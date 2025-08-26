BRACONAJ pe un fond de vânătoare din zona Orăștie: Doi bărbați din Alba, cu dosar penal, după ce au fost prinși în flagrant delict de polițiști

BRACONAJ pe un fond de vânătoare din zona Orăștie: Doi bărbați din Alba, cu dosar penal, după ce au fost prinși în flagrant delict

Polițiștii Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, cu sprijinul polițiștilor Secției de Poliție Rurală Orăștie, au identificat în flagrant delict, luni, 25 august 2025, în zona „Piatra Varului”, doi bărbați care desfășurau activități specifice vânătorii, fără a deține o autorizație de vânătoare valabilă emisă de gestionarul fondului cinegetic.

Potrivit IPJ Hunedoara, cei doi bărbați, în vârstă de 50 de ani și, respectiv de 79 de ani, din județul Alba, aveau asupra lor o armă letală lungă.

Bărbatul de 79 de ani o deținea legal, a încredințat-o și bărbatului de 50 de ani, care a purtat-o fără drept.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor și au indisponibilizat arma găsită asupra celor doi, în vederea continuării cercetărilor.

