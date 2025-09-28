Brr! Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă
Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă
Stația meteo Miercurea Ciuc a înregistrat, în dimineața zilei de duminică, 28 septembrie 2025, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel național.
Citește și: Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii: Zapada s-ar putea așterne încă din ultima lună de toamnă. Explicațiile șefei ANM
Potrivit informațiilor obținute de Agerpres, și în alte localități din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade Celsius la Toplița și minus 1,4 grade Celsius, la stația de munte Bucin.
Singura excepție o reprezintă stația meteo Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.
Potrivit meteorologilor, aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer rece, cerul senin și prezența fenomenului de inversiune termică.
De asemenea, în mai multe locuri din județ s-a semnalat și brumă.
În nopțile următoare, vremea se va menține rece, urmând ca apoi temperaturile să crească ușor.
Valorile înregistrate duminică, 28 septembrie 2025, sunt obișnuite, însă, în Harghita, pentru finalul lunii septembrie, și i-a determinat pe mulți locuitori să pornească centralele de apartament sau să facă focul în sobe.
La Miercurea Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat se face deja, parțial, în unități de învățământ și la spital.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți
Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți În România, universitățile de stat urmează, de regulă, o structură unitară a anului de studiu, iar pentru anul academic 2025-2026, începutul cursurilor este programat în majoritatea facultăților din țară pentru 29 septembrie și […]
FOTO | 2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la Alba Iulia
2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la Alba Iulia Cei 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiul „Dacian Fall 2025”, în plus față de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, intră în România. Intrarea în […]
PENSII 2025 | Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare: Statul nu are bani pentru majorări
Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare: Statul nu are bani pentru majorări Mulți pensionari au scos bani din buzunar pentru adeverințele de recalculare a pensiilor, dar, deocamdată, statul român nu are resurse să le majoreze efectiv. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va cere fonduri suplimentare prin rectificarea bugetară, însă nu poate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Brr! Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă
Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă Stația meteo Miercurea Ciuc a înregistrat, în dimineața...
Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți
Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor...
Știrea Zilei
APEL UMANITAR pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii: Au rămas fără un acoperiș deasupra capului și fără bunuri după un incendiu devastator
APEL UMANITAR pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii: Au rămas...
VIDEO | Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket”: Evoluție impresionantă
Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket” Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj...
Curier Județean
INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism
INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de duminică, 28...
VIDEO | INCENDIU de proporții în Cugir: Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe
INCENDIU în Cugir: Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe Un incendiu s-a produs în seara zilei de...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial
28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial Anual,...
28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la Viena, susținea egalitatea națională cu toate popoarele din imperiu
28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la...