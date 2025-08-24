Rămâi conectat

Doi bărbați din Rădești au împușcat ILEGAL lupi în zona Lopadea Nouă-Hopârta: Sunt cercetați de oamenii legii

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Doi bărbați din Rădești au împușcat ILEGAL lupi în zona Lopadea Nouă-Hopârta: Sunt cercetați de oamenii legii

În seara de 22 august 2025, în jurul orei 23,50, polițiștii Secției de Poliție Rurală Aiud au fost sesizați cu privire la faptul că între localitățile Lopadea Nouă și Hopârta, două persoane ar fi împușcat doi lupi, după care ar fi părăsit locul faptei.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat doi bărbați de 46 și 55 de ani, ambii din comuna Rădești, care se aflau lângă un autoturism, în apropierea localității Lopadea Nouă.

În interiorul autoturismului au fost descoperite două exemplare din specia lup, care prezentau plăgi produse prin împușcare, precum și o armă de vânătoare.

Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că bărbatul de 46 de ani este deținător legal de arme și avea valabilă autorizația de vânătoare colectivă, pentru speciile vulpe, șacal și cioară.

În continuare, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de Legea 407/2006, respectiv vânătoarea fără respectarea condițiilor înscrise în autorizația de vânătoare, vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiții decât cele legale, transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42 sau găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii, precum și uz de armă fără drept.

