Brr! Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă

Minus 6,4 grade Celsius, duminică dimineață: Unde s-a înregistrat temperatura de iarnă

Stația meteo Miercurea Ciuc a înregistrat, în dimineața zilei de duminică, 28 septembrie 2025, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel național.

Potrivit informațiilor obținute de Agerpres, și în alte localități din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade Celsius la Toplița și minus 1,4 grade Celsius, la stația de munte Bucin.

Singura excepție o reprezintă stația meteo Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer rece, cerul senin și prezența fenomenului de inversiune termică.

De asemenea, în mai multe locuri din județ s-a semnalat și brumă.

În nopțile următoare, vremea se va menține rece, urmând ca apoi temperaturile să crească ușor.

Valorile înregistrate duminică, 28 septembrie 2025, sunt obișnuite, însă, în Harghita, pentru finalul lunii septembrie, și i-a determinat pe mulți locuitori să pornească centralele de apartament sau să facă focul în sobe.

La Miercurea Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat se face deja, parțial, în unități de învățământ și la spital.

