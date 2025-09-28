Rămâi conectat

Actualitate

Brr! Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă

Stația meteo Miercurea Ciuc a înregistrat, în dimineața zilei de duminică, 28 septembrie 2025, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel național.

Citește și: Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii: Zapada s-ar putea așterne încă din ultima lună de toamnă. Explicațiile șefei ANM

Potrivit informațiilor obținute de Agerpres, și în alte localități din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade Celsius la Toplița și minus 1,4 grade Celsius, la stația de munte Bucin.

Singura excepție o reprezintă stația meteo Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer rece, cerul senin și prezența fenomenului de inversiune termică.

De asemenea, în mai multe locuri din județ s-a semnalat și brumă.

În nopțile următoare, vremea se va menține rece, urmând ca apoi temperaturile să crească ușor.

Valorile înregistrate duminică, 28 septembrie 2025, sunt obișnuite, însă, în Harghita, pentru finalul lunii septembrie, și i-a determinat pe mulți locuitori să pornească centralele de apartament sau să facă focul în sobe.

La Miercurea Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat se face deja, parțial, în unități de învățământ și la spital.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

28 septembrie 2025

De

Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți În România, universitățile de stat urmează, de regulă, o structură unitară a anului de studiu, iar pentru anul academic 2025-2026, începutul cursurilor este programat în majoritatea facultăților din țară pentru 29 septembrie și […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | 2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

28 septembrie 2025

De

2.400 de militari francezi intră în România: O parte dintre exercițiile militare la care vor participa se vor desfășura la Alba Iulia Cei 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiul „Dacian Fall 2025”, în plus față de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, intră în România. Intrarea în […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2025 | Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare: Statul nu are bani pentru majorări

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 4 ore

în

28 septembrie 2025

De

Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare: Statul nu are bani pentru majorări Mulți pensionari au scos bani din buzunar pentru adeverințele de recalculare a pensiilor, dar, deocamdată, statul român nu are resurse să le majoreze efectiv. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va cere fonduri suplimentare prin rectificarea bugetară, însă nu poate […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 21 de minute

Brr! Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă

Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă Stația meteo Miercurea Ciuc a înregistrat, în dimineața...
Actualitateacum o oră

Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți

Structura anului universitar 2025-2026: Când încep cursurile la cele mai cunoscute instituții de învățământ superior. Programul semestrelor și al vacanțelor...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 minute

APEL UMANITAR pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii: Au rămas fără un acoperiș deasupra capului și fără bunuri după un incendiu devastator

APEL UMANITAR pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii: Au rămas...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket”: Evoluție impresionantă

Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, calificat direct în finala show-ului tv „The Ticket” Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism

INCENDIU la Sebeș: Foc la compartimentul motor al unui autoturism Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de duminică, 28...
Curier Județeanacum 14 ore

VIDEO | INCENDIU de proporții în Cugir: Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe

INCENDIU în Cugir: Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe Un incendiu s-a produs în seara zilei de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial

28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial Anual,...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la Viena, susținea egalitatea națională cu toate popoarele din imperiu

28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea