din București pedalează pe Via Transilvanica, alături de cățelușul lor. Cum și-au plănuit traseul și ce părere au despre Alba Iulia: ,,Foarte frumos”
O familie din București pedalează pe Via Transilvanica, alături de cățelușul lor. Cum și-au plănuit traseul și ce părere au...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea tinerilor, în prim-plan
Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea...
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Opinii Comentarii
Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks
Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional...
MESAJE de SFANTUL Dumitru 2026: Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfântul (Sf.) Dumitru 2026 • Felicitări, mesaje, SMS -uri, urări de „la mulţi ani” pe care le poți...