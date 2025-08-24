Doi bărbați din Rădești au împușcat ILEGAL lupi în zona Lopadea Nouă-Hopârta: Sunt cercetați de oamenii legii
Doi bărbați din Rădești au împușcat ILEGAL lupi în zona Lopadea Nouă-Hopârta: Sunt cercetați de oamenii legii
În seara de 22 august 2025, în jurul orei 23,50, polițiștii Secției de Poliție Rurală Aiud au fost sesizați cu privire la faptul că între localitățile Lopadea Nouă și Hopârta, două persoane ar fi împușcat doi lupi, după care ar fi părăsit locul faptei.
Potrivit IPJ Alba, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat doi bărbați de 46 și 55 de ani, ambii din comuna Rădești, care se aflau lângă un autoturism, în apropierea localității Lopadea Nouă.
În interiorul autoturismului au fost descoperite două exemplare din specia lup, care prezentau plăgi produse prin împușcare, precum și o armă de vânătoare.
Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că bărbatul de 46 de ani este deținător legal de arme și avea valabilă autorizația de vânătoare colectivă, pentru speciile vulpe, șacal și cioară.
În continuare, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de Legea 407/2006, respectiv vânătoarea fără respectarea condițiilor înscrise în autorizația de vânătoare, vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiții decât cele legale, transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42 sau găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii, precum și uz de armă fără drept.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Investiție derulată de CNI. În ce stadiu este
Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Investiție derulată de CNI A fost solicitat aviz de mediu pentru un proiect care vizează restaurarea și consolidarea muzeului Mănăstirii Râmeț, a clădirii paraclis, aflată în imediata apropiere a muzeului, reamenajarea spațiilor de expoziție și depozitare a obiectelor de cult, precum și realizarea unor […]
Cum s-a produs accidentul de pe strada Brândușei din Alba Iulia: Motociclu lovit de un autoturism și proiectat în altul. O persoană rănită
Cum s-a produs accidentul de pe strada Brândușei din Alba Iulia: Motociclu lovit de un autoturism și proiectat în altul. O persoană rănită Duminică, 24 august 2025, în jurul orei 11.40, a avut loc un accident în zona străzii Brândușei din Alba Iulia. Citește și: FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între o […]
VIDEO | Drumul din centrul comunei Miraslău, asfaltat din nou complet după 16 ani: Lucrări realizate în timp record
Drumul din centrul comunei Miraslău, asfaltat din nou complet după 16 ani: Lucrări realizate în timp record Drumul din centrul comunei Miraslău a fost asfaltat din nou complet pe o porțiune de aproape 2 kilometri, la distanță de 16 ani de la anterioara astfel de operațiune. Lucrările, inclusiv rașchetarea și terasamentele, au fost făcute în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei
Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, duminică, 24 august 2025, că România...
Fostul premier Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat”
Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat” Fostul premier Florin Cîțu critică dur strategia fiscală a...
Știrea Zilei
VIDEO | Ioan Romulus Miclea (Romanu), din Bucerdea Vinoasă, a gătit la ceaun la evenimentul „Drag de Întregalde” 2025: „Toate-s bune, important e cu ce le „stropești”!”
Ioan Romulus Miclea (Romanu), din Bucerdea Vinoasă, a gătit la ceaun la evenimentul „Drag de Întregalde” 2025 Ioan Romulus Miclea,...
VIDEO | Paradă de poveste a portului popular la Întregalde: Zile superbe de sărbătoare din drag de comună
Paradă de poveste a portului popular la Întregalde: Zile superbe de sărbătoare La Întregalde a fost programată în weekend-ul 23-24...
Curier Județean
Doi bărbați din Rădești au împușcat ILEGAL lupi în zona Lopadea Nouă-Hopârta: Sunt cercetați de oamenii legii
Doi bărbați din Rădești au împușcat ILEGAL lupi în zona Lopadea Nouă-Hopârta: Sunt cercetați de oamenii legii În seara de...
Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Investiție derulată de CNI. În ce stadiu este
Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Investiție derulată de CNI A fost solicitat aviz de...
Politică Administrație
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...